'لو جہاد' کے الزام پر عامر خان کی وضاحت، تیسری شادی پر فتویٰ جاری
عامر کی پہلی شادی رینا دتہ سے سال 1986 میں ہوئی تھی اور دونوں 2002 میں الگ ہوگئے۔ پھر 2005 کرن راو سے شادی کی۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 1:12 PM IST
حیدرآباد: اداکار عامر خان نے ان الزامات پر خاموشی توڑی ہے جن میں انہیں ’’لو جہاد کا برانڈ ایمبیسیڈر‘‘ قرار دیا جا رہا تھا۔ عامر خان نے کہا کہ ان کے خاندان نے ہمیشہ بین المذاہب رشتوں کی حمایت کی ہے اور ان کی کسی بھی شادی میں مذہب کی تبدیلی شامل نہیں رہی۔ انہوں نے 5 جولائی کو ممبئی میں اپنی دیرینہ دوست گوری اسپریٹ سے شادی کی۔
ایک انٹرویو میں عامر خان نے کہا کہ ان کے خاندان میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان شادیاں ہوئی ہیں۔ ’’لو جہاد‘‘ کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا، ’’حقیقت یہ ہے کہ ہمارا خاندان بہت سماجی ہے۔ میری دونوں بہنوں کی شادی ہندوؤں سے ہوئی، میری بیٹی کی شادی بھی ایک ہندو سے ہوئی اور میرے کزن منصور نے ایک عیسائی سے شادی کی ہے۔‘‘
عامر نے مزید کہا، ’’نہ گوری، نہ کرن اور نہ ہی رینا نے اپنا مذہب تبدیل کیا، کیونکہ ہماری شادیاں سول میرج کے تحت ہوئی تھیں۔ گوری ہندو نہیں بلکہ عیسائی ہیں، تاہم وہ باقاعدگی سے مذہبی رسومات کی پابندی بھی نہیں کرتیں۔
عامر خان کی پہلی شادی رینا دتہ سے 1986 میں ہوئی تھی اور دونوں 2002 میں الگ ہوگئے۔ بعد ازاں انہوں نے 2005 میں فلم ساز کرن راؤ سے شادی کی، تاہم دونوں نے 2021 میں علیحدگی کا اعلان کردیا تھا۔
عامر خان کے خلاف فتویٰ
دوسری جانب، اتر پردیش کے ایک مذہبی رہنما مولانا ابراہیم حسین نے عامر خان کی شادی پر اعتراض کرتے ہوئے فتویٰ جاری کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ شادی شریعت کے تحت جائز نہیں۔
یہ بیان عامر خان اور گوری اسپریٹ کی 5 جولائی 2026 کو ایک نجی رجسٹرڈ تقریب میں شادی کے چند روز بعد سامنے آیا۔ عامر خان نے ان تبصروں پر تاحال کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا، جبکہ ان کی ٹیم نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔
آن لائن سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں مذہبی رہنما نے اس شادی پر اعتراض کرتے ہوئے اسے شریعت کے خلاف قرار دیا۔ ان کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی اور صارفین کی جانب سے مختلف ردعمل سامنے آئے۔
عامر اور گوری کی نجی تقریب میں شادی
عامر خان اور گوری اسپریٹ ایک دوسرے کو تقریباً 25 سال سے جانتے ہیں، تاہم دو سال قبل بنگلورو میں عامر کی کزن نزہت خان کے ذریعے دونوں کا دوبارہ رابطہ ہوا۔ عامر نے گزشتہ سال اپنی 60ویں سالگرہ کے موقع پر گوری کو میڈیا سے متعارف کرایا تھا۔
مزید پڑھیں: فصیحہ نعمان مس یونیورس انڈیا 2026 کیلئے منتخب، کہا عزم نے دی خوابوں کو پرواز
دونوں کی دوستی رفتہ رفتہ رشتے میں تبدیل ہوئی اور دو سال سے زیادہ عرصے تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد انہوں نے پانچ جولائی کو شادی کرلی۔ نجی تقریب میں خاندان قریبی دوستوں اور فلمی دنیا کی منتخب شخصیات سمیت تقریباً 150 مہمانوں نے شرکت کی۔