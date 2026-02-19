گھر سے کام کو ملی قانونی پہچان، ای پی ایف او کا کہنا ہے کہ تنخواہ اور فوائد برقرار رہیں گے
نئے لیبر کوڈ میں گھر سے کام کو قانونی طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔
حیدرآباد: کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران مجبوری میں اپنائے گئے گھر سے کام اور ہائبرڈ ورک سسٹم، اب قانونی شناخت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وزارت محنت اور روزگار کے تحت متعارف کرائے گئے نئے لیبر کوڈز سرکاری طور پر گھر سے کام اور ہائبرڈ ورک سسٹم کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ اثر آئی ٹی اور سروس کے شعبوں پر پڑے گا، جہاں کام کے لچکدار ماڈلز کا طویل عرصے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
بڑی تبدیلی کیا ہے؟
اب تک گھر سے کام کرنا بہت سی کمپنیوں کی داخلی پالیسیوں کا حصہ تھا، لیکن قانون میں اس کی واضح طور پر تعریف نہیں کی گئی تھی۔
نئے لیبر کوڈز کے تحت اسے کام کے جائز انتظام کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔
گھر سے یا ہائبرڈ ماڈل میں کام کرنے والے ملازمین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔
تنخواہ، چھٹی اور دیگر مراعات پر منفی اثر نہیں پڑے گا۔
کمپنی اور ملازم کے درمیان جھگڑے کی صورت میں قانونی بنیاد موجود ہو گی۔
کام کے اوقات اور حالات واضح طور پر بیان کیے جائیں گے۔
آئی ٹی سیکٹر کو سب سے زیادہ فائدہ
ہائبرڈ ماڈل پہلے ہی آئی ٹی اور ٹیک سیکٹر میں مقبول ہو چکا ہے۔ کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اسے لاگو کیا ہے۔ اب قانونی شناخت سے ملازمین کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ اگر وہ گھر سے کام کرتے ہیں تو انہیں پروموشنز، بونس، یا دیگر فوائد کھونے کی فکر نہیں ہوگی۔
لیبر کوڈز کے تحت پوسٹ پیڈ فوائد، گریجویٹی، بونس، اور چھٹی کے فوائد دستیاب رہیں گے۔ یہ ملازمین کو لچک اور تحفظ دونوں فراہم کرے گا، جبکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کمپنیاں عالمی سطح پر مسابقتی رہیں۔
کاروبار کے تسلسل کو مضبوط کیا جائے گا۔
حکومت کا خیال ہے کہ ہائبرڈ ماڈل کاروباری تسلسل کو مضبوط کرتا ہے۔ وبائی امراض، قدرتی آفات، یا ٹریفک کی پابندیوں جیسے حالات میں بھی کام بلا تعطل رہے گا۔ اس سے کمپنیاں اپنے عالمی کلائنٹس کو بلا تعطل خدمات فراہم کر سکیں گی۔ ہندوستان پہلے ہی آئی ٹی خدمات کا ایک بڑا مرکز ہے۔ کام کے لچکدار انتظامات سے ملک کی عالمی مسابقت میں مزید اضافہ ہوگا۔
کام اور زندگی کے توازن پر مثبت اثر
ہائبرڈ ماڈل کا ایک اہم فائدہ کام اور زندگی کے توازن میں بہتری ہے۔ لمبے سفروں کا روزانہ سفر کم ہو جائے گا، ملازمین کے دباؤ کو کم کر کے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو گا۔ تاہم کمپنیوں کو یہ یقینی بنانے کے لیے واضح رہنما خطوط قائم کرنے کی ضرورت ہوگی کہ گھر سے کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن میں 24 گھنٹے دستیاب رہیں۔ کام کے اوقات، اوور ٹائم، اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے درمیان توازن ضروری ہوگا۔
خود انحصار ہندوستان کی طرف ایک قدم
حکومت ان مزدور اصلاحات کو اتما نیر بھر بھارت ابھیان کا حصہ بتاتی ہے۔ مقصد ایک جدید، ڈیجیٹل، اور عالمی سطح پر ذمہ دار لیبر مارکیٹ بنانا ہے۔ نئے لیبر کوڈز لچک اور حقوق کے تحفظ کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے مزدوروں اور صنعت دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔