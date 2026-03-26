آدتیہ دھر 'دھورندھر 2' کی جعلی AI تصاویر پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ناظرین سے آفیشل مواد پر بھروسہ کرنے کی اپیل کی

آدتیہ دھر 'دھورندھر 2' کی جعلی AI تصاویر پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ناظرین سے آفیشل مواد پر بھروسہ کرنے کی اپیل کی
اس میں حمزہ/جسکیرت کی ایک تصویر گردش کر رہی ہے، جس میں جسکرت پگڑی پہنے سگریٹ نوشی کر رہے ہیں
Published : March 26, 2026 at 12:57 PM IST
حیدرآباد: جہاں اسپائی ایکشن تھرلر فلم دھورندھر دی ریوینج باکس آفس پر زبردست کمائی کر رہی ہے، وہیں یہ بیک وقت ایک کے بعد ایک تنازعات میں گھری ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے دھورندھر 2 کو ایک "پروپیگنڈہ فلم کا نام دیا ہے، جب کہ دوسروں نے فلم کے مخصوص مناظر کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ان تنازعات کے درمیان، فلم کے باکس آفس کی رفتار میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ دھورندھر نے اپنی ریلیز کے بعد کامیابی سے ایک ہفتہ مکمل کر لیا ہے اور اس نے دنیا بھر میں 1,000 کروڑ کمائے ہیں۔ دریں اثنا فلم کے ہدایت کار آدتیہ دھر نے سوشل میڈیا پر تمام قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگایا کہ فلم میں ایک خاص سین سکھوں کی توہین ہے۔
آدتیہ دھر نے آج صبح 26 مارچ کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے۔ اس پوسٹ میں ہدایت کار نے لکھا، "میں دھورندھر دی ریوینج کو ملنے والی زبردست محبت کے لیے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دریں اثنا مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ فلم کے مناظر کو توڑ مروڑ کر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ جس میں جسکیرت کو پگڑی پہنتے ہوئے سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اس تصویر کو جان بوجھ کر فلم کو منفی روشنی میں ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے۔" سکھ برادری کے لیے اپنے احترام کا اظہار کرتے ہوئے ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ میں سکھ برادری کو سب سے زیادہ عزت دیتا ہوں۔
انہوں نے مزید لکھا "میں سکھ برادری کا احترام کرتا ہوں اور فلم میں ہر تصویر کو انتہائی حساسیت، وقار اور ذمہ داری کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ہیرا پھیری والے مواد کے ذریعے دوسری صورت میں تجویز کرنے کی کوئی بھی کوشش بدنیتی پر مبنی اور بے ایمانی ہے۔ میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مکمل طور پر آفیشل معلومات پر انحصار کریں، فلم کو دیکھنے کے لیے، اس کی اصل شکل میں غلط نہ ہونے کے برابر ہے۔ بدنیتی کے ساتھ پھیلنے والے ایسے اقدامات سے سختی سے نمٹا جائے گا۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ، دھورندھر 2 19 مارچ کو ریلیز ہوئی تھی، اور صرف سات دنوں کے اندر، فلم نے دنیا بھر میں 1,000 کروڑ کی کمائی کی ہے۔ رنویر سنگھ، سنجے دت، ارجن رامپال، آر مادھاون، راکیش بیدی، اور سارہ ارجن کی اداکاری والی یہ فلم باکس آفس پر تیزی سے کمائی کر رہی ہے۔ فلم کی پہلی قسط 5 دسمبر 2025 کو ریلیز ہوئی اور اس نے دنیا بھر میں ₹ 1,300 کروڑ کمائے۔