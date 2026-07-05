بالی ووڈ اداکار عامر خان نے گوری اسپریٹ سے تیسری شادی کر لی
ممبئی میں شدید بارش کے باوجود عامر خان اور گوری اسپریٹ کی شادی کی تقریبات طے شدہ پروگرام کے مطابق جاری رہیں۔
Published : July 5, 2026 at 3:36 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ کے معروف اداکار عامر خان نے اپنی دیرینہ ساتھی گوری اسپریٹ سے ممبئی میں ایک سادہ اور نجی تقریب کے دوران شادی کر لی۔ شادی کی تقریب عامر خان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، جس میں خاندان کے افراد، قریبی دوستوں اور فلمی دنیا کی چند ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔
ممبئی میں شدید بارش کے باوجود شادی کی تقریبات طے شدہ پروگرام کے مطابق جاری رہیں۔ تقریب میں فلم ساز اشوتوش گواریکر، اداکار ویر داس، سابق کرکٹر عرفان پٹھان، صنعت کار مکیش امبانی، سیاست دان راج ٹھاکرے اور معروف نغمہ نگار پرَسون جوشی سمیت کئی اہم شخصیات شریک ہوئیں۔
عامر خان کی ٹیم کی جانب سے جاری کی گئی تصویر میں انہیں شادی کے دستاویزات پر دستخط کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تصویر میں گوری اسپریٹ کا بیٹا بھی ان دونوں کے درمیان موجود ہے جبکہ عامر خان کے بیٹے آزاد بھی تقریب میں شریک نظر آئے۔
یہ عامر خان کی تیسری شادی ہے۔ اس سے قبل ان کی پہلی شادی رینا دتہ سے ہوئی تھی، جس سے ان کے دو بچے جنید خان اور ایرا خان ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے فلم ساز کرن راؤ سے شادی کی، تاہم 2021 میں دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ دونوں اب بھی اپنے بیٹے آزاد کی مشترکہ پرورش کر رہے ہیں۔
عامر خان نے 2025 میں اپنی ساٹھویں سالگرہ سے قبل پہلی مرتبہ گوری اسپریٹ کو میڈیا سے متعارف کرایا تھا اور بتایا تھا کہ دونوں ایک سال سے زائد عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہیں۔ گوری اسپریٹ بنگلور سے تعلق رکھتی ہیں اور بیوٹی و ویلنَس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ان کا بھی سابقہ شادی سے ایک بیٹا ہے۔
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شادی کی تقریب نہایت سادگی کے ساتھ منعقد کی گئی اور دونوں خاندانوں نے اس موقع پر نئی زندگی کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔