احتجاجی طلباء کی حمایت میں سلمان خان، کہا۔۔۔پیپر لیک سنگین مسئلہ، میرا دل متاثرین کے ساتھ
بالی ووڈ کی خان تکڑی میں سے ایک سلمان خان کا احتجاجی طلباء کی حمایت میں بیان سامنے آیا ہے۔
Published : July 23, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 12:54 PM IST
نئی دہلی: سی جے پی کے بینر تلے تعلیمی نظام کو درست کرنے اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کررہے نوجوان طلباء کو بالی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان کا ساتھ ملا ہے۔ پیپر لیک کو سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے سلمان خان بدھ کے روز احتجاج کرنے والے طلباء کی حمایت میں سامنے آئے اور کہا کہ ان کا دل ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرامن مظاہرہ کرتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں۔
بالی ووڈ اسٹار نے طلباء کی طرف سے اٹھائے گئے موقف کی تعریف کی۔ انھوں نے کہا، میں طلباء کے اس اقدام کی تہہ دل سے تعریف کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے جس لگن، خلوص اور محنت کا مظاہرہ کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ یہی نوجوان نسل ایک پڑھے لکھے اور مضبوط ہندوستان کی تعمیر کرے گی اور ملک کی شان میں اضافہ کرے گی۔
سلمان نے ایکس پر محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے لکھا، "یہ اتنی پرامن تحریک تھی، بہت دکھ ہوا کہ پرتشدد ہوگئی۔ میرا دل ان طلباء اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہے جنہیں تکلیف پہنچی ہے۔ پیپر لیک ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، اور مجھے یہ جان کر اور یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک کے بچے ایک بہتر تعلیمی نظام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے والدین نے ان کی حمایت کررہے ہیں۔"
تاہم اداکار نے زور دے کر کہا کہ احتجاج کو "سیاسی طور پر ہائی جیک" نہیں کیا جانا چاہیے۔
سلمان خان نے لکھا، "یہ تحریک اور احتجاج بالکل درست سمت میں آگے بڑھا ہے اور طلبہ نے اسے مکمل طور پر پرامن طریقے سے آگے بڑھایا ہے۔ ان کی ہمت، عزم اور تعلیم کے لیے لگن متاثر کن ہے۔"
انہوں نے آگے لکھا، "یہ مسئلہ طلبہ اور تعلیمی نظام کے درمیان ہے، اسے سیاسی طور پر ہائی جیک نہیں کیا جانا چاہیے، اس کا کریڈٹ صرف ہمارے ملک کے طلبہ کو جانا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ حکومت بھی ان کی ہر طرح کی مدد کرے گی اور ایک مضبوط تعلیمی نظام بنائے گی۔ یہ ایک جیت کی صورتحال ہے۔ مثبت فیصلے کی امید اور دعا ہے۔"
اداکار نے اپنی پوسٹ میں تعلیم پر زور دیتے ہوئے لکھا، میری خواہش ہے کہ تعلیم اگلا رجحان اور فیشن بنے — لوگوں کے سیکھنے کے لیے جوش و خروش سال بہ سال بڑھتا جائے، اس مقام تک کہ بیرون ملک سے طلباء ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں اور ملک خود کو ایک تعلیمی مرکز کے طور پر قائم کرے۔
مبینہ نیٹ پیپر لیک پر طلباء کے احتجاج کو فلم انڈسٹری میں بہت سے لوگوں کی حمایت ملی ہے، جن میں نصیر الدین شاہ، رتنا پاٹھک شاہ، شبانہ اعظمی، پرکاش راج، راج کمار راؤ، ریوتی، ٹوینو تھامس اور انوراگ کشیپ شامل ہیں۔
"سلطان" اسٹار، خان تکڑی کی طرف سے اس معاملے پر بات کرنے والے پہلے شخص ہیں۔
سلمان خان کا یہ بیان طلباء کی جانب سے دارالحکومت دہلی میں 20 جولائی کو بلائے گئے چلو سنسد مارچ کے دوران مظاہرین کے خلاف ہوئے پولیس کرین ڈاون کے دو دن بعد سامنے آیا ہے۔
Legendary actor Naseeruddin Shah shares a video, fuming about the way youth were beaten up yesterday in Delhi. He reminds the government, “Sab yaad rakha jayega”— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 21, 2026
Thank you sir for your voice and solidarity 🙏 pic.twitter.com/pDmp2G4U3R
سلمان خان سے پہلے بالی ووڈ کے سینئر اداکار نصیرالدین شاہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے احتجاجی طلباء کے خلاف طاقت کے استعمال پر مرکزی حکومت اور دہلی پولیس کی سخت الفاظ میں مذمت کی تھی۔ انھوں نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ۔۔سب یاد رکھا جائے گا۔
قابل غور بات یہ ہے کہ طلباء کے احتجاج پر نامور کرکٹرز اور مشہور شخصیات کی خاموشی سے احتجاجی طلباء میں کافی غصہ پایا جا رہا ہے، اور لوگ سوشل میڈیا پر امیتابھ بچن، شاہ رخ خان، دھونی، ویراٹ کوہلی اور روہت شرما سمیت اہم شخصیات کو ان فالو کر رہے ہیں۔