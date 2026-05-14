کینز 2026: عالیہ بھٹ کا نیا لک راحہ کی ماں وکٹورین ریگل اسٹائل آف شولڈر گاؤن میں نظر آئیں
عالیہ بھٹ نے79ویں کانز فلم فیسٹیول سے اپنا نیا روپ سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ وہ ایک آف شورڈرکسٹم گاؤن میں شاندارلگ رہی تھی
Published : May 14, 2026 at 6:57 PM IST
حیدرآباد: عالیہ بھٹ 79ویں کانز فلم فیسٹیول 2026 میں اپنے شاندار انداز سے انٹرنیٹ پر دھوم مچا رہی ہیں۔ اپنے شاندار انداز سے مداحوں کا دل جیتنے کے بعد اداکارہ نے اب اپنے پانچویں جوڑے کی نمائش کی ہے۔ ترون تہلیانی کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے، آف شوڈر کسٹم گاؤن ہے جس میں پیچیدہ بروکیڈ دستکاری کی گئی ہے۔ اس گاؤن کا ڈیزائن بغیر کسی رکاوٹ کے وکٹورین کارسیٹ طرز کی خوبصورتی کو روایتی ہندوستانی ڈریپنگ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔
14 مئی کو عالیہ بھٹ نے انسٹاگرام پر اپنے فوٹوس اپ لوڈ کئے، جس میں ایک ویڈیو کے ساتھ تصویروں کی ایک سیریز شیئر کی گئی۔ ویڈیو فوٹو شوٹ کی پردے کے پیچھے کی جھلک پیش کرتی ہے۔کانز میں ایک ڈنر پارٹی کے لیے عالیہ بھٹ نے ایک بار پھر ترون کے ڈیزائنر لباس کا انتخاب کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، اس نے ایک ایسے لباس کا انتخاب کیا جو خاص طور پر ان کے لیے تیار کیا گیا تھا، جس میں پھولوں کے ڈیزائن تھے۔رپورٹس کے مطابق اس نے سنیتا شیخاوت کے کلیکشن سے ایک شاندار ہار پہنا تھا، جس میں 26.43 قیراط ہیرے اور گلاب کے کٹے ہوئے ہیرے جڑے تھے۔
اس سے قبل عالیہ بھٹ نے اسٹیل کا نیلا گاؤن پہنا تھا جسے ڈینیئل فرینکل نے ڈیزائن کیا تھا۔ ریا کپور اور عالیہ نے فوٹو شوٹ کی تصاویر کی ایک سیریز شیئر کی ہے جس میں اس خوبصورت لباس کو دکھایا گیا ہے۔ اس گاؤن میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔