'ہوم باؤنڈ' آسکر کی دوڑ میں آگے، ایشان-وشال کی فلم ٹاپ 15 فلموں کی فہرست میں ہوئی شامل
98ویں اکیڈمی ایوارڈز 2026 کے لیے نامزدگیوں کا اعلان جمعرات 22 جنوری کو کیا جائے گا۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 6, 2026 at 4:16 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی سنیما نے ایک بار پھر عالمی اسٹیج پر اپنی شناخت بنائی ہے، کیونکہ فلم 'ہوم باؤنڈ' 2026 کے اکیڈمی ایوارڈز میں بین الاقوامی فیچر فلم کے زمرے میں ووٹنگ کے اگلے مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز نے اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر سے صرف 15 فلمیں اس اہم مرحلے تک پہنچی ہیں، اور بھارت کی آفیشیل انٹری 'ہوم باؤنڈ' ان میں سے ایک ہے۔
یہ 15 فلمیں فہرست میں شامل
ہندوستان کی 'ہوم باؤنڈ' کے علاوہ، دیگر شارٹ لسٹ کی گئی فلمیں ارجنٹینا (بیلن)، برازیل (دی سیکرٹ ایجنٹ)، فرانس (اٹ واز جسٹ این اکسیڈینٹ)، جرمنی (ساؤنڈ آف فالنگ)، عراق (دی پریذیڈنٹ کیک)، جاپان (کوکوہو)، اردن (آل دٹس لیفٹ آف یو)، ناروے (سینٹی مینٹل ویلیو)، فلسطین (فلسطین 36)، جنوبی کوریا (نو آدر چوئز)، اسپین (سیرات)، سوئٹزرلینڈ (لیٹ شفٹ)، تائیوان ( لیفٹ ہینڈیڈ گرل)، اور تیونس (دا وائس آف ہند رجب ) فہرست میں شامل ہیں۔
'ہوم باؤنڈ' فلم
نیرج گھائوان کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم بچپن کے دو دوستوں شعیب (ایشان کھٹر) اور چندن (وشال جیٹھوا) کی کہانی ہے، یہ دونوں شمالی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ شعیب اور چندن دونوں پولیس افسر بننے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں، سماجی دباؤ اور جدوجہد ان کی دوستی کا امتحان لیتے ہیں۔ فلم میں جھانوی کپور بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔
ہوم باؤنڈ کو عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر پذیرائی ملی ہے۔ اس کا پریمیئر کانز فلم فیسٹیول، ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول، اور میلبورن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ہوا۔ اپنی حالیہ آسکر شارٹ لسٹنگ کے ساتھ، ایشان-وشال اسٹارر نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے، جو اکیڈمی ایوارڈز کی 98 سالہ تاریخ میں بہترین بین الاقوامی فیچر فلم کے لیے شارٹ لسٹ ہونے والی پانچویں ہندوستانی فلم بن گئی۔
اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے، ایشان نے اپنے انسٹاگرام اسٹوریز پر اکیڈمی ایوارڈز کا آفیشل اعلان شیئر کیا، اس کے ساتھ ایگزیکٹو پروڈیوسر مارٹن سکورسی کا فلم سے متعلق بات کرتے ہوئے ایک ویڈیو فلم ہے۔ کلپ میں، مارٹن کو نیشنل ایوارڈ یافتہ فلم ساز گھائوان کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 98ویں اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب اتوار، 15 مارچ 2026 کو منعقد ہوگی۔
یہ بھی پڑھیں: