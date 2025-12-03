عامر خان کی جاسوسی فلم 'ہیپی پٹیل' کا اعلان، اس مشہور اسٹینڈ اپ کامیڈین نے اداکاری کی، دیکھیں
Published : December 3, 2025 at 2:09 PM IST
حیدرآباد: عامر خان پروڈکشن کی منفرد جاسوسی فلم ہیپی پٹیل کا اعلان آج 3 دسمبر کو کیا گیا۔ یہ فلم ویر داس کی ہدایت کاری کی پہلی فلم ہے، اور اس میں ویر داس اور مونا سنگھ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح ٹائٹل تفریحی ہے، اسی طرح بنانے والوں نے عامر خان اور ویر داس کو نمایاں کرنے والا ایک اور بھی مزاحیہ اعلان ویڈیو جاری کیا ہے۔
ہیپی پٹیل کا اعلان انوکھے اور انتہائی مضحکہ خیز انداز میں کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں عامر خان ویر داس سے فلم کے ایکشن، رومانس اور یہاں تک کہ آئٹم گرل کےبارے مین پوچھتے ہیں۔ عامر مسلسل پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ ناظرین اس سب کا کیا جواب دیں گے، جب کہ ویڈیو میں دیگر لوگ فلم کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی گفتگو میں یہ مضحکہ خیز تضاد پورے اعلان کو انتہائی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ یہ یقینی ہے کہ ایک بالکل مختلف قسم کی فلم آنے والی ہے۔
فلم کب ریلیز ہوگی؟
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عامر خان پروڈکشن نے ہمیشہ منفرد اور نت نئی کہانیاں بڑی خوبی کے ساتھ پیش کی ہیں۔ لگان، تارے زمین پر، دنگل، اور سیکرٹ سپر اسٹار جیسی یادگار فلموں کے بعد یہ فلم منفرد سینما کی نمائش کی ایک اور کوشش ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار وہ معروف اسٹینڈ اپ کامیڈین ویر داس کے ساتھ کام کر رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی کامیڈی اسپیشل کے ساتھ دنیا بھر میں پرفارم کیا ہے بلکہ وہ گو گوا گون، بدمعاش کمپنی اور دہلی بیلی جیسی فلموں میں بھی نظر آ چکے ہیں۔ یہ فلم دہلی بیلی کے بعد عامر خان پروڈکشن کے ساتھ ویر داس کے دوسرے تعاون کی نشاندہی کرتی ہے۔
عامر خان پروڈکشن کے بینر تلے تیار ہونے والی ہیپی پٹیل کی ہدایت کاری ویر داس کر رہے ہیں اور یہ فلم 16 جنوری 2026 کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے۔