اکشے کمار کی گاڑی حادثے کا شکار، آٹورکشہ سے ٹکر، دو افراد زخمی، متاثرہ کے بھائی کی مدد کی اپیل
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک کار نے ایک آٹو رکشہ کو پیچھے سے ٹکر مار دی۔ ٹکر لگنے سے رکشہ الٹ گیا۔
Published : January 20, 2026 at 12:34 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اسٹار اکشے کمار کی سیکیورٹی گاڑی گزشتہ پیر کی رات ممبئی کے جوہو علاقے میں ایک خوفناک سڑک حادثے کا شکار ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گاڑی اکشے کمار کی گاڑی متعدد گاڑیوں سے ٹکرا گئی۔ جس سے دو افراد زخمی ہوگئے۔ زخمیوں میں ایک آٹو رکشہ ڈرائیور بھی شامل ہے جس کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے۔ حادثے کے وقت اکشے کمار گاڑی میں نہیں تھے۔
ایک پولیس افسر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، "جوہو میں دو کاریں اور ایک آٹو رکشہ آپس میں ٹکرا گئے۔ دو افراد زخمی ہوئے اور انہیں فوری علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک کار نے آٹو رکشہ کو پیچھے سے ٹکر مار دی۔ اس کی وجہ سے رکشہ الٹ گیا اور اکشے کی گاڑی سے ٹکرا گیا، جو اسی سڑک پر سفر کر رہی تھی۔ اچانک ٹکرانے سے رکشہ کو کافی نقصان پہنچا اور علاقے میں ٹریفک میں کچھ دیر کے لیے خلل پڑا۔
جائے حادثہ کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگئیں۔ مقامی باشندوں اور پولیس افسران کو زخمی مسافروں کو بچانے کے لیے مل کر کام کرتے دیکھا گیا۔ لوگ مدد کے لیے پہنچ گئے، اور ایک زخمی شخص کو ایمبولینس کے پہنچنے سے پہلے ملبے سے احتیاط سے نکالتے ہوئے دیکھا گیا۔
آٹو رکشہ ڈرائیور شدید زخمی ہوگیا۔ اس کے بھائی محمد سمیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واقعے کی تفصیلات بتائی۔ انہوں نے کہا، "یہ واقعہ رات 8 سے 8:30 بجے کے درمیان پیش آیا۔ میرا بھائی رکشہ چلا رہا تھا جب اکشے کمار کی انووا اور ایک مرسڈیز اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ مرسڈیز نے انووا کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں رکشے سے انووا جا ٹکرائی۔ جس کے نتیجے میں میرا بھائی اور ایک مسافر رکشہ کے نیچے کچل گئے۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ "پورا رکشہ خراب ہو گیا، اور میرے بھائی کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ہماری ایک ہی درخواست ہے کہ میرے بھائی کو مناسب طبی علاج، ضروری ادویات اور خراب رکشے کا معاوضہ دیا جائے۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔"
پولیس حکام نے واضح کیا کہ حادثے میں ملوث گاڑی اکشے کی ذاتی سیکیورٹی کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس وقت گاڑی میں تربیت یافتہ سیکیورٹی اہلکار موجود تھے۔ اداکار کے خاندان کا کوئی فرد بھی موجود نہیں تھا۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان کا علاج جاری ہے۔