سلمان خان کی 'اکیلا' اور 'تنہا' والی پوسٹ نے ماں کو کیا بے چین، 'بھائی جان' نے کہا، "چِل مارو یار"
بالی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان کی"اکیلا" اور "تنہا" والی پوسٹ پر اداکار کی والدہ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 19, 2026 at 2:24 PM IST
حیدرآباد: 17 مئی کی رات سلمان خان نے اپنی ایک شرٹ لیس تصویر اپ لوڈ کی۔ تاہم، 'بھائی جان' کے مداحوں نے اُن کے جسم پر کم اور پوسٹ کے کیپشن پر زیادہ فوکس کیا۔ کیپشن میں سلمان نے خود کو "اکیلا" اور "تنہا" ظاہر کیا۔ نتیجتاً، ان کے مداحوں میں تشویش بڑھ گئی، جس کی وجہ سے پوسٹ راتوں رات وائرل ہو گئی۔ صورتحال کا علم ہونے پر سلمان نے اپنی پوسٹ کے پیچھے کی حقیقیت پر وضاحتی پوسٹ شیئر کر دی۔ اب سلمان کی یہ پوسٹ بھی وائرل ہو رہی ہے۔
سلمان خان نے صورتحال واضح کردی
اپنی تازہ ترین پوسٹ میں سلمان خان نے لکھا: " ارے یار۔۔ میں اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا! جب میرے پاس اتنا بڑا پیار کرنے والا خاندان اور دوست ہیں، تو میں کیسے اکیلا کیسے رہ سکتا ہوں؟ جب میرے پاس آپ سب ہیں - آپ کی دعائیں اور نیک خواہشات ہیں- میں کیسے تنہا محسوس کر سکتا ہوں؟ یہ مجھے دنیا کا سب سے ناشکرا شخص بنا دے گا۔"
سلمان خان کی والدہ بھی پریشان
سلمان نے انکشاف کیا کہ ان کی پوسٹ سے ان کی والدہ کو بھی تکلیف ہوئی تھی، جو اداکار سے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے پہنچیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے، سلمان نے وضاحت کی: "بعض اوقات، میں مسلسل لوگوں میں گھرے رہنے سے تھوڑا سا تنگ آ جاتا ہوں، اس لیے مجھے اپنے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے۔ اس بار، کوئی تصویر نہیں 'بریکنگ نیوز' میں بن گئی، ماں پوچھ رہی ہیں، 'کیا ہوا بیٹا؟' چل کرو یار!"
سلمان خان کی 'اکیلا' اور 'تنہا' پوسٹ کیا تھی؟
17 مئی کی رات سلمان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی۔ تصویر میں، وہ ایک صوفے پر بغیر قمیض کے کمر ٹکائے بیٹھے ہیں۔ تصویر میں سلمان کے پیٹ کے پٹھوں کو بھی واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس تصویر کے ساتھ کیپشن میں سلمان خان نے لکھا: "میں، میں، اور صرف میں... اپنے آپ کے ساتھ رہنے کے دو طریقے ہیں: اکیلا اور تنہا ۔ اکیلا کا مطلب ہے اپنی مرضی سے اکیلے رہنے کا انتخاب کرنا، جب کہ تنہا کا مطلب ایسی صورت حال ہے جہاں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہی نہ چاہے۔۔۔ اب اس کے آگے آپ کو خود سمجھنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔
سلمان خان کی مصروفیت
فی الحال، سلمان خان ساؤتھ انڈین فلم ڈائریکٹر ومشی پیڈیپلی کے ساتھ مل کر فلم 'SV63' پر کام کر رہے ہیں۔ نینتارا اس فلم میں سلمان کے مدمقابل نظر آئیں گی۔ فلم کی شوٹنگ زوروشور سے جاری ہے اور اس پروجیکٹ کے لیے سلمان نہ صرف وزن کم کر رہے ہیں بلکہ باڈی بھی بنا رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: