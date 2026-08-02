ادیتی شرما نے اپنے شوہر ابھینیت کوشک اور سسرال والوں کے خلاف گھریلو تشدد کی شکایت درج کرائی
ادیتی اور ابھینیت مبینہ طور پر پہلی بار 2021 میں ایک آن لائن اداکاری کی کلاس کے دوران ملے تھے۔
Published : August 2, 2026 at 10:55 PM IST
حیدرآباد: ٹی وی اداکارہ ادیتی شرما نے اپنے شوہر، اداکار ودیانند کوشک اور سسرال والوں کے خلاف جسمانی اور ذہنی طور پر ہراساں کرنے، گھریلو تشدد اور شادی کے زیورات کے غلط استعمال کا الزام لگاتے ہوئے شکایت درج کروائی ہے۔ ان کی شکایت کی بنیاد پر، گورےگاؤں پولیس نے اداکار، ان کی ماں ارمیلا کوشک اور بہن کیرتی کوشک کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ معاملہ زیر تفتیش ہے۔
شکایت کے مطابق، ادیتی کا الزام ہے کہ ان کو گورےگاؤں میں گھر میں ہراساں کیا گیا۔ ان کی شکایت میں 12 نومبر 2024 سے 9 مارچ 2025 تک کے عرصے کا ذکر ہے۔ ادیتی اور ابھینیت مبینہ طور پر پہلی بار 2021 میں ایک آن لائن اداکاری کی کلاس کے دوران ملے تھے۔ بعد میں ان کی دوستی ایک رشتے میں بدل گئی۔ شکایت کے مطابق، دونوں نے ستمبر 2024 میں گورگاؤں ویسٹ میں ایک ساتھ رہنا شروع کیا اور اسی سال 12 نومبر کو دونوں خاندانوں کی رضامندی سے شادی کی۔
تاہم، ادیتی کا الزام ہے کہ ان کی شادی کے فوراً بعد حالات بدل گئے۔ ان کے بیان کے مطابق ان کے لباس سمیت کئی معاملات پر بحث شروع ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ان کے شوہر نے گھریلو اخراجات میں مناسب حصہ نہیں دیا اور اکثر ان سے رقم لیتا تھا۔ شکایت میں بیان کردہ ایک واقعہ مبینہ طور پر 1 جنوری 2025 کو پیش آیا۔ ادیتی کا دعویٰ ہے کہ کافی پر جھگڑا بڑھ گیا، اور تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔
انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ان کے شوہر نے کردار پر شک کرنا شروع کر دیا اور افیئر کا الزام لگایا۔ شکایت کے مطابق، وہ ان کا موبائل فون چیک کرتے اور بعد میں الگ کمرے میں سونے لگے۔ ادیتی نے یہ بھی الزام لگایا کہ انہیں اپنے والدین سے بات کرنے سے روکا گیا۔ اداکارہ نے اپنی ساس پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ اپنی شادی کے وقت ملنے والے زیورات کو اپنے پاس رکھتی ہیں، جسے انہوں نے اپنی 'ستریدھن' (اسٹریی ویلتھ) کا حصہ قرار دیا۔ اس زیور میں سونے کی زنجیریں، انگوٹھیاں، ہیرے کی انگوٹھی، منگل سوتر اور چوڑیاں شامل تھیں۔
ادیتی کی شکایت کے مطابق، انہوں نے بار بار زیورات واپس کرنے کے لیے کہا، لیکن اسے کبھی نہیں ملا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے الزامات کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ ابھینیت کوشک یا ان کے خاندان کی طرف سے فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔