کیرئیر کے اہم موڑ پر عامر خان کا دلچسپ انکشاف، جانیں کیوں کہا، ایک دن بدل گئی میری تقدیر
Published : April 18, 2026 at 12:13 PM IST
حیدرآباد: عامر خان پروڈکشن اس وقت اپنی آنے والی فلم ’’ایک دن‘‘ کی ریلیز کی تیاری کر رہی ہے جس میں سائی پلاوی اور جنید خان شامل ہیں۔ اس حوالے سے عامر خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ اس بات پر بات کرتے ہیں کہ کس طرح کبھی کبھی صرف ایک دن آپ کی پوری زندگی کا رخ بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ دل دہلا دینے والی ویڈیو، جو فلم کے بنیادی تھیم کو ذاتی نقطہ نظر سے جوڑتی ہے، فلم کے بنیادی پیغام کو خوبصورتی سے جوڑتی ہے۔
ویڈیو شیئر کرتے ہوئے عامر خان پروڈکشن نے لکھا، "کبھی کبھی، صرف ایک دن آپ کی پوری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے ❤️ #EkDin کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس ایک دن کے بارے میں بتائیں اور اسٹار کاسٹ سے ملنے کا موقع حاصل کریں۔ #EkDin دیکھیں، صرف تھیٹرز میں، 1 مئی 2026 کو۔"
کلپ میں، عامر اپنے کیرئیر کے ابتدائی دنوں کے ایک اہم لمحے کو یاد کرتے ہیں جب وہ ایک ڈرامے سے محروم ہو گئے تھے جس میں انہوں نے اپنے دل اور جان ڈال دی تھی۔ جو ابتدائی طور پر شکست کی طرح محسوس ہوا وہ دراصل اس کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ اس دن بالآخر اس کے لیے پہلا بڑا وقفہ آیا۔ اس تجربے کو یاد کرتے ہوئے، اس نے اس بات پر زور دیا کہ کس طرح زندگی کے غیر متوقع موڑ اکثر چھپے ہوئے مواقع لاتے ہیں، جس سے ان کے اس یقین کو مزید تقویت ملتی ہے کہ ایک دن کسی کی تقدیر بدل سکتا ہے۔
فلم کا ٹریلر ایک جادوئی محبت کی کہانی کی جھلک پیش کرتا ہے۔ جنید خان ایک شرمیلی لڑکے کا کردار ادا کر رہے ہیں جو سائی پلوی سے محبت کرتا ہے، جو ایک خوش مزاج اور متحرک لڑکی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں، لیکن جنید اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تاہم، کہانی اس وقت موڑ لیتی ہے جب سائی جاپان میں ایک حادثے کا شکار ہوتی ہے اور اسے ٹرانسینٹ گلوبل ایمنیشیا (TGA) کی تشخیص ہوتی ہے، جس میں وہ صرف جنید کو یاد کرتی ہے، جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ کہانی میں یہ موڑ فلم کو ایک مختلف سمت میں لے جاتا ہے، اور یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ یہ انوکھی محبت کی کہانی کیسے سامنے آتی ہے۔
"ایک دن" ایک طویل وقفے کے بعد عامر خان اور فلمساز منصور خان کو دوبارہ ملاتا ہے، جس سے ہندی سنیما کے سب سے پیارے جوڑے میں سے ایک کی واپسی ہوتی ہے۔ اس جوڑی نے ناظرین کو "قیامت سے قیامت تک،" "جو جیتا وہی سکندر،" "اکلے ہم اکلے تم" اور "جانے تو... یا جانے نا" جیسی یادگار فلمیں دی ہیں۔ "ایک دن" کے ساتھ یہ جوڑی رومانوی صنف میں واپس آ رہی ہے، جس سے مداحوں میں بے پناہ جوش و خروش پیدا ہو رہا ہے۔ ان کا دوبارہ ملاپ مزید جوش و خروش کو بڑھا رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی وہی جادو دوبارہ اسکرین پر دیکھنے کے لیے بے تاب ہے۔
عامر خان پروڈکشن کے بینر تلے تیار ہونے والی فلم ’’ایک دن‘‘ میں سائی پلاوی اور جنید خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ فلم کے ہدایت کار سنیل پانڈے ہیں اور اسے عامر خان، منصور خان اور اپرنا پروہت نے پروڈیوس کیا ہے۔ فلم یکم مئی 2026 کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے۔