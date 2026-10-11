ریاض ایئرپورٹ پر حوثیوں کے تازہ حملے میں 12 افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی: سعودی حکام
ریاض ایئرپورٹ پر حوثیوں کے حالیہ مہلک ترین حملے نے خلیجی خطے میں سیکیورٹی بحران اور پروازوں کی معطلی میں شدید اضافہ کر دیا ہے۔
Published : October 11, 2026 at 7:30 AM IST
قاہرہ: سول ایوی ایشن حکام نے اتوار کے روز علی الصبح بتایا کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے تازہ ترین حملے میں 12 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے اس حملے کی ذمہ داری ملک یمن میں سرگرم ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں پر عائد کی ہے۔
ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے یہ کسی بھی خلیجی عرب ملک میں ہونے والا سب سے مہلک حملہ ہے، جس کے محاذ اب حوثیوں اور سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومتی افواج کے درمیان حالیہ شدید لڑائی کی وجہ سے مزید پھیل چکے ہیں۔
ایک علاقائی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایک میزائل کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اس کمپلیکس پر لگا جہاں اندرون ملک پروازوں کے لیے ٹرمینل 3 اور 4 واقع ہیں۔
سعودی عرب کے سرکاری بیان کے مطابق، ہلاک ہونے والوں میں چار سعودی شہریوں کے ساتھ ساتھ دو بنگلہ دیشی، ایک فلسطینی، ایک امریکی، ایک مصری، ایک اردنی، ایک شامی اور ایک سوڈانی شہری شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زخمیوں کا علاج مختلف ہسپتالوں میں کیا جا رہا ہے۔
حملے کے بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی اور ایسوسی ایٹڈ پریس کی جانب سے تجزیہ کی گئی ویڈیوز میں ہوائی اڈے کے باہر کم از کم ایک ایمبولینس اور ایک دوسری گاڑی دکھائی دے رہی ہے۔
ٹرمپ کا باغیوں کے خلاف فضائی حملوں میں شامل ہونے کا اشارہ
اس حملے سے جو ہوائی اڈے پر گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہونے والے کئی حملوں میں سے تازہ ترین ہے — یہ توقع کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب اپنے اتحادیوں بشمول امریکہ پر مملکت کو فوجی مدد فراہم کرنے کے لیے دباؤ بڑھائے گا، جو بظاہر حوثیوں کے ساتھ ہمہ جہت جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔
سنیچر کی دوپہر کو ہونے والے اس حملے کے فوراً بعد، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا امریکہ کو باغیوں کے خلاف سعودی حملوں میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ "ہم ہو سکتے ہیں۔ ہم اس پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں ابھی اس حالیہ حملے کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے ہم فیصلہ کریں گے۔ ہم بہت تیزی سے اقدام کرتے ہیں۔"
ٹرمپ نے بعد میں سنیچر کے روز کہا کہ وہ ولی عہد محمد بن سلمان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ "سعودی عرب میں جو کچھ ہوا وہ قابل قبول نہیں ہے۔" جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، تو ٹرمپ نے جواب دیا کہ "ہمیں معلوم ہو جائے گا۔"
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں تسلیم کیا کہ حملے میں ایک امریکی شہری بھی ہلاک ہوا ہے، جس کی انہوں نے شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ "یہ قابلِ مذمت حملے معصوم شہریوں کی زندگیوں کے لیے صریح بے توقیری کا مظاہرہ ہیں۔ انہیں اب لازمی طور پر بند ہونا چاہیے۔"
حوثیوں کے خلاف لڑنے والے سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے اس حملے کو "مکمل جنگی جرم" قرار دیتے ہوئے سخت ردعمل کا عزم ظاہر کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس ہوائی اڈے پر کوئی فوجی تنصیبات نہیں ہیں۔
باغیوں کی طرف سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا، جنہوں نے اس سے قبل سنیچر کے روز سعودی عرب پر حوثیوں کے قبضے والے یمنی دارالحکومت میں صنعا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا۔
حوثیوں نے سنیچر کے اوائل میں کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی جن میں ایک پائلٹ سمیت تین سعودی شہری ہلاک ہوئے تھے۔ ہوائی اڈوں، فوجی تنصیبات اور تیل کے انفراسٹرکچر سمیت دیگر سعودی اہداف کے خلاف حملوں میں یہ تیزی اس ہفتے کے دوران آئی ہے جب سے سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے حوثیوں کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی شروع کی ہے۔
سعودی سول ایوی ایشن حکام نے اس سے قبل سنیچر کے روز کہا کہ ہوائی اڈے کی کارروائیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ ہوائی اڈے پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، تمام داخلی راستے بند کر دیے گئے تھے اور کمپلیکس کے اطراف کی لائٹس مدہم کر دی گئی تھیں۔ فلائٹ ٹریکر 'فلائٹ ریڈار 24' کے مطابق پروازوں کا رخ دوسری طرف موڑ دیا گیا تھا۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک نے اپنے شہریوں کو ہوائی اڈے سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے۔
مزید برآں سنیچر کے روز، امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے بتایا کہ ایک لڑاکا طیارے نے عمان کی خلیج میں ایک تجارتی مال بردار جہاز پر گائیڈڈ ہتھیار سے حملہ کر کے اسے ناکارہ بنا دیا، جو ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے امریکی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاناما کے پرچم والے اس جہاز 'ایم وی اوشین مولیکا' نے ایک ایرانی بندرگاہ سے سفر کا آغاز کیا تھا اور بار بار دی جانے والی وارننگز پر کان نہیں دھرا۔ سینٹکام کے مطابق، جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔
یمن جنگ اہم امریکی اتحادی پر دباؤ بڑھاتی ہے
دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کنندہ ملک، سعودی عرب پر ہونے والے ان حملوں نے مارکیٹوں اور خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور اس کے باوجود، سعودی وزارتِ توانائی تازہ ترین حملے کے چند گھنٹے بعد بھی اتوار سے ریاض میں شروع ہونے والی ایک بڑی بین الاقوامی توانائی کانفرنس کی تشہیر میں مصروف نظر آئی۔
کچھ عرصہ قبل تک، حوثی ایران جنگ میں بڑی حد تک الگ تھلگ تھے۔ اب یہ باغی تہران کے لیے ایک اہم امریکی اتحادی پر دباؤ ڈالنے کا ایک ذریعہ بن چکے ہیں۔
سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان لڑائی سال 2015 میں شروع ہوئی تھی جب مملکت بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی طرف سے یمن کی خانہ جنگی میں شامل ہوئی تھی۔ سال 2022 کو ہوئی جنگ بندی رواں سال جولائی میں اس وقت ختم ہو گئی جب حوثیوں نے دوبارہ حملے شروع کر دیے، ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے صنعا ہوائی اڈے پر اس وقت فائرنگ کی جب ایران سے آنے والا ایک طیارہ وہاں لینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس واقعے نے سعودی قیادت میں قائم ناکہ بندی پر غصے کو دوبارہ ہوا دی جس نے حوثیوں کے زیرِ انتظام علاقوں کو بڑی حد تک الگ تھلگ کر رکھا ہے۔
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اب لڑائی میں شدت آ چکی ہے، اور سعودی قیادت میں قائم اتحاد ان یمنی حکومتی افواج کو فضائی مدد فراہم کر رہا ہے جو بحیرہ احمر کے ساتھ حوثیوں کی حالیہ فتوحات کو پسپا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان فتوحات کی بدولت باغیوں کو اس بحری راہداری میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت کی بہتر نگرانی کا موقع مل گیا ہے جو کہ ہرمز کی آبنائے کا ایک اہم متبادل ہے، جہاں ایران بحری جہازوں پر حملے کرتا رہا ہے۔
اگرچہ حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اوپر لگائی گئی ناکہ بندی کے جواب میں صرف سعودی بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر حملوں کے خدشات اب بھی برقرار ہیں۔ حوثیوں نے اس سے قبل غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے نام پر درجنوں بحری جہازوں پر حملے کیے تھے، جسے امریکی بمباری کی مہم نے کافی حد تک محدود کر دیا تھا۔
سعودی عرب کے پاس انٹرسیپٹرز کی قلت
گزشتہ ماہ علاقائی حکام نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کے پاس میزائلوں مار گرانے والے انٹرسیپٹرز کی کمی ہو رہی ہے اور اس نے فرانس، برطانیہ، پاکستان اور مصر سے خطے میں فضائی دفاعی مدد فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ ایک اہلکار نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران خود امریکہ کے اپنے اسٹاک میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ امریکی مدد میں انٹیلی جنس شیئرنگ (معلومات کا تبادلہ)، اہداف کی نشان دہی اور حوثیوں کے خلاف تازہ ترین فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی شامل رہی ہے۔
سنیچر کے روز، سعودی عرب نے بتایا کہ اس کے وزیر خارجہ اور عمانی ہم منصب نے فون پر خطے میں "کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی حل کی حمایت" کی اہمیت پر بات کی ہے۔ عمان، جو آبنائے ہرمز کے دوسری طرف ایران کے بالمقابل واقع ہے، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے اور خطے میں کئی بار ثالث کا کردار ادا کر چکا ہے۔
سعودی پروازوں کی معطلی میں اضافہ
حوثیوں نے اس ہفتے عالمی ایئرلائنز کو سعودی فضائی حدود میں پروازیں چلانے کے ممکنہ نتائج کے بارے میں "آخری بار" خبردار کیا ہے، جسے انہوں نے اپنی فوجی کارروائیوں کا میدان قرار دیا ہے۔
اس تازہ ترین حملے سے قبل، ایئر انڈیا، فلائی دبئی، لفتھانزا گروپ اور پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز ان ایئرلائنز میں شامل تھیں جنہوں نے ریاض اور دیگر سعودی ہوائی اڈوں کے لیے اپنی پروازیں مختلف مدت کے لیے معطل کر دی تھیں۔
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یورپی یونین کی ایوی ایشن سیفٹی ایجنسی نے سعودی فضائی حدود سے متعلق اپنی ایڈوائزری کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، جس میں ریاض سمیت مملکت کے اندرونی حصوں میں اہداف کو نشانہ بنانے کی حوثیوں کی صلاحیت اور "ایوی ایشن انفراسٹرکچر پر بڑھتی ہوئی توجہ" کا ذکر کیا گیا ہے۔
ایجنسی کا کہنا تھا کہ میزائل اور ڈرون حملے اور انہیں مار گرانے کی کوششیں "شہری طیاروں کی غلط شناخت کے خطرے کو بڑھاتی ہیں"۔
دو علاقائی اہلکاروں نے بتایا کہ جمعرات کے روز ریاض ہوائی اڈے پر حوثیوں کے حملوں سے تین طیاروں کو نقصان پہنچا تھا۔ ان اہلکاروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی۔ سعودی قومی ایئرلائن نے بتایا کہ اس کے طیاروں میں سے ایک کو اس وقت نقصان پہنچا جب وہ زمین پر کھڑا تھا، اور اس میں کوئی مسافر سوار نہیں تھا۔
دریں اثنا، سعودی حکام نے اس ہفتے عوام کو خبردار کیا کہ "میزائلوں اور ڈرونز کا مقابلہ کرنے اور ان کے اثرات کے مقامات (جہاں وہ گرے ہوں) سے متعلق معلومات کی فلم بندی، اشاعت یا انہیں شیئر کرنا آپ کو قانونی کارروائی کے دائرے میں لا سکتا ہے"۔
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