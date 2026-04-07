اللو ارجن کی سالگرہ کے موقع پر فلم 'AA22XA6' کے نئے پوسٹر نے مداحوں کو حیران کر دیا
اس فلم میں اللو ارجن پہلی بار دیپیکا پڈوکون کے ساتھ کام کرتے نظر آئیں گے
Published : April 7, 2026 at 2:55 PM IST
حیدرآباد: ساؤتھ کے سپر اسٹار اللو ارجن کل 8 اپریل کو 44 سال کے ہونے والے ہیں۔ اس سنگ میل سے پہلے، اللو ارجن کی اگلی انتہائی متوقع پین انڈیا ایکشن تھرلر، جس کا اس وقت عنوان 'AA22xA6' ہے، کافی مقبول ہو رہا ہے۔ شائقین فلم کے حوالے سے اللو ارجن کی جانب سے سالگرہ پر سپرائز کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور ان کی یہ خواہش واقعی پوری ہوئی ہے۔ کل، 8 اپریل کو، اللو ارجن کی آنے والی فلم کا ٹائٹل پوسٹر باضابطہ طور پر جاری کیا جائے گا۔ سن پکچرز کے بنانے والوں نے آج 7 اپریل کو ایک ٹیزر پوسٹر جاری کرکے اس دلچسپ خبر کو شیئر کیا۔ ٹیزر پوسٹر میں ایک راکشس شخصیت کا ہاتھ دکھایا گیا ہے، جو اس کے بڑے پنجوں سے ممتاز ہے۔ اس پوسٹر نے اللو ارجن کے مداحوں کے درمیان توقعات اور جوش کو مزید بڑھا دیا ہے۔
اللو ارجن اور فلم کے ہدایت کار ایٹلی نے اس پوسٹر کو سوشل میڈیا پر جاری کیا ہے، جس میں اس کا کیپشن دیا گیا ہے: "دھماکے کے لیے تیار ہو جاؤ- فلم کے ٹائٹل پوسٹر کی نقاب کشائی کل صبح 11 بجے کی جائے گی۔" اب، اللو ارجن اور ایٹلی کی جوڑی کے درمیان اس پہلی بار تعاون کے امکان نے ان کے مداحوں کے دلوں میں خواہش بڑھا دی ہے۔ درحقیقت اس پوسٹر کو دیکھنے کے بعد شائقین فلم کے حوالے سے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ پوسٹ کا کمنٹس سیکشن شائقین سے بھرا ہوا ہے جو مختلف ممکنہ عنوانات تجویز کرتے ہیں۔ فی الحال، پروجیکٹ کا نام عارضی طور پر *AA22xA6* ہے، لیکن فلم کا آفیشل ٹائٹل کل دنیا کے سامنے آ جائے گا۔
مزید پڑھیں:83 سال کی عمر میں بھی امیتابھ بچن کا گھر بیٹھنے سے انکار، اپنے بلاگ میں بتائی یہ وجہ
غور طلب ہے کہ ایٹلی شاہ رخ خان کے ساتھ جوان مکمل کرنے کے بعد سے اس فلم پر کام کر رہے ہیں۔ اس فلم میں دیپیکا پڈوکون بھی نظر آئیں گی۔ دیپیکا اس سے قبل ایٹلی کے ساتھ فلم جوان میں کام کر چکی ہیں۔ یہ الو ارجن کے ساتھ دیپیکا کی پہلی فلم ہے۔ اس فلم کے کچھ اسٹنٹ اور ایکشن سیکوئنس سامنے آچکے ہیں جن میں دیپیکا پڈوکون شامل ہیں۔ اب، جہاں تک کل اللو ارجن کی سالگرہ پر شائقین فلم سے کس خاص سلوک کی توقع کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ فلمساز ٹائٹل پوسٹر کے ساتھ ہی فلم کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ فلم کی اسٹار کاسٹ کے نام بھی سامنے آ جائیں گے۔