'دل والے دلہنیا لے جائیں گے' کے 30 سال مکمل، شارخ خان اور کاجول نے لندن میں کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی کی

شاہ رخ خان اور کاجول نے دل والے دلہنیا لےجائیں گےکے30 سال مکمل ہونے پر لندن میں کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔

Published : December 5, 2025 at 11:57 AM IST

ممبئی: دل والے دلہنیا لے جائیں گے (ڈی ڈی ایل جی) نے اپنی ریلیز کے 30 سال منائے ہیں۔ فلم کے مرکزی کردار شاہ رخ خان اور کاجول نے اس موقع کو خاص انداز میں منایا۔ وہ جشن منانے کے لیے لندن گئے۔ آن اسکرین جوڑے نے لندن کے لیسٹر اسکوائر میں فلم سے اپنے پوز کے کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی کی، جو کسی ہندوستانی فلم کے لیے پہلا مجسمہ ہے۔

یش راج فلمز کی بلاک بسٹر "دل والے دلہنیا لے جائیں گے" اپنی 30 ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ جمعرات کو لیسٹر اسکوائر میں فلم کے مرکزی کرداروں راج اور سمرن کی تصویر کشی کرنے والے ایک مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی۔

یش راج فلمز کے سی ای او اکشے ودھانی اور ہارٹ آف لندن بزنس الائنس کے سی ای او راس مورگن بھی نقاب کشائی کی تقریب میں موجود تھے۔ یہ 'ہیری پوٹر'، 'میری پاپینز'، 'پیڈنگٹن' اور 'سی گین' ان دی رین' جیسی فلموں کے کرداروں کے اعزاز میں بنائے گئے مجسموں کی فہرست میں شامل ہے۔

شاہ رخ خان کے مداحوں نے سوشل میڈیا پر شاہ رخ خان اور کاجول کی کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی ہیں۔ شاہ رخ اور کاجول نے مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر تصاویر کے لیے ایک ساتھ پوز دیا۔ شاہ رخ بلیک سوٹ میں خوبصورت لگ رہے تھے جبکہ کاجول ہلکے سبز رنگ کی ساڑھی میں شاندار لگ رہی تھیں۔

آدتیہ چوپڑا کی ہدایت کاری میں بننے والی، دل والے دلہنیا لے جائیں گے سب سے زیادہ پسند کی جانے والی فلموں میں سے ایک ہے۔ اس کے کردار راج اور سمرن لوگوں کے دل موہتے رہتے ہیں۔ یہ ہندوستانی سنیما میں سب سے طویل عرصے تک چلنے والی فلموں میں سے ایک ہے۔

