آ رہی ہے '3 ایڈیٹس 2' : عامر خان نے سیکوئل کے بارے میں بڑا انکشاف کر دیا، راجکمار ہیرانی کی فلم پر دیا یہ بڑا اپ ڈیٹ
عامر خان نے '3 ایڈیٹس' کے سیکوئل کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے فلم کی کہانی اوراسٹار کاسٹ کے حوالے سے بھی بات کی۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 3:57 PM IST
حیدرآباد: '3 ایڈیٹس' ہندوستان میں اب تک کی بہترین کامیڈی فلموں میں سے ایک ہے۔ 2009 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کا اب سیکوئل بننے کے لیے تیار ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پڑھا۔ '3 ایڈیٹس' سیکوئل کے ساتھ واپسی کے لیے تیار ہے۔ اس کی تصدیق ذاتی طور پر کسی اور نے نہیں بلکہ بالی ووڈ کے سپر اسٹار مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان نے کی ہے۔
اس وقت عامر خان اپنے پروڈکشن ہاؤس کی آنے والی فلم 'ایک دن' کی تشہیر کے لیے مختلف پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے فلم کی تشہیری مہم کے ایک حصے کے طور پر ایک انٹرویو دیا۔ اس بات چیت کے دوران، انہوں نے اپنے آنے والے پراجیکٹس کے بارے میں بھی بات کی اور اسی دوران انھوں نے ، '3 ایڈیٹس' کے سیکوئل کے حوالے سے انکشاف کیا۔
انٹرویو میں، انہوں نے '3 ایڈیٹس 2' سے متعلق تصدیق کی۔ انہوں نے کہا، "راجو (راج کمار ہیرانی) اس وقت '3 ایڈیٹس 2' پر کام کر رہے ہیں، اور میں نے کہانی سنی ہے۔ یہ بہت اچھی بنی ہے۔ اسکرپٹ پر ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے، انھوں نے ایک شاندار کہانی لکھی ہے، جس میں پہلی فلم میں پائے جانے والے مزاح کا وہی برانڈ ہے۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی ہے۔
کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے عامر خان نے مزید کہا، "کہانی انہی کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو آپ نے '3 ایڈیٹس' میں دیکھے تھے، لیکن یہ 10 سال بعد کا منظر پیش کرتی ہے۔ لہذا، یہ ایک ایسی فلم ہے جو میں مستقبل قریب میں کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک خوبصورت کہانی ہے؛ ابھیجت (ابھیجت جوشی) اور راجو (راج کمار ہیرانی) نے اسے غیر معمولی طور پر لکھا ہے، اور انہوں نے یہ تصوراتی طور پر بہت اچھا لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس فلم کو کرنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں، مجھے ایک بار پھر فُنسک وانگڈو کے کردار میں خود کو ڈھالنا پڑے گا۔"
'3 ایڈیٹس' میں عامر خان، آر مادھاون، شرمن جوشی اور کرینہ کپور خان نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ اس بلاک بسٹر فلم کو راجکمار ہیرانی نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ یہ فلم تعلیمی نظام، دوستی، اور محض دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کے بجائے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے فلسفے پر اپنے منفرد نقطہ نظر کی وجہ سے ناظرین کے درمیان کافی مقبول ہوئی تھی۔
کہانی کے ساتھ ساتھ سامعین نے کاسٹ کی شاندار پرفارمنس، مکالموں اور دل کو چھو لینے والے گانوں کو بھی سراہا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی اس فلم کو بار بار دیکھنا پسند کرتا ہے۔
عامر نے اپنے دیگر پراجیکٹس کے بارے میں بھی بتایا جن پر کام جاری ہے۔ دادا صاحب پھالکے کے بارے میں ایک بایوپک پر ہیرانی کے ساتھ ان کا منصوبہ بند تعاون فی الحال سکرپٹ سے متعلق کچھ مسائل کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔
کچھ رپورٹس کے مطابق، عامر ایک بایوپک میں کاروباری اشنیر گروور کا کردار ادا کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فلم اس وقت اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ مبینہ طور پر شردھا کپور کو خاتون مرکزی کردار کے لیے غور کیا جا رہا ہے، اور یہ افواہیں ہیں کہ فلم ساز راہول مودی اس پروجیکٹ کی ہدایت کاری کریں گے۔ تاہم اس حوالے سے ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
