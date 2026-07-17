’تھری ایڈیٹس‘ سونم وانگچک پر مبنی فلم نہیں تھی، عامر خان کی وضاحت، وانگچک کی بھوک ہڑتال پر تشویش کا اظہار کیا
عامر خان نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے جس میں تھری ایڈیٹس فلم میں ان کے کردارکو سونم وانگچک پرمبنی بتایا جارہا ہے۔
By PTI
Published : July 17, 2026 at 11:33 AM IST
نئی دہلی: بالی ووڈ اسٹار عامر خان نے کہا کہ فلم ’3 ایڈیٹس‘ میں ان کا کردار سماجی کارکن و سائنسدان سونم وانگچک پر مبنی نہیں تھا، اداکار نے اسے ایک ’غلط فہمی‘ قرار دیتے ہوئے کارکن کی بھوک ہڑتال پر تشویش کا اظہار کیا۔
خان نے لندن انڈین فلم فیسٹیول میں سوال و جواب کے سیشن میں شرکت کی، جہاں انہیں ایک رپورٹر نے وانگچک کے احتجاج پر کچھ بولنے کے لیے کہا۔ کیونکہ کئی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہیں جس میں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ عامر خان کی بلاک بسٹر ہٹ رہی تھری ایڈیٹس میں اداکار کا کردار سونم وانگچک پر مبنی ہے۔
Today at @BFI I asked Mr Amir Khan about @Wangchuk66 and his fast. Here is his response: @abhijeet_dipke @CJP_2029 @Cockroachisback @SauravDassss pic.twitter.com/jkeKFssrDX— nabanita sircar (@sircarnabanita) July 16, 2026
"3 ایڈیٹس" کو راجکمار ہیرانی نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اسے 2009 میں ریلیز کیا گیا تھا۔ اس میں عامر خان نے فنسکھ وانگڈو (رینچو) کا کردار ادا کیا تھا۔
خان نے کہا کہ فلم بنانے کے دوران نہ تو وہ اور نہ ہی فلم کے مصنف وانگچک کے بارے میں جانتے تھے۔
عامر خان نے کہا، "نہیں، یہ حقیقت میں درست نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ میں مسٹر سونم کے بارے میں اس وقت نہیں جانتا تھا جب ہم یہ فلم '3 ایڈیٹس' کر رہے تھے۔۔۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ راجو اور نہ ہی ابھیجیت، فلم کے مصنف اور نہ ہی مجھے۔ ہم مسٹر سونم کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ تاہم، سونم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہر صورت میں اچھا کام ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ '3 ایڈیٹس' کے کردار پر مبنی ہو تاکہ ہم ان کے کام کی عزت کریں۔"
وانگچک کے بارے میں خبریں منگل کو اس وقت منظر عام پر آئیں، جب فلم میں ایک کردار ادا کرنے والے اومی ویدیا نے اپنے ایکس ہینڈل پر ویڈیو شیئر کی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ فلم میں خان کا کردار وانگچک پر مبنی ہے ۔ انھوں نے لوگوں سے ان کی بگڑتی صحت کی طرف توجہ دینے کی اپیل کی۔
خان نے مزید کہا، "میں جانتا ہوں کہ میں نے حال ہی میں چتور (ویدیا کے کردار) کی ویڈیو دیکھی ہے۔۔۔ وہ غلط ہے۔"
اداکار نے وانگچک سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی۔ انھوں نے کہا کہ، "میرے خیال میں ہم سب ان کی صحت کے لیے بہت فکر مند ہیں۔۔۔ ہمیں امید ہے کہ اس کا اختتام خوش آئیند ہوگا۔ ہم سب امید کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بھوک ۃرتال ختم کر کے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔"
Activist Sonam Wangchuk continues indefinite fast at Jantar Mantar for 20th day. pic.twitter.com/gQ9D6CcbRX— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 17, 2026
واضح رہے سماجی کارکن سونم وانگچک 28 جون کو نیٹ پی جی 2026 امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والے کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے احتجاج میں شامل ہونے کے بعد دہلی کے جنتر منتر پر غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہیں۔
میڈیکل بلیٹن کے مطابق، وانگچک کا بھوک ہڑتال شروع کرنے کے بعد سے نو کلو سے زیادہ وزن کم ہوا ہے۔
وانگچک کی حالت پر کئی مشہور شخصیات نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جن میں زینت امان، شبانہ اعظمی، سوناکشی سنہا اور ابھے دیول سمیت دیگر شامل ہیں۔
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