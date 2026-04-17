روہت شیٹی کے گھر پر فائرنگ کے واقعے میں ایک اور ملزم گرفتار
اسپیشل ٹاسک فورس اور ممبئی کرائم برانچ نے بدنام زمانہ مجرم شبھم لونکر گینگ کے رکن پردیپ کمار عرف گنتھ کو گرفتار کیا ہے۔
Published : April 17, 2026 at 9:30 AM IST
آگرہ: اترپردیش اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) اور ممبئی پولیس نے فلم پروڈیوسر روہت شیٹی کے گھر پر فائرنگ کے واقعے میں ایک اور مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کی شناخت پردیپ کمار عرف گنتھ کے طور پر ہوئی ہے جو بین الاقوامی طور پر بدنام زمانہ مجرم شبھم لونکر گینگ کا رکن ہے۔ پردیپ نے شبھم لونکر کی ہدایت پر کام کرتے ہوئے فلم پروڈیوسر روہت شیٹی کی رہائش گاہ پر دھمکانے اور پیسے بٹورنے کے لیے فائرنگ کی۔ پردیپ کمار عرف گنتھ تب ہی سے فرار ہے۔
31 جنوری کی رات جوہو کے نو منزلہ شیٹی ٹاور پر فائرنگ کے پانچ راؤنڈ ہوئے۔ ممبئی پولیس نے تحقیقات شروع کردی۔ اس کے بعد لارنس بشنوئی گینگ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ اور اسکرین شاٹ شیئر کرکے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ شبھم لونکر آرجو نامی اکاؤنٹ سے کی گئی تھی۔ جس کے بعد ممبئی پولیس حرکت میں آگئی۔
لارنس بشنوئی گینگ کا آگرہ کنکشن
پولیس کی جانچ کے دوران لارنس بشنوئی گینگ کا آگرہ کنکشن سامنے آیا۔ 16 فروری کو، یوپی اسپیشل ٹاسک فورس (STF)، ممبئی پولیس اور ہریانہ پولیس نے ایک سلسلہ وار چھاپے مارے اور ہریانہ کے جھجر، نوئیڈا اور غازی آباد سے مرکزی شوٹر، دیپک اور سات دیگر شوٹروں کو گرفتار کیا۔ پانچ شوٹر آگرہ سے، ایک گوتم بدھ نگر اور ایک اٹاوہ سے تھا۔ تفتیش میں ملزم کا نام پردیپ کمار عرف گنتھ ولد رام سنگھ ساکن نئی بستی، پکی تلیا اشوک نگر، بیجولی، باہ، آگرہ کا پتہ چلا۔ اسے جمعرات کی دوپہر تقریباً 15:56 بجے چھادمی مٹھ، آگرہ-اٹاوا روڈ، باہ تھانہ علاقے سے گرفتار کیا گیا۔
اپنا دبدبہ دکھانے کے لیے فائرنگ کا منصوبہ بنایا
یوپی ایس ٹی ایف کی آگرہ یونٹ کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس راکیش نے بتایا کہ مفرور ملزمین کی تلاش کے لیے بنائی گئی ٹیم نے ممبئی کرائم برانچ کے ساتھ مل کر یہ کامیابی حاصل کی۔ گرفتار ملزم پردیپ کمار عرف گنتھ نے پوچھ گچھ کے دوران انکشاف کیا کہ وہ شبھم لونکر گینگ کی فیس بک اور انسٹاگرام پوسٹس سے متاثر تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا دبدبہ دکھانے کا منصوبہ بنایا اور اپنے ساتھیوں سنی، دیپو اور سونو کے ساتھ روہت شیٹی کے گھر گئے۔ ملزم پردیپ کمار عرف گنتھ کو آگرہ کے باہ پولیس اسٹیشن میں گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا گیا۔ بعد ازاں ممبئی کرائم برانچ اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔