سلمان خان کی شخصیت کے حقوق کے تحفظ کی درخواست پر سماعت، عدالت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہدایت جاری کی
اداکار سلمان خان نے اپنی شخصیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔
Published : December 11, 2025 at 3:27 PM IST
نئی دہلی: سلمان خان نے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ، ان کی اجازت کے بغیر ان کی تصاویر اور ان کی شخصیت سے متعلق مواد کے استعمال کو روکا جائے۔ عدالت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہدایت کی کہ وہ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کی شخصیت کے حقوق کے تحفظ کی شکایت پر تین دن کے اندر کارروائی کریں۔ جسٹس منمیت پریتم سنگھ اروڑا نے کہا کہ وہ اس معاملے میں شامل دیگر اداروں کے بارے میں تفصیلی عبوری حکم امتناعی جاری کریں گی۔
ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا کے ثالثوں کو ہدایت کی کہ وہ سلمان خان کے مقدمے کو انفارمیشن اینڈ ٹکنالوجی (انفارمیشن گائیڈ لائنز اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ایتھکس کوڈ) رولز 2021 کے تحت شکایت کے طور پر دیکھیں اور تین دن کے اندر ضروری اقدامات کریں۔
عدالت نے کہا کہ اگر سوشل میڈیا کے ثالثوں کو خان کی طرف سے فراہم کردہ کسی بھی ویب لنکس پر کوئی اعتراض ہے تو وہ انہیں بتائیں۔ خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ای کامرس ویب سائٹس کے ذریعے اپنے نام، تصویروں، شخصیت اور تشبیہ کے غیر مجاز استعمال کو روکنے اور اپنی شخصیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
حال ہی میں بالی ووڈ اداکارہ ایشوریہ رائے بچن، ان کے شوہر ابھیشیک بچن اور ان کی ساس جیا بچن، ہریتک روشن اور اجے دیوگن، فلمساز کرن جوہر، گلوکار کمار سانو، تیلگو اداکار اکینینی ناگاارجن، آرٹ آف لیونگ کے بانی سری سری روی شنکر، پوڈ کاسٹر راج شمانی، صحافی سدھیر چودھری نے بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی اپنی شخصیت اور تشہیر کے حقوق کے حفاظت کی اپیل کی تھی۔ عدالت نے انہیں عبوری ریلیف دے دیا۔
تیلگو اداکار این ٹی آر راؤ جونیئر نے بھی اپنے ذاتی حقوق کے تحفظ کے لیے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ عدالت نے ابھی تک ان کی درخواست پر کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے۔
سلمان خان نے کئی تنظیموں کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ان کی تصویر، آواز اور ان کی شخصیت سے متعلق دیگر مواد ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: