چندو چیمپئن سے لے کر کالکی 2898 اے ڈی تک، یہ فلمیں 72 ویں نیشنل فلم ایوارڈز کی تقریب میں چھائی رہیں گی؛ انہیں یہاں او ٹی ٹی پر دیکھیں
یہ پانچ بھارتی فلمیں آج منعقد ہونے والے نیشنل فلم ایوارڈز میں دھوم مچانے کے لیے تیار ہیں۔
Published : September 22, 2026 at 2:14 PM IST
حیدرآباد: 72ویں نیشنل ایوارڈز کی تقریب آج، 22 ستمبر کو گجرات میں منعقد ہو رہی ہے۔ حسبِ روایت اس بار بھی متعدد فلموں اور فنکاروں کو اس باوقار ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ آپ اس مضمون کے آخر میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ایوارڈ یافتہ فلموں اور فنکاروں کی مکمل فہرست دیکھ سکتے ہیں؛ تاہم اس سے قبل، ہم مختلف کیٹیگریز میں اس اعزاز کے لیے منتخب کی گئی پانچ مخصوص فلموں کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ان فلموں کو کن OTT پلیٹ فارمز پر اسٹریم کر سکتے ہیں۔
برامایوگم
جنوبی ہند کے سپر اسٹار مموٹی کی اداکاری والی ہارر، ڈرامہ فلم 'برامایوگم' 15 فروری 2024 کو ریلیز ہوئی۔ یہ فلم باکس آفس پر زبردست کامیاب ثابت ہوئی۔ راہول سداسیوَن کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم بلیک اینڈ وائٹ میں عکس بند کی گئی ہے۔ 'برامایوگم' کی کہانی 17ویں صدی کے مالابار (کیرالہ) کے پس منظر میں لوک داستانوں اور کالے جادو پر مبنی ہے۔ اس کا بیانیہ اقتدار کی ہوس، غلامی اور انسانی فطرت کے گرد گھومتا ہے۔ مموٹی کو اس فلم کے لیے بہترین اداکار کا نیشنل ایوارڈ ملنے والا ہے۔
کہاں دیکھیں: SonyLIV
سری کان
راجکمار راؤ کی اداکاری والی فلم 'سری کانتھ' 10 مئی 2024 کو ریلیز ہوئی۔ یہ ہندی زبان میں بنی ایک بائیوپک (سوانحی فلم) ہے جو بصارت سے محروم صنعت کار اور 'بولانٹ انڈسٹریز' کے بانی سری کانت بولا کی متاثر کن زندگی پر مبنی ہے۔ اس فلم میں راجکمار راؤ نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ تشار ہیرانندانی کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کو 'بہترین فلم' کا نیشنل ایوارڈ ملنے والا ہے۔
کہاں دیکھیں: نیٹ فلکس
آرٹیکل 370
یامی گوتم کی اداکاری والی ایکشن تھرلر فلم 'آرٹیکل 370' کو بہترین فیچر فلم کا نیشنل ایوارڈ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، یامی گوتم کو بہترین اداکارہ کے نیشنل ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ آدتیہ سہاس جمبھالے کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم 23 فروری 2024 کو ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کی کہانی جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے گرد گھومتی ہے؛ کہانی کا آغاز 2016 میں ہوتا ہے جس میں یامی نے انٹیلی جنس بیورو (IB) کی ایک نڈر افسر 'زونی ہکسر' کا کردار ادا کیا ہے۔
کالکی 2898 اے ڈی
27 جون 2024 کو ریلیز ہونے والی سائنس فکشن ایکشن فلم 'کالکی 2898 اے ڈی' (Kalki 2898 AD) کو 'بہترین مقبول فلم' کے نیشنل ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ناگ اشون کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں پربھاس نے 'بھیروا' کا مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ امیتابھ بچن، دپیکا پڈوکون، دیشا پٹانی اور کمل ہاسن نے بھی اس میں اہم کردار نبھائے ہیں۔ اس فلم کا سیکوئل (اگلا حصہ) فی الحال تیاری کے مراحل میں ہے۔ 'کالکی 2898 اے ڈی' کی کہانی مہابھارت کے اختتام سے لے کر سال 2898 کی ایک تاریک اور تباہ حال مستقبل کی دنیا تک کے سفر کا احاطہ کرتی ہے۔