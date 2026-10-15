اداکار عمران خان کو بھارت چھوڑنے کا حکم، گیانیش کمار کے خلاف احتجاج کے چند دن بعد ملا نوٹس
اس سے قبل اداکار کو 10 اکتوبر کو سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف ایک احتجاج کے دوران حراست میں لیا گیا تھا۔
Published : October 15, 2026 at 11:20 AM IST
ممبئی: فارنرز ریجنل رجسٹریشن آفس (ایف آر آر او) نے اداکار عمران خان کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں 28 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ نوٹس میں یہ الزام عائد گیا ہے کہ انہوں نے 10 اکتوبر ممبئی کرانتی میدان میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف ایک احتجاج میں شرکت کر کے 'فارنرز ایکٹ' کی خلاف ورزی کی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل اداکار عمران خان کو 10 اکتوبر کو سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف ایک احتجاج کے دوران حراست میں لیا گیا تھا۔
اس واقعے کے بعد بی جے پی کے مقامی لیڈر کیرت سومیا نے ایک شکایت درج کرائی جس میں الزام لگایا گیا کہ خان ایک امریکی شہری ہیں اور انہوں نے اس احتجاج میں حصہ لے کر فارنرز ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔
پولیس نے بتایا کہ "گامدیوی پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کرائی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے 'فارنرز ایکٹ' کی خلاف ورزی کی ہے۔ بعد ازاں یہ شکایت فارنرز ریجنل رجسٹریشن آفس (ایف آر آر او) کو بھیج دی گئی۔" تازہ پیش رفت میں ایف آر آر او نے ادکار کو نوٹس جاری کر کے 28 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔
قابل ذکر ہے عمران خان کے پاس فی الوقت امریکہ کی شہریت ہے۔ ایسے میں اداکار کے خلاف بھارتی شہری نہ ہونے کے باوجود ہندوستان میں اس طرح کے احتجاج میں حصہ لینے پر امیگریشن ایکٹ کی متعلقہ دفعہ کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔
ممبئی کے کرانتی میدان ہوئے احتجاج میں شرکت کے بعد بی جے پی کے مقامی لیڈر کیرت سومیا نے عمران کے خلاف کارروائی کی مانگ کرتے ہوئے سوال کیا کہ جب وہ او سی آئی کارڈ ہولڈر ہیں اور امریکی شہریت رکھتے ہیں تو وہ بھارت کی گھریلو سیاسی سرگرمیوں اور مظاہروں میں کیوں حصہ لے رہے ہیں۔ بھاجپا لیڈر نے پولیس پر زور دیا کہ وہ اس معاملے میں اداکار کے خلاف سخت کارروائی کرے۔
واضح رہے کہ عمران اپنی گرل فرینڈ لیکھا واشنگٹن اور فرسٹ کزن زین میری خان کے ساتھ ممبئی کے کرانتی میدان میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں شامل ہوئے تھے۔ احتجاج میں شامل مظاہرین ایس آئی آر کی مشق میں مبینہ بے ضابطگیوں پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے۔
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