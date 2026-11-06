دیوالی پارٹی میں ایشوریہ اور ابھیشیک کی رومانوی کیمسٹری سب کی توجہ کا مرکز بن گئی
اس تقریب میں بالی ووڈ کی کئی مشہور شخصیات نے شرکت کی، جن میں کرینہ کپور خان، سیف علی خان، اکشے کمار،ٹوئنکل کھنہ شامل تھے۔
Published : November 6, 2026 at 12:32 PM IST
حیدرآباد: گزشتہ جمعرات کی رات ممبئی میں فیشن ڈیزائنر منیش ملہوترا کی دیوالی پارٹی میں ایشوریہ رائے بچن اور ابھیشیک بچن نے پرانے زمانے کے رومانس کی جھلک پیش کی۔ ایک ساتھ پہنچنے پر یہ مشہور جوڑا کیمروں کے سامنے پوز دینے کے لیے رکا۔ ایشوریہ سرخ لباس میں ملبوس تھیں، جبکہ ابھیشیک نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا؛ ان دونوں کی جوڑی (کیمسٹری) واقعی بہت شاندار لگ رہی تھی۔
اس تقریب میں بالی ووڈ کی کئی مشہور شخصیات نے شرکت کی، جن میں کرینہ کپور خان، سیف علی خان، اکشے کمار، ٹوئنکل کھنہ، مادھوری ڈکشٹ، کاجول اور کرن جوہر شامل تھے۔ یہ منظر ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ابھیشیک اپنی اگلی فلم 'کنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ ایشوریہ نے ابھی تک کسی نئے پروجیکٹ کا اعلان نہیں کیا ہے۔
اگرچہ یہ جوڑا بہت شاندار لگ رہا تھا، لیکن ان کے درمیان گزرنے والے کچھ مختصر اور پرخلوص لمحات نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ جب ابھیشیک نے ایشوریہ کا ہاتھ تھاما تو وہ کچھ شرماتے ہوئے دکھائی دیے۔ فوٹوگرافروں کے لیے پوز دیتے ہوئے، دونوں نے ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔
ایشوریہ اور ابھیشیک کے درمیان ایک رومانوی لمحہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ایک مداح نے لکھا، انہیں تو دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ ایک اور مداح نے تبصرہ کیا، "انہیں ایک ساتھ اتنا دمکتا دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ایک تیسرے مداح نے لکھا، "میں اپنی نظریں ان سے ہٹا ہی نہیں پا رہی۔ وہ بے حد شاندار لگ رہی ہیں۔" ایک اور صارف نے کہا، "ایک طویل عرصے بعد ایشوریہ کے چہرے پر ایسی خوشی دیکھ کر بہت اچھا لگا۔"
اس پارٹی میں کرینہ، سیف، اکشے اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔
کرینہ دیوالی کی تقریب میں سنہری اور چاندی کے کام والی چمکدار ساڑھی پہن کر پہنچیں، جبکہ سیف نے سیاہ رنگ کا کرتہ زیب تن کیا۔ اکشے اپنی اہلیہ ٹوئنکل اور بیٹے آرو کے ہمراہ آئے، اس پورے خاندان نے ہاتھی دانت (آئیوری) کے رنگ کے ملتے جلتے لباس پہنے ہوئے تھے۔
مادھوری اپنے شوہر ڈاکٹر شری رام نینے کے ساتھ گلابی ساڑھی میں آئیں۔ کاجول اپنی بیٹی نیسا کے ساتھ پہنچیں۔ دیگر مہمانوں میں کرشمہ کپور، روینہ ٹنڈن، کرن جوہر اور شالینی پاسی شامل تھیں۔
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اس جوڑے کے بارے میں مزید:
ایشوریہ اور ابھیشیک کی شادی کو 19 سال ہو چکے ہیں۔ ان کی پہلی ملاقات سن 2000 میں فلم ڈھائی اکشر پریم کے کے سیٹ پر ہوئی تھی اور انہوں نے 20 اپریل 2007 کو شادی کر لی۔ انہوں نے کچھ نہ کہو امراؤ جان گرو اور دھوم 2 جیسی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے۔ اس جوڑے کے ہاں 2011 میں بیٹی آرادھیا کی پیدائش ہوئی۔ ان کی شادی بالی ووڈ کی سب سے زیادہ مشہور شخصیات کی تقریبات میں سے ایک تھی