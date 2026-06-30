آکانکشا چمولا نے گورو کھنہ سے علیٰحدگی کے فیصلے کی اصل وجہ بتا دی، کہا وہ بچے چاہتے تھے لیکن میں نہیں
لاک اپ، سچ یا سزا پر، اکانکشا چمولا نے انکشاف کیا کہ وہ اور گورو کھنہ طلاق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
Published : June 30, 2026 at 11:56 AM IST
حیدرآباد: لاک اپ سیزن 2 کے پریمیئر کے دوران، ٹی وی اداکارہ آکانکشا چمولا نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے اسٹار شوہر گورو کھنہ سے طلاق کیوں لے رہی ہیں۔ اس انکشاف نے گورو کے مداحوں کو حیران کر دیا، کیونکہ اداکارہ نے نوٹ کیا کہ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ایسی تفصیلات شیئر کر رہی ہیں۔ شو کے تیسرے ایپی سوڈ میں، اکانکشا نے ساتھی مدمقابل شریا کالرا اور صوفی موتی والا کے ساتھ طلاق کی وجوہات پر تبادلہ خیال کیا۔
آکانکشا نے گورو کے بارے میں کیا کہا
آکانکشا نے کہا، "جب ہم شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، میں نے کبھی بھی زچگی کے بارے میں نہیں سوچا، حالانکہ میں ہمیشہ اس خیال کے لیے کھلی رہتی تھی اور اسے کبھی نہیں دباتی تھی۔ آہستہ آہستہ، مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے لیے نہیں بنی، اور اسے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں؛ تاہم، مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ نظر بدل گیا ہے۔"
She’s thousands time better from her husband. She is entertaining, at the same time she knows how to answer and tackle the situation. In love with her 🐇@AkankshaGKhanna #lockupp2 #akankshachamola pic.twitter.com/CiTC5Fnlfk— woomaaniyaa (@woomaaniyaa) June 29, 2026
اس نے مزید کہا، "اب، گورو وہ بچے پیدا کرنا چاہتا ہے، اور میں اسے نہیں دے سکتی۔ مجھ میں اس کے لیے ہمت نہیں ہے- میں نے یہ بات بہت پہلے بتائی تھی۔ ایک بار جب مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، تو میں نے واضح کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ تو، ہم نے ایک بحث کی جہاں میں نے اسے بتایا کہ اگر وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے تو مجھے چھوڑ دے۔
آکانکشا نے مزید کہا کہ وہ کسی بچے کو گود لینا بھی نہیں چاہتی کیونکہ وہ بچہ سے پاک رہنا چاہتی ہے۔ گورو نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ وہ اس وقت خطروں کے کھلاڑی 15 میں حصہ لے رہے ہیں۔
ان کے تعلقات کے بارے میں
آکانکشا چمولا مشہور ٹیلی ویژن شوز جیسے سنتوشی ماں یہ ہے عاشقی، اور کرائم پیٹرول میں نظر آ چکی ہیں۔ آکانکشا اور گورو کھنہ کچھ عرصہ ڈیٹنگ کے بعد 2016 میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں کی ملاقات ایک آڈیشن کے دوران ہوئی اور دونوں میں محبت ہوگئی۔ گورو اور اکانکشا کی شادی 24 نومبر 2016 کو گورو کے آبائی شہر کانپور میں ہوئی۔
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بگ باس کے دوران گورو اپنی بیوی کے بچے پیدا نہ کرنے کے فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے ،ایک ایسا موضوع جس نے پہلے ان پر ہمدردی حاصل کرنے کے الزامات لگائے تھے۔ یہ پچھلے سال فائنل ہفتہ کے پہلے دن ہوا تھا، جب فائنلسٹ کو میڈیا کے ساتھ ایک گرلنگ سیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک رپورٹر نے گورو سے سوال کیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ جب اس نے پہلے شو میں انکشاف کیا تھا کہ اس کی بیوی بچے نہیں چاہتی، تو بہت سے ناظرین نے اسے ہمدردی حاصل کرنے کی ایک حسابی کوشش کے طور پر سمجھا۔