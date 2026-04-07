ETV Bharat / entertainment

اللو ارجن کی سالگرہ کے موقع پر فلم 'AA22XA6' کے نئے پوسٹر نے مداحوں کو حیران کر دیا

اس فلم میں اللو ارجن پہلی بار دیپیکا پڈوکون کے ساتھ کام کرتے نظر آئیں گے

author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 7, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ساؤتھ کے سپر اسٹار اللو ارجن کل 8 اپریل کو 44 سال کے ہونے والے ہیں۔ اس سنگ میل سے پہلے، اللو ارجن کی اگلی انتہائی متوقع پین انڈیا ایکشن تھرلر، جس کا اس وقت عنوان 'AA22xA6' ہے، کافی مقبول ہو رہا ہے۔ شائقین فلم کے حوالے سے اللو ارجن کی جانب سے سالگرہ پر سپرائز کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور ان کی یہ خواہش واقعی پوری ہوئی ہے۔ کل، 8 اپریل کو، اللو ارجن کی آنے والی فلم کا ٹائٹل پوسٹر باضابطہ طور پر جاری کیا جائے گا۔ سن پکچرز کے بنانے والوں نے آج 7 اپریل کو ایک ٹیزر پوسٹر جاری کرکے اس دلچسپ خبر کو شیئر کیا۔ ٹیزر پوسٹر میں ایک راکشس شخصیت کا ہاتھ دکھایا گیا ہے، جو اس کے بڑے پنجوں سے ممتاز ہے۔ اس پوسٹر نے اللو ارجن کے مداحوں کے درمیان توقعات اور جوش کو مزید بڑھا دیا ہے۔

اللو ارجن اور فلم کے ہدایت کار ایٹلی نے اس پوسٹر کو سوشل میڈیا پر جاری کیا ہے، جس میں اس کا کیپشن دیا گیا ہے: "دھماکے کے لیے تیار ہو جاؤ- فلم کے ٹائٹل پوسٹر کی نقاب کشائی کل صبح 11 بجے کی جائے گی۔" اب، اللو ارجن اور ایٹلی کی جوڑی کے درمیان اس پہلی بار تعاون کے امکان نے ان کے مداحوں کے دلوں میں خواہش بڑھا دی ہے۔ درحقیقت اس پوسٹر کو دیکھنے کے بعد شائقین فلم کے حوالے سے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ پوسٹ کا کمنٹس سیکشن شائقین سے بھرا ہوا ہے جو مختلف ممکنہ عنوانات تجویز کرتے ہیں۔ فی الحال، پروجیکٹ کا نام عارضی طور پر *AA22xA6* ہے، لیکن فلم کا آفیشل ٹائٹل کل دنیا کے سامنے آ جائے گا۔

غور طلب ہے کہ ایٹلی شاہ رخ خان کے ساتھ جوان مکمل کرنے کے بعد سے اس فلم پر کام کر رہے ہیں۔ اس فلم میں دیپیکا پڈوکون بھی نظر آئیں گی۔ دیپیکا اس سے قبل ایٹلی کے ساتھ فلم جوان میں کام کر چکی ہیں۔ یہ الو ارجن کے ساتھ دیپیکا کی پہلی فلم ہے۔ اس فلم کے کچھ اسٹنٹ اور ایکشن سیکوئنس سامنے آچکے ہیں جن میں دیپیکا پڈوکون شامل ہیں۔ اب، جہاں تک کل اللو ارجن کی سالگرہ پر شائقین فلم سے کس خاص سلوک کی توقع کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ فلمساز ٹائٹل پوسٹر کے ساتھ ہی فلم کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ فلم کی اسٹار کاسٹ کے نام بھی سامنے آ جائیں گے۔

TAGGED:

AA22XA6 TITLE POSTER
ARJUN 44TH BIRTHDAY
الو ارجن کی 44 ویں سالگرہ
ALLU ARJUN BIRTH DAY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.