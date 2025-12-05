'دل والے دلہنیا لے جائیں گے' کے 30 سال مکمل، شارخ خان اور کاجول نے لندن میں کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی کی
شاہ رخ خان اور کاجول نے دل والے دلہنیا لےجائیں گےکے30 سال مکمل ہونے پر لندن میں کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔
Published : December 5, 2025 at 11:57 AM IST
ممبئی: دل والے دلہنیا لے جائیں گے (ڈی ڈی ایل جی) نے اپنی ریلیز کے 30 سال منائے ہیں۔ فلم کے مرکزی کردار شاہ رخ خان اور کاجول نے اس موقع کو خاص انداز میں منایا۔ وہ جشن منانے کے لیے لندن گئے۔ آن اسکرین جوڑے نے لندن کے لیسٹر اسکوائر میں فلم سے اپنے پوز کے کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی کی، جو کسی ہندوستانی فلم کے لیے پہلا مجسمہ ہے۔
A bronze statue of Bollywood superstars Shah Rukh Khan and Kajol striking a pose from their 1995 superhit 'Dilwale Dulhania Le Jayenge' unveiled at Leicester Square in London, in a first for an Indian movie#shahrukhkhan #kajol #DDLJ pic.twitter.com/B84xCRwloy— SRKs ARMY (@TeamSRKsArmy) December 4, 2025
یش راج فلمز کی بلاک بسٹر "دل والے دلہنیا لے جائیں گے" اپنی 30 ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ جمعرات کو لیسٹر اسکوائر میں فلم کے مرکزی کرداروں راج اور سمرن کی تصویر کشی کرنے والے ایک مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی۔
📸 | A few more frames from Leicester Square — SRK, Kajol, rain, and pure nostalgia. #ShahRukhKhan #DDLJ #Kajol pic.twitter.com/T7X48Yg2Oq— Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) December 4, 2025
یش راج فلمز کے سی ای او اکشے ودھانی اور ہارٹ آف لندن بزنس الائنس کے سی ای او راس مورگن بھی نقاب کشائی کی تقریب میں موجود تھے۔ یہ 'ہیری پوٹر'، 'میری پاپینز'، 'پیڈنگٹن' اور 'سی گین' ان دی رین' جیسی فلموں کے کرداروں کے اعزاز میں بنائے گئے مجسموں کی فہرست میں شامل ہے۔
Shah Rukh Khan and Kajol recently met in London to unveil a bronze statue of their iconic pose from Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ) at Leicester Square.#Srk #Kajol #DDLJ pic.twitter.com/5xLoLIl9m4— Shivaay ~ शिवाय (@BeingADian) December 4, 2025
شاہ رخ خان کے مداحوں نے سوشل میڈیا پر شاہ رخ خان اور کاجول کی کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی ہیں۔ شاہ رخ اور کاجول نے مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر تصاویر کے لیے ایک ساتھ پوز دیا۔ شاہ رخ بلیک سوٹ میں خوبصورت لگ رہے تھے جبکہ کاجول ہلکے سبز رنگ کی ساڑھی میں شاندار لگ رہی تھیں۔
Shah Rukh Khan and Kajol unveiled a statue in Leicester Square, London, marking 30 years of Dilwale Dulhania Le Jayenge.— IIFA (@IIFA) December 4, 2025
Photos: Getty Images #IIFA #Bollywood pic.twitter.com/v7msn9h2Tf
آدتیہ چوپڑا کی ہدایت کاری میں بننے والی، دل والے دلہنیا لے جائیں گے سب سے زیادہ پسند کی جانے والی فلموں میں سے ایک ہے۔ اس کے کردار راج اور سمرن لوگوں کے دل موہتے رہتے ہیں۔ یہ ہندوستانی سنیما میں سب سے طویل عرصے تک چلنے والی فلموں میں سے ایک ہے۔