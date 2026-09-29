پیرس فیشن ویک میں ایشوریہ رائے کا جلوہ، سرخ بال اور شاہانہ انداز نے توجہ کھینچ لی
ایشوریا رائے بچن نے پیرس فیشن ویک کے رن وے پر مخملی گاؤن، کرسٹل کیپ اور تاج پہن کر جلوے بکھیرے۔
Published : September 29, 2026 at 1:35 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اداکارہ ایشوریہ رائے بچن نے ایک بار پھر پیرس فیشن ویک میں اپنی اسٹار پاور کا مظاہرہ کیا۔ 28 ستمبر کو انہوں نے لوریئل پیرس کے فیشن شو میں ریمپ پر واک کی۔ ایفل ٹاور اور ایکول میلیٹیئر کے پس منظر میں منعقدہ شو میں ایشوریہ نے سیاہ لباس اور چمکتے تاج کے ساتھ شاہانہ انداز میں انٹری دی۔
ایشوریہ نے لوریئل پیرس کے دا ایفیل شو کا اختتام کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شامی لگژری فیشن لیبل یارا شو میکر کا تیار کردہ خصوصی مخملی لباس زیب تن کیا تھا۔ فِٹڈ گاؤن میں گہری نیک لائن، نمایاں کمر اور فرش تک آتی لمبی ساخت نمایاں تھی۔ کرسٹل سے مزین کیپ نے لباس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا، جبکہ ہیروں سے جڑا تاج ان کے شاہانہ انداز کو نمایاں کر رہا تھا۔
تاہم سب سے زیادہ توجہ ان کے نئے برگنڈی سرخ بالوں نے حاصل کی۔ نرم لہروں اور سائیڈ پارٹنگ کے ساتھ اسٹائل کیے گئے بالوں نے ان کے کلاسک انداز کو جدید اور منفرد تاثر دیا۔ ایشوریہ نے وِنگڈ آئی لائنر، گلابی گال، خوب صورت ابرو اور شوخ سرخ لپ اسٹک کے ساتھ اپنا میک اپ مکمل کیا۔ ان کے اسٹائل کی ذمہ داری معروف اسٹائلسٹ موہت رائے نے سنبھالی، جنہوں نے گاؤن اور کیپ کے ساتھ ہیروں کی انگوٹھیاں اور پمپس کا انتخاب کیا۔
Pride of India Forever 💖 Aishwarya Rai Bachchan walking at Paris Fashion Week 2k26 for @lorealparisfr ✨💜🖤 #AishwaryaRai #AishwaryaRaiBachchan https://t.co/lITlMu7gh6— Mishkat Mahir (@MahirMishkat) September 28, 2026
پیرس فیشن ویک کی یہ شام صرف ایشوریہ کے فیشن انداز تک محدود نہیں رہی بلکہ عالمی سطح کی کئی معروف شخصیات بھی ان کے ساتھ موجود تھیں۔ لوریئل پیرس کے سفیروں اور دیگر شخصیات میں کینڈل جینر، ایوا لونگوریا، سیمون ایشلے، سیلین ڈیون، وائولا ڈیوس، جین فونڈا، کارا ڈیلیوین اور اینڈی میک ڈوول شامل تھیں۔
شو سے قبل ریہرسل کے دوران ایشوریہ کو سیمون ایشلے کے ساتھ خوشگوار انداز میں گفتگو کرتے بھی دیکھا گیا۔ دونوں کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوا، جس میں ایشوریہ سیمون کے ہاتھ تھامے ان سے بات کرتی نظر آئیں۔
ایشوریہ نے اپنی دیرینہ دوست ایوا لونگوریا سے بھی ملاقات کی۔ بیک اسٹیج دونوں کی پُرتپاک ملاقات کی تصاویر اور ویڈیوز نے اس شاندار شام میں ذاتی تعلق کی ایک خوب صورت جھلک پیش کی۔
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پیرس فیشن ویک میں ایشوریہ کی شرکت ان کی چند ماہ قبل ہونے والی چرچا میں رہنے والی کانز فلم فیسٹیول کی شرکت کے بعد ہوئی ہے۔ بین الاقوامی فیشن اور سنیما سے ایشوریہ کا تعلق نیا نہیں۔ انہوں نے 2002 میں فلم دیوداس کے ساتھ کانز فلم فیسٹیول میں قدم رکھا تھا، جبکہ اگلے ہی سال وہ فیسٹیول کی فیچر فلم جیوری کی رکن بھی بنیں۔