کیا نئے لیبر کوڈز کے تحت آپ کی ان ہینڈ تنخواہ کم ہو جائے گی؟ مرکز نے سمجھایا پورا حساب کتاب
اگر نئی ویج ڈفینیشن کے تحت کسی ملازم کی بیسک تنخواہ بڑھ بھی جاتی ہےتب بھی پی ایف 15000 روپےکے حساب سے کیا جائے گا۔
Published : December 12, 2025 at 3:45 PM IST
نئی دہلی: وزارت محنت نے تنخواہ دار ملازمین کی بڑی تشویشوں کو دور کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، یہ واضح کرتے ہوئے کہ نئے لیبر کوڈز ان ہینڈ تنخواہ میں کمی نہیں کرتے جب تک کہ پراویڈنٹ فنڈ (PF) کی کٹوتی کا حساب 15,000 روپے کی قانونی اجرت کی حد پر نہ کیا جائے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزارت نے کہا، "نئے لیبر کوڈز ان ہینڈ تنخواہ میں کمی نہیں کرتے ہیں اگر پی ایف کی کٹوتی قانونی اجرت کی حد پر مبنی ہے۔ پی ایف کی کٹوتی 15,000 روپے کی اجرت کی حد پر مبنی رہے گی، اور اس حد سے زیادہ شراکت رضاکارانہ ہے، لازمی نہیں۔"
ان ہینڈ تنخواہ میں کمی کا خوف
قابل ذکر ہے کہ 21 نومبر 2025 کو ضابطہ نافذ ہونے کے بعد سے بہت سے ملازمین نے اپنی تنخواہ میں کمی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ یہ تشویش نئے اصول سے پیدا ہوئی ہے جس کے تحت بنیادی تنخواہ اور متعلقہ اجزاء کل تنخواہ کا کم از کم 50 فیصد ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں نے فرض کیا کہ اس سے خود بخود پی ایف کی شراکت میں اضافہ ہو گا اور ان ہینڈ تنخواہ کم ہو جائے گی۔
تنخواہوں میں آتومیٹک کمی نہیں ہوگی
وزارت نے بدھ کو واضح کیا کہ یہ مفروضہ غلط ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ پی ایف کا اصل میں حساب کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی ملازم کی بنیادی تنخواہ نئی اجرت کی تعریف کے تحت بڑھ جاتی ہے، تب بھی پی ایف کا حساب 15,000 روپے کی قانونی حد پر کیا جائے گا، جب تک کہ آجر (امپلائر) اور ملازم (امپلائے) دونوں رضاکارانہ طور پر زیادہ شراکت کی بنیاد کا انتخاب نہ کریں۔
اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر تنخواہ دار ملازمین کے لیے جن کا پی ایف کا حصہ اس حد تک محدود ہے، ماہانہ کٹوتی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
اس کے پیچھے کیا حساب کتاب ہے؟
اس کی وضاحت کے لیے وزارت نے ایک مثال پیش کی۔ 60,000 روپے ماہانہ کمانے والے ملازم کے لیے، بیسک + ڈی اے = 20,000 روپے اور الاؤنسز 40,000 روپے ہیں۔ اس معاملے میں، ملازم کا پی ایف فی الحال 5,000 روپے پر کاٹا جاتا ہے، پوری بیسک تنخواہ پر نہیں۔
پی ایف کی شراکت (کوڈ سے پہلے اور بعد میں)
آجر : 1800 روپے
ملازم: 1800 روپے
ان ہینڈ تنخواہ : 56,400 روپے
نئے کوڈ کے مطابق الاؤنس کی حد کل تنخواہ کا 50 فیصد ہونی چاہیے۔ اگر الاؤنس اس حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو، اضافی رقم کو قانونی حسابات کے لیے اجرت میں واپس شامل کیا جانا چاہیے، لیکن پی ایف کا حصہ 15,000 کی حد سے منسلک رہتا ہے جب تک کہ اس میں مرضی سے اضافہ نہ کیا جائے۔
'مقصد شفافیت ہے تنخواہوں میں کمی نہیں'
وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ نظرثانی شدہ تنخواہ کے ڈھانچے کا مقصد تمام اداروں میں یکسانیت اور وضاحت لانا ہے، تنخواہوں میں کمی کرنا نہیں۔ نئے فریم ورک کے تحت، ان ہینڈ تنخواہ صرف اس صورت میں کم کی جا سکتی ہے جب کوئی ملازم اور آجر مشترکہ طور پر 15,000 روپے سے زیادہ کی تنخواہوں پر پی ایف کی شراکت کا حساب لگانے کا فیصلہ کریں۔ یہ اختیاری ہے، لازمی نہیں۔
