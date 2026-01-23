'بارڈر 2' ریلیز: '120 بہادر' سے لے کر سنی دیول کی 'بارڈر' تک، یہ 7 فلمیں حب الوطنی کا جذبہ جگائیں گی، یوم جمہوریہ پر ضرور دیکھیں
January 23, 2026
حیدرآباد: 26 جنوری کو قوم اپنا 77 واں یوم جمہوریہ منائے گی اور حب الوطنی کا جذبہ سنیما کے ذریعے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ بار بار، بالی ووڈ نے طاقتور کہانیوں کے ذریعے ہندوستانی فوج کی بہادری، قربانی اور لگن کو دکھایا ہے۔ اس یوم جمہوریہ، سامعین فوج پر مبنی سات متاثر کن فلموں کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے ہیروز کے لیے قومی فخر، ہمت اور احترام کا جشن مناتی ہیں۔
120 بہادر: غیر متزلزل بہادری کو سلام
فرحان اختر نے ریزنگ لا کی تاریخی جنگ پر مبنی اس طاقتور جنگی ڈرامے میں اداکاری کی ہے۔ فلم میں میجر شیطان سنگھ پی وی سی کی غیر معمولی بہادری اور تمام مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کرنے والے فوجیوں کے جذبے اور حوصلے کو دکھایا گیا ہے۔ 120 بہادر نے عظیم قربانی کو ایک جذباتی اور طاقتور خراج تحسین پیش کرنے کا وعدہ کیا۔
شیرشاہ: ایک حقیقی ہیرو کی کہانی
اس سوانحی جنگی فلم میں سدھارتھ ملہوترا کیپٹن وکرم بترا (PVC) کے طور پر دل کو گرما دینے والی پرفارمنس پیش کرتے ہیں۔ شیرشاہ نے کارگل جنگ کے دوران ان کی نڈر جرات کی عکاسی کی ہے اور اسے ہندوستان کے سب سے پیارے جنگی ہیروز میں سے ایک کے طور پر منایا ہے۔
URI: سرجیکل اسٹرائیک - بہادری کا مشن
وکی کوشل حقیقی واقعات سے متاثر اس اعلیٰ اثر والے فوجی ڈرامے میں اداکاری کر رہے ہیں۔ URI ایک دل چسپ کہانی کے ذریعے ہندوستانی فوج کی سٹریٹجک صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے جو ملک بھر کے سامعین کے ساتھ گہرائی سے گونج رہی ہے۔
بارڈر: ایک سدا بہار جنگ کا کلاسک
سنی دیول، سنیل شیٹی، اکشے کھنہ، اور جیکی شراف اس مشہور فلم میں شامل ہیں۔ لونگے والا کی جنگ پر مبنی، بارڈر بالی ووڈ کے سب سے مشہور حب الوطنی کے ڈراموں میں سے ایک ہے جو بیس برسوں سے ناظرین کے دلوں کو چھوتا ہے۔
لکشیا: ایک مقصد کی طرف قدم
ہریتک روشن نے اس متاثر کن فلم میں اداکاری کی ہے جو ایک نوجوان کے ایک سرشار فوجی افسر میں تبدیل ہونے کی کہانی بیان کرتی ہے۔ لکشیا نظم و ضبط، خود اعتمادی اور ہمت پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جبکہ اپنے ملک کی خدمت کے حقیقی معنی کو بھی اجاگر کرتا ہے۔
رازی: میدان جنگ سے پرے حب الوطنی۔
عالیہ بھٹ اس اسپائی تھرلر میں ایک طاقتور پرفارمنس پیش کرتی ہے، جو پاک بھارت تنازع کے دوران حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ رازی ذہانت کے کام، خاموش قربانیوں اور جذباتی طاقت کے ذریعے حب الوطنی کے ایک مختلف پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔
ایل او سی کارگل - کارگل کے ہیروز کو خراج تحسین
سنجے دت، اجے دیوگن، سیف علی خان، اور ابھیشیک بچن سمیت ایک جوڑا کاسٹ کے ساتھ، یہ جنگی مہاکاوی کارگل تنازعہ کے دوران ہندوستانی فوجیوں کی بہادری کو پیش کرتا ہے۔ یہ فلم ان گنت گمنام ہیروز کے لیے سینما کی یادگار کے طور پر کھڑی ہے۔
یہ سات فلمیں مل کر ہندوستانی مسلح افواج کی قربانی، فرض اور بہادری کے جذبے کو پیش کرتی ہیں۔ اس یوم جمہوریہ پر ان کہانیوں پر نظرثانی کرنا ہمیں آزادی کے لیے دی گئی انمول قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ طاقتور پرفارمنس، دلکش کہانیوں اور دیرپا اثرات کے ذریعے، بالی ووڈ مسلسل ملک کے حقیقی ہیروز کو سلام پیش کرتا ہے اور نئی نسلوں کو اتحاد، ہمت اور قومی فخر کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔