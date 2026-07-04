عامر خان گوری سپرٹ ویڈنگ: کب اور کہاں، اداکار ہونے والی تیسری بیوی سے کیسے ملے؟ پوری لو اسٹوری جانیں
عامر خان اور گوری سپریٹ کے درمیان ڈھائی دہائیوں پر محیط رفاقت اب ایک رشتے میں تبدیل ہونے والی ہے۔
Published : July 4, 2026 at 2:41 PM IST
حیدر آباد: عامر خان گوری سپرٹ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جوڑا 5 جولائی کو ممبئی میں اداکار کی رہائش گاہ پر ایک نجی تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھ جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی محبت کی کہانی دہائیوں پہلے شروع ہوئی تھی جب وہ پہلی بار بنگلورو میں ملے تھے؟ 25 سال بعد دوبارہ ملنے اور دوستی شروع ہوئی وہ اب آہستہ آہستہ رشتے میں بدل رہی ہے۔
سالگرہ پر رشتے کی تصدیق ہو گئی۔
#AamirKhan celebrates his 60th Birthday with the #media in Mumbai. #AamirKhan #HappyBirthdayAamirKhan#HappyBirthdayAamirKhan#HappyHoli #HoliFestival pic.twitter.com/eQwwYzr3zn— Mohammed Faizan Shaikh (@king7851007) March 13, 2025
اپنے ماضی کے رشتوں کے برعکس، عامر اور گوری نے جان بوجھ کر اپنے رومانس کو نجی رکھا۔ اداکار نے مارچ 2025 میں گوری کو ان کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر عوام سے متعارف کرایا۔ اس فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے عامر نے کہا کہ مجھے لگا کہ یہ آپ سب کے لیے ان سے ملنے کا ایک اچھا موقع ہوگا۔
گوری کیا کرتی ہے؟
گوری سپرٹ، فیشن اور فوٹو گرافی کے شعبوں میں تجربہ رکھنے والی بنگلور کی ایک کاروباری شخصیت، ہندوستان کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک عامر خان سے ڈیٹنگ کے باوجود بالی ووڈ کی روشنی سے کافی حد تک دور رہی ہیں۔ عامر خان اکثر یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ گوری سادہ زندگی گزارنا پسند کرتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ گوری اب عامر کے پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کرتی ہیں، اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگیوں کو مؤثر طریقے سے ملا رہی ہیں۔
عامر نے اپنے تیسرے رشتے کے بارے میں کیا کہا؟
دو شادیوں کے بعد عامر نے اپنی زندگی کے اس دور کو جذباتی پختگی کا دور قرار دیا ہے۔ گوری کے بارے میں بات کرتے ہوئے، انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ان کی زندگی میں استحکام اور خوشی لاتی ہے۔ ان کے تعلقات میں گلیمر یا عوامی توجہ کے بجائے شراکت داری کی خصوصیت ہے۔
ایک پرانے انٹرویو میں، اداکار نے کہا تھا، "میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں گوری سے ملا اور ہمارا رشتہ شروع ہوا، وہ بہت اچھی ہے، اور میں اس کے ساتھ سکون محسوس کرتا ہوں، حالانکہ میرے کرن راؤ اور رینا دتہ (میری سابقہ بیویوں) کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے، لیکن یہ کام نہیں ہوا، جب آپ نے پوچھا، تو میں نے محسوس کیا کہ گوری کا میری زندگی میں آنا میرے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی۔ اب ہم ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔"
#WATCH | Mumbai | On his marriage plans, actor Aamir Khan says, " i am getting married on july 5, and the wedding will take place at home with close family and friends. we seek everyone's blessings and hope that we remain happy forever..." (02.07) pic.twitter.com/GXhBqEaDcH— ANI (@ANI) July 3, 2026
حال ہی میں عامر خان نے اپنی شادی کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ اور گوری 5 جولائی کو اپنی ممبئی کی رہائش گاہ پر ایک نجی تقریب میں شادی کریں گے۔ انہوں نے کہا، "ہاں، میں 5 جولائی کو شادی کر رہا ہوں... یہ بہت چھوٹی شادی کی تقریب ہے۔ ہم گھر پر کر رہے ہیں۔" عامر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ تقریب میں صرف خاندان کے افراد اور قریبی دوست ہی شرکت کریں گے۔
اپنے تعلقات کی سادگی پر زور دیتے ہوئے، عامر نے کہا کہ شادی ایک نجی تقریب ہوگی اور خیر خواہوں سے دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے مزید کہا، "یہ ہمارے لیے بہت خاص دن ہے، ہم سب کی دعاؤں اور برکتوں کے خواہاں ہیں۔" اطلاعات کے مطابق شادی کو اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے گا۔
اداکار کی پہلی طلاق
عامر خان کی یہ تیسری شادی ہوگی۔ اداکار کی پہلی شادی رینا دتہ سے ہوئی تھی، جن سے انہوں نے 1986 میں شادی کی تھی۔ ان کے دو بچے ہیں، ایرا خان اور جنید خان، اور 2002 میں طلاق ہوگئی۔
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اداکار کی دوسری شادی کا خاتمہ
بعد ازاں، عامر خان نے 2005 میں فلم ساز کرن راؤ سے شادی کی، اور انہوں نے 2021 میں علیحدگی کا اعلان کیا۔ ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام آزاد ہے، جو سروگیسی کے ذریعے پیدا ہوا۔ عامر خان اپنی دونوں سابق بیویوں رینا دتہ اور کرن راؤ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ وہ ایک خوشگوار تعلقات کا اشتراک کرتے ہیں