ETV Bharat / entertainment

بالی ووڈ اداکار عامر خان نے گوری اسپریٹ سے تیسری شادی کر لی

ممبئی میں شدید بارش کے باوجود عامر خان اور گوری اسپریٹ کی شادی کی تقریبات طے شدہ پروگرام کے مطابق جاری رہیں۔

بالی ووڈ اداکار عامر خان نے گوری اسپریٹ سے تیسری شادی کر لی
بالی ووڈ اداکار عامر خان نے گوری اسپریٹ سے تیسری شادی کر لی (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 5, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ممبئی: بالی ووڈ کے معروف اداکار عامر خان نے اپنی دیرینہ ساتھی گوری اسپریٹ سے ممبئی میں ایک سادہ اور نجی تقریب کے دوران شادی کر لی۔ شادی کی تقریب عامر خان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، جس میں خاندان کے افراد، قریبی دوستوں اور فلمی دنیا کی چند ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔

ممبئی میں شدید بارش کے باوجود شادی کی تقریبات طے شدہ پروگرام کے مطابق جاری رہیں۔ تقریب میں فلم ساز اشوتوش گواریکر، اداکار ویر داس، سابق کرکٹر عرفان پٹھان، صنعت کار مکیش امبانی، سیاست دان راج ٹھاکرے اور معروف نغمہ نگار پرَسون جوشی سمیت کئی اہم شخصیات شریک ہوئیں۔

عامر خان کی ٹیم کی جانب سے جاری کی گئی تصویر میں انہیں شادی کے دستاویزات پر دستخط کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تصویر میں گوری اسپریٹ کا بیٹا بھی ان دونوں کے درمیان موجود ہے جبکہ عامر خان کے بیٹے آزاد بھی تقریب میں شریک نظر آئے۔

یہ عامر خان کی تیسری شادی ہے۔ اس سے قبل ان کی پہلی شادی رینا دتہ سے ہوئی تھی، جس سے ان کے دو بچے جنید خان اور ایرا خان ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے فلم ساز کرن راؤ سے شادی کی، تاہم 2021 میں دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ دونوں اب بھی اپنے بیٹے آزاد کی مشترکہ پرورش کر رہے ہیں۔

عامر خان نے 2025 میں اپنی ساٹھویں سالگرہ سے قبل پہلی مرتبہ گوری اسپریٹ کو میڈیا سے متعارف کرایا تھا اور بتایا تھا کہ دونوں ایک سال سے زائد عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہیں۔ گوری اسپریٹ بنگلور سے تعلق رکھتی ہیں اور بیوٹی و ویلنَس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ان کا بھی سابقہ شادی سے ایک بیٹا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: سی ایم وجے کی فلم 'جن نائکن' کو سی بی ایف سی کی منظوری مل گئی، سرٹیفکیٹ جلد جاری کیا جائے گا

شادی کی تقریب نہایت سادگی کے ساتھ منعقد کی گئی اور دونوں خاندانوں نے اس موقع پر نئی زندگی کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔

TAGGED:

AAMIR KHAN
GAURI SPRATT
بالی ووڈ اداکار عامر خان
عامر خان کی شادی
AAMIR KHAN MARRIES GAURI SPRATT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.