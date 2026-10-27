پنجاب میں آہان پانڈے اور شرواری واگھ کی فلم 'بے پرواہ' کی شوٹنگ مکمل، جانئے ہدایت کار کا کیا کہنا ہے؟
اس فلم میں آہان پانڈے اور شرواری واگھ کے درمیان رومانس دکھایا جائے گا، جس کا پس منظر پنجاب کے سرسبز و شاداب مناظر ہیں۔
Published : October 27, 2026 at 3:14 PM IST
حیدرآباد: 26 اکتوبر کو نئی میوزیکل رومانوی فلم 'بے پرواہ' کا اعلان کیا گیا، جس میں اداکار آہان پانڈے مرکزی کردار میں نظر آئیں گے۔ فلم سازوں نے ایک پوسٹر جاری کیا جس میں مرکزی کاسٹ کو دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی فلم کی ریلیز کی تاریخ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں آہان پانڈے، شرواری واگھ کے ساتھ رومانی انداز میں نظر آئیں گے۔ یہ فلم اگلے سال ریلیز کی جائے گی۔ دریں اثنا آج 27 اکتوبر کو فلم کے ہدایت کار علی عباس ظفر نے آہان کے مداحوں کے لیے ایک اہم خبر شیئر کی ہے: پنجاب میں 'بے پرواہ' کی شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ ہدایت کار نے پنجاب میں موجود سیٹ کی کچھ تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔
ہدایت کار نے کیا کہا؟
فلم ہدایت کار علی عباس ظفر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو میں کچھ تصاویر شیئر کیں۔ ان تصاویر میں ہدایت کار خود بھی نظر آ رہے ہیں، اور ان میں پنجاب کے ان مختلف مقامات کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں جہاں فلم کی شوٹنگ کی گئی تھی۔ اس پوسٹ کے ساتھ ہدایت کار نے لکھا، پنجاب میں 'بے پرواہ' کی شوٹنگ مکمل ہو گئی ہے! یہ ایک انتہائی جذباتی سفر رہا۔
بے پرواہ کے بارے میں
بے پرواہ کو یش راج فلمز کے بینر تلے تیار کیا جا رہا ہے۔ آہان پانڈے نے بالی وڈ میں اپنے کیریئر کا آغاز بھی اسی بینر کے تحت کیا تھا، اور بے پرواہ کے پروڈیوسر بھی آدتیہ چوپڑا ہی ہیں۔ آہان کی پہلی فلم سیارہ تھی، جس کی ہدایت کاری موہت سوری نے کی تھی۔ علی عباس فی الحال آہان پر مبنی ایک فلم پر کام کر رہے ہیں۔ ’بے پرواہ‘ میں آہان پانڈے اور شرواری واگھ مرکزی کردار ادا کریں گے۔ یہ فلم 26 مارچ 2027 کو دنیا بھر کے سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔
سیارہ کے ذریعے زبردست دھوم مچائی
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ 'سیارہ' ایک ایسی رومانوی میوزیکل فلم ہے جس میں چنکی پانڈے کے بھتیجے، آہان پانڈے نے کام کیاہے۔ باکس آفس پر بے حد کامیاب رہی۔ اس فلم میں آہان اور انیت کی جوڑی نے 'جنریشن زی' (جین۔زی) کے ناظرین کے دل جیت لیے۔ آج بھی جب یہ دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو مداح ان پر بے پناہ محبت نچھاور کرتے ہیں۔ 'سیارہ' کے بعد سے ہی، مداح بے تابی سے اس فلم کے منتظر ہیں جس میں انیت اور آہان دوبارہ ایک ساتھ دکھائی دیں۔