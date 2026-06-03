'لگان' کے 25 سال: دوبارہ ریلیز کی تاریخ کا اعلان، عامر خان کی بلاک بسٹر فلم اس دن سینما گھروں کی زینت بنے گی
"لگان" کو 25 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ اس خاص موقع کی مناسبت سے، میکرز نے دوبارہ ریلیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔
Published : June 3, 2026 at 5:03 PM IST
حیدرآباد: عامر خان اسٹارر فلم لگان 15 جون 2026 کو اپنی 25 ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ اس خاص موقع کے لیے، میکرز نے فلم کو دوبارہ سینما گھروں میں ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میکرز نے بدھ، 3 جون کو دوبارہ ریلیز کی تاریخ کا اعلان کیا۔ فلم تین دن تک سینما گھروں میں چلے گی۔
آج، عامر خان کے پروڈکشن ہاؤس نے لگان کی 25 ویں سالگرہ کے موقع پر فلم کا ایک نیا کلپ شیئر کیا اور فلم کی دوبارہ ریلیز کا اعلان کیا۔ دوبارہ ریلیز کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے، میکرز نے کیپشن میں لکھا، "ایک لازوال فلم جس نے ہر دل کو چھو لیا ہے۔ "لگان" کی 25 ویں سالگرہ کے موقع پر یہ عظیم کہانی ایک بار پھر بڑے پردے پر واپس آ رہی ہے۔ 12، 13 اور 14 جون کو تھیٹرز میں دوبارہ جادو کا تجربہ کریں۔
مزید برآں، فلم کی سلور جوبلی منانے کے لیے، میکرز نے ایک منفرد تقریب کی میزبانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ناظرین "لگان پوسٹر چیلنج" کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پہل کا اعلان کرتے ہوئے، میکرز نے ہدایت کار آشوتوش گواریکر کی طرف سے ایک دعوت نامہ شیئر کیا۔
اسے شیئر کرتے ہوئے، میکرز نے کیپشن میں لکھا، "اس شخص کی طرف سے دعوت نامہ آ گیا ہے جس نے ہمیں 'لگان' دیا ہے۔ آشوتوش گواریکر آپ کو اس مشہور 'لگان' کے پوسٹر کو اپنے انداز میں دوبارہ بنانے اور 'لگان پوسٹر چیلنج' کا حصہ بننے کے لیے مدعو کر رہے ہیں۔ اپنی پوسٹ کو ای میل کریں۔ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور ایکس ہینڈلز پر۔"
شرکاء کو اپنے تخیل کی بنیاد پر "لگان" کے مشہور پوسٹر کو دوبارہ بنانا ہوگا، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بھی واقعی کوئی قابل ذکر تخلیق کرسکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، وہ اس خوبصورت فلم کے اعزاز میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ جیتنے والوں کو نہ صرف ان کے کام کی وجہ سے پہچانا جائے گا بلکہ انہیں اداکاروں اور ہدایت کاروں کے ساتھ خصوصی فلم ریویو سیشن میں شرکت کا موقع بھی ملے گا۔
2001 میں ریلیز ہوئی تھی لگان: ونس اپون اے ٹائم ان انڈیا" کو آشوتوش گواریکر نے ڈائریکٹ کیا تھا اور عامر خان نے پروڈیوس کیا تھا۔ عامر خان نے مرکزی کردار ادا کیا، اس فلم میں سوہاسنی مولے، گریسی سنگھ، ریچل شیلی، پال بلیک تھورن، راجندر گپتا، کلبھوشن کھربندا، رگھوبیر یادیو، راجیش وویک، شری ولبھ ویاس، راج زوتشی، پردیپ راوت، اکھلیندر مشرا، شنکر پنڈی، آدتیہ، شنکر پانڈا، دیویا، راجیش ویاس شامل تھے۔