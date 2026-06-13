لگان کے 25 سال: عامر خان نے فلم کی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی
عامر خان کی فلم لگان 15 جون 2001 کو سینما گھروں میں ریلیز ہوئی اور اسے ناظرین کی جانب سے بے پناہ محبت ملی۔
Published : June 13, 2026 at 2:15 PM IST
حیدرآباد: اداکار عامر خان نے لگان کی سلور جوبلی (25 سال) کو ایک خصوصی ری یونین اجتماع کی میزبانی کرکے منایا جس میں ہدایت کار آشوتوش گواریکر اور فلم کی کاسٹ اور عملے کے کئی اراکین نے شرکت کی۔ 15 جون کو فلم کی تاریخی سالگرہ سے قبل منعقد ہونے والے اس ری یونین نے ایک ایسی فلم کو خراج تحسین پیش کیا جسے ہندوستانی سنیما میں بڑے پیمانے پر سراہا گیا اور آج بھی اس کی کہانی سنانے، پرفارمنس اور موسیقی کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
ان میں گواریکر، پال بلیک تھورن، راجندر ناتھ زوتشی، آدتیہ لاکھیا، یشپال شرما، اکھلیندر مشرا، اور دیاشنکر پانڈے شامل تھے۔ فلم سازوں نے سوشل میڈیا پر اس ری یونین کی ایک ویڈیو بھی شیئر کرتے ہوئے لکھا، "عامر خان اور آشوتوش گواریکر 25 سال بعد لگان کی کاسٹ کے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہوئے۔
لگان کو کیا چیز خاص بناتی ہے؟
سال 2001 میں ریلیز ہوئی اور گواریکر کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم لگان: ونس اپون اے ٹائم ان انڈیا ہندوستانی سنیما کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس تاریخی ڈرامے نے ہندوستان میں زبردست کامیابی حاصل کی اور بین الاقوامی پذیرائی حاصل کی، جس میں بہترین غیر ملکی زبان کی فلم کے زمرے میں اکیڈمی ایوارڈ کی نامزدگی بھی شامل ہے۔
1893 میں نوآبادیاتی ہندوستان میں قائم ہوئی تھی یہ فلم دیہاتیوں کے ایک گروپ کی کہانی بیان کرتی ہے جو اپنے برطانوی حکمرانوں کو جابرانہ ٹیکسوں سے بچنے کے لیے کرکٹ کے کھیل کا چیلنج دیتے ہیں۔ ایک جدوجہد کرنے والی کمیونٹی کی یہ کہانی دنیا بھر کے ناظرین کے ساتھ گونجتی ہے اور یہ بالی ووڈ کی سب سے زیادہ سراہی جانے والی فلموں میں سے ایک ہے۔
اس میں گریسی سنگھ، ریچل شیلی، پال بلیک تھورن، سوہاسنی مولے، کلبھوشن کھربندا، رگھوبیر یادیو، یشپال شرما، اور امین حاجی سمیت ایک شاندار کاسٹ شامل تھے۔
فلم کا ایک اور ناقابل فراموش پہلو اس کی موسیقی ہے، جس کی ترتیب اے آر رحمان "گھنان گھناں،" "متوا،" "رادھا کسے نہ جلے،" اور "او رے چھوری" جیسے گانے اپنی ریلیز کے برسوں بعد بھی سامعین میں مقبول ہیں۔ فلم کو دوبارہ سینما گھروں میں ریلیز کر دیا گیا ہے اور نمائش 14 جون تک جاری رہے گی۔
وہ اداکار پچیس سال بعد کیا کر رہے ہیں؟
اس فلم کے پچیس سال بعد جس نے کرکٹ کے کھیل میں دیہاتیوں کے ایک گروپ کو انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہوتے دیکھا اس کے بہت سے اداکار مختلف راستوں پر چلے گئے ہیں۔ عامر خان ہندی سنیما کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک کے طور پر ابھرے، جبکہ ان کے کچھ ساتھی اداکاروں نے ٹیلی ویژن اور بین الاقوامی پروجیکٹس میں کامیابی حاصل کی۔ دوسرے کیمرے کے پیچھے چلے گئے، اور کچھ لائم لائٹ سے دور ہو گئے۔
مزید پڑھیں: سلمان خان نے 'بلیک ہرن' فلم کے خلاف دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا، 28 سال پرانے کیس کی مکمل کہانی جانیں
پال بلیک تھورن نے مغربی ٹیلی ویژن میں کام جاری رکھا، ریچل شیلی نے برطانوی اور بین الاقوامی شوز میں اپنی شناخت بنائی، اور امین حاجی نے بعد میں تحریر، ہدایت کاری اور پروڈکشن میں قدم رکھا۔ راج زوتشی، اکھلیندر مشرا اور دیاشنکر پانڈے جیسے اداکاروں نے بھی فلم، ٹیلی ویژن اور تھیٹر میں کام کرنا جاری رکھا ہے۔ اس کی 25 ویں سالگرہ کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر، یہ فلم 14 جون تک سینما گھروں میں دوبارہ ریلیز کی جا رہی ہے۔