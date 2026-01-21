بجٹ 2026: کیا متوسط طبقے کو فائدہ ہوگا؟ ٹیکس میں چھوٹ سے لے کر سستی ہوم لون تک، اہم توقعات کے بارے میں جانیں
صنعت، MSMEs، کسان، متوسط طبقے، اسٹارٹ اپس، اور صارفین کو BUDGET 2026 سے زیادہ توقعات ہیں۔ ہر شعبے کے اہم مطالبات پر تفصیلی رپورٹ پڑھیں۔
Published : January 21, 2026 at 3:19 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن یکم فروری 2026 کو پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 2026-27 پیش کریں گی۔ یہ ان کا لگاتار نواں بجٹ ہوگا۔ یہ بجٹ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال، جغرافیائی سیاسی تناؤ، امریکی ٹیرف پالیسیاں، اور گھریلو مانگ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہندوستان کے لیے اہم چیلنجز ہیں۔ اس بجٹ کو حکومت کے مہتواکانکشی "وکست بھارت 2047" ویژن کو عملی جامہ پہنانے میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ صنعت، ایم ایس ایم ایز، کسان، متوسط طبقے، اسٹارٹ اپس، سروس سیکٹر، اور صارفین سبھی کو بجٹ سے بہت زیادہ توقعات ہیں۔
ٹریول اینڈ لائف سٹائل شعبے کی توقعات
ہندوستان کا ٹریول اینڈ لائف سٹائل کا شعبہ تیزی سے تجربہ پر مبنی معیشت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انڈسٹری کا کہنا ہے کہ بجٹ 2026 اس تبدیلی کو مزید تیز کر سکتا ہے۔ای ٹی (ET) کے مطابق، ڈریم فوکس کی چیئرپرسن اور ایم ڈی لیبیرتھا کلاٹ نے کہا کہ، "ہندوستان اب محض استعمال پر مبنی سفر سے ہٹ کر پریمیم اور تجربے پر مبنی سفر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر، ملٹی موڈل کنیکٹیویٹی، ریلوے اسٹیشن کی جدید کاری، ہائی ویز، اور سمارٹ موبلیٹی میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔"
نیوٹراسیوٹیکل سیکٹر کی توقعات
نیوٹراسیوٹیکل انڈسٹری خود کو ایک عالمی مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ ہب کے طور پر قائم کرنا چاہتی ہے۔ صنعت کا کہنا ہے کہ بجٹ 2026 میں پی ایل آئی (پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو) اسکیم کو مزید مضبوط کیا جانا چاہیے۔ ایک ہیلتھ کیئر کمپنی سے وابستہ ایک آپریٹر کے مطابق، تحقیق اور ترقی، کلینیکل ٹرائلز، اور ایف ایس ایس اے آئی (FSSAI) کے مطابق تیز تر ریگولیٹری منظوری اس شعبے کو سائنس پر مبنی مقابلے کی طرف لے جا سکتی ہے۔
دفاع اور ایرو اسپیس انڈسٹری کے لیے چیلنجز
بھارت نے گزشتہ برسوں میں دفاعی پیداوار میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ اب چیلنج یہ ہے کہ پیداوار کو بڑے پیمانے پر لے جانا ہے۔ دفاعی اور ایرو اسپیس کمپنیاں بجٹ 2026 سے پالیسی سپورٹ، برآمدی مراعات اور طویل مدتی آرڈر پائپ لائن کو یقینی بنائے جانے کی امید کر رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ابتدائی پیداوار سے بڑے پیمانے پر پیداوار میں منتقلی کے دوران لاگت بڑھنے اور لیڈ کا وقت لمبا ہونے کی وجہ سے حکومتی تعاون بہت ضروری ہے۔
ڈیری انڈسٹری: کسانوں اور صارفین دونوں کے خدشات
ڈیری سیکٹر ہندوستان کی دیہی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انڈسٹری جی ایس ٹی میں عقلی تبدیلیاں، کولڈ چین انفراسٹرکچر کے لیے سبسڈی اور طویل مدتی قرضے چاہتی ہے۔ ای ٹی (ET) کے مطابق، پیکیجنگ، ریفریجریشن، جانوروں کی خوراک، اور ویٹرنری خدمات پر جی ایس ٹی کو کم کرنے سے اخراجات کم ہوں گے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔
انشورنس اور ہیلتھ کیئر سیکٹر کو توقعات
انشورنس کمپنیاں بجٹ 2026 سے طویل مدتی بچت اور ریٹائرمنٹ سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کی توقع کر رہی ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے درمیان، ہیلتھ انشورنس کو سستی اور قابل رسائی بنانے کا مطالبہ بھی ہے۔ بجاج لائف انشورنس کے ایم ڈی ترون چگ کا کہنا ہے کہ انشورنس پروڈکٹس میں ٹیکس کی برابری اور چھوٹے بیمہ کے منصوبوں پر اسٹامپ ڈیوٹی سے چھوٹ بیمہ کی رسائی میں اضافہ کرے گی۔
کھاد اور زراعت کا شعبہ
کھاد کی صنعت ملکی پیداوار بڑھانے اور کسانوں کو سستی اور بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت سے پالیسی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کھادوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کے درمیان، خود انحصاری پر زور دیا جا رہا ہے۔
طبی سیاحت (میڈیکل ٹورازم) : عالمی مواقع
ہندوستان میڈیکل ٹورازم کا ایک بڑا مرکز بن رہا ہے۔ یہ شعبہ میڈیکل ویزا کے عمل کو آسان بنانے اور بین الاقوامی مریضوں کے لیے ایک واضح پالیسی فریم ورک کا مطالبہ کر رہا ہے۔
ٹیلی کام اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی
ٹیلی کام سیکٹر بجٹ 2026 میں دور دراز اور دیہی علاقوں تک رابطے بڑھانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر زور دے رہا ہے۔ جامع ترقی کے لیے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔
لاجسٹک اور ریٹیل: لاگت میں کمی کا مطالبہ
ریٹیل اور لاجسٹک سیکٹر کا کہنا ہے کہ ہندوستانی مینوفیکچرنگ لاجسٹک لاگت کو کم کیے بغیر عالمی سطح پر مسابقتی نہیں بن سکتی۔ اے آئی (AI) پر مبنی سپلائی چین، بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاری، اور ضوابط کو آسان بنانے کے مطالبات ہیں۔
بایوگیس اور صاف توانائی پر توجہ
بائیو گیس اور سی بی ڈی سیکٹر بجٹ 2026 میں کاربن مارکیٹوں کی مالی مدد اور فروغ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسے ہندوستان کے نیٹ زیرو ہدف 2070 کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔
جوتے اور ایم ایس ایم ای سیکٹر
جوتے کی صنعت اور ایم ایس ایم ای سیکٹر ایک مضبوط مینوفیکچرنگ بنیاد، آسان ضابطوں اور تحقیقی تعاون کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکی ٹیرف پالیسیوں سے متاثر برآمد کنندگان بجٹ سے ریلیف کی امید کر رہے ہیں۔
رئیل اسٹیٹ اور سینئر رہائش (سینئر لیونگ)
رئیل اسٹیٹ سیکٹر سینئر لیونگ اور ریٹائرمنٹ ہومز کو باضابطہ شناخت دینے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس شعبے کو بڑھتی ہوئی بزرگ آبادی کے لیے مستقبل کی اہم ضرورت سمجھا جاتا ہے۔
دیہی معیشت پر خصوصی زور
حکومت دیہی مانگ کو بڑھانے کے لیے کلیدی اسکیموں کے لیے بجٹ میں دوہرے ہندسے میں اضافے پر غور کر رہی ہے۔ اس سے روزگار، کھپت اور مجموعی ترقی کو فروغ دینے کی توقع ہے۔
