'لگان' کے 25 سال: عامر خان اور گریسی سنگھ نے ایک سین کو ری کرئیٹ کیا
15 جون کو، عامر خان اور گریسی سنگھ کی اداکاری والی فلم 'لگان' نے اپنی ریلیز کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 6:44 PM IST
حیدرآباد: آشوتوش گواریکر کی ہدایت کاری میں اور عامر خان کے مرکزی کردار والی فلم لگان: ونس اپون اے ٹائم ان انڈیا 2001 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ فلم ہندوستانی سنیما کی سب سے بڑی اور یادگار فلموں میں سے ایک ہے۔ کرکٹ، حب الوطنی، اور انسانی جذبے کے منفرد امتزاج کے ساتھ، فلم نے دنیا بھر کے ناظرین کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنائی۔ لگان کو آسکر ایوارڈ کے غیر ملکی زبان کے زمرے میں بھی نامزد کیا گیا تھا۔ جیسا کہ فلم اس سال اپنی ریلیز کی 25 ویں سالگرہ منا رہی ہے، عامر خان پروڈکشن نے بھوون اور گوری کی خوبصورت محبت سے سجی اس فلم کے ایک سین کو ری کرئیٹ کرتے ہوئے شائقین کی یادو کو تازہ کر دیا ہے۔اس سین کو عامر خان اور گریسی سنگھ نے ری کرئیٹ کیا ہے۔
'لگان' کے بنانے والوں نے سوشل میڈیا پر ایک دل کو چھو لینے والی ویڈیو شیئر کی جس میں فلم سے بھون اور گوری کے درمیان ایک خوبصورت منظر دکھایا گیا ہے۔ عامر خان اور گریسی سنگھ نے ٹھیک 25 سال بعد اسی لمحے کے مکالموں کو دوبارہ اسی انداز میں پیش کیا ہے۔ پوسٹ کے کیپشن میں، انہوں نے لکھا: "یادیں جہاں سے شروع ہوئیں، عامر خان، لگان، پرانی یادیں، بالی ووڈ، ٹرینڈنگ، گانے، رومانس، کرکٹ۔"
آشوتوش گواریکر کی ہدایت کاری اور عامر خان کی پروڈیوس کردہ، 'لگان' محض کھیلوں پر مبنی فلم سے بہت زیادہ آگے نکل گئی۔ یہ اتحاد، امید، اور ناممکن کو ممکن بنانے کی فتح کی ایک شاندار کہانی کے طور پر ابھری۔ فلم کا سفر اس وقت عالمی سطح پر پہنچا جب اس نے 74ویں اکیڈمی ایوارڈز (آسکر) میں بہترین غیر ملکی زبان کی فلم کے لیے نامزدگی حاصل کی۔ لگان یہ اعزاز حاصل کرنے والی ملک کی تیسری ہندوستانی فلم بنی۔
ایک شاندار کاسٹ جس میں عامر خان، گریسی سنگھ، ریچل شیلی، پال بلیک تھورن، رگھوبیر یادیو، کلبھوشن کھربندا، اور بہت سے دوسرے باصلاحیت فنکار شامل تھے، فلم کی پرفارمنس اور اے آر رحمان کی سدا بہار موسیقی آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔
سچن ٹنڈولکر کا خراج تحسین یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس فلم میں دو وسیع جہانوں — کرکٹ اور کہانی سنانے — کو اکٹھا کرنے کی انوکھی صلاحیت تھی جو ایک ایسا ورثہ تخلیق کرتی ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
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