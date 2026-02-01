سرکاری ملازمین کی قسمت کھُل گئی! کیا ڈی اے 63 فیصد تک بڑھے گا؟ تنخواہ میں نمایاں اضافہ کے آثار
دسمبر 2025 کے لیے AICPI-IW انڈیکس 148.2 پر مستحکم ہے، اور ماہرین کا خیال ہے کہ مہنگائی الاؤنس 60 سے 63 فیصد تک پہنچ سکتاہے۔
نئی دہلی: عام بجٹ کے بعد مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کے لیے ایک اہم اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے۔ یہ خبر طویل انتظار کے مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) سے متعلق ہے۔ جنوری 2026 میں ڈی اے پر نظرثانی کا راستہ صاف دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اہم AICPI-IW ڈیٹا جاری کر دیا گیا ہے۔
AICPI-IW ڈیٹا جاری، تصویر صاف
وزارت محنت اور روزگار نے دسمبر 2025 کے لیے صنعتی کارکنوں کے لیے آل انڈیا کنزیومر پرائس انڈیکس (AICPI-IW) جاری کیا ہے۔ انڈیکس 148.2 پر مستحکم رہا، اسی سطح پر جو نومبر 2025 میں تھا۔ لگاتار دو ماہ تک انڈیکس اسی طرح رہنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت مہنگائی الاؤنس میں نمایاں اضافہ ممکن ہے۔
مہنگائی الاؤنس میں پانچ فیصد تک اضافہ ہوسکتا ہے
ماہرین اور ملازمین تنظیموں کے مطابق مرکزی حکومت اس بار مہنگائی الاؤنس میں پانچ فیصد تک اضافہ کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو موجودہ 58 فیصد ڈی اے بڑھ کر 63 فیصد ہو جائے گا۔ آل انڈیا این پی ایس ایمپلائیز فیڈریشن کے صدر منجیت سنگھ پٹیل کے مطابق، تازہ ترین AICPI-IW ڈیٹا کی بنیاد پر، ڈی اے میں پانچ فیصد اضافے کا بہت زیادہ امکان ہے۔
نئی شرح جنوری 2026 سے لاگو ہو گی
مہنگائی الاؤنس پر نظرثانی مرکزی حکومت سال میں دو بار کرتی ہے- ایک بار جنوری میں اور ایک بار جولائی میں۔ جنوری 2026 کا ڈی اے نظرثانی اس دو سالہ عمل کا حصہ ہے۔ اس سے قبل جولائی 2025 میں حکومت نے مہنگائی الاؤنس کو 55 فیصد سے بڑھا کر 58 فیصد کیا تھا۔
ڈی اے کیوں اہم ہے؟
مہنگائی الاؤنس ملازمین اور پنشنرز کو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ روزمرہ کی ضروریات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں تنخواہوں اور پنشن پر اثر انداز نہ ہوں، وقتاً فوقتاً ڈی اے پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔
ڈی اے میں اضافے کا تعین کیسے ہوتا ہے؟
آل انڈیا کنزیومر پرائس انڈیکس (AICPI-IW) مہنگائی الاؤنس کا حساب لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈی اے فیصد کا حساب پچھلے 12 مہینوں کے اوسط انڈیکس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ موجودہ ڈی اے میں اضافے کی مقدار کا تعین کرنے کے لیے ایک مقررہ فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے۔
حکومتی اعلان کا انتظار
اگرچہ حکومت کی جانب سے مہنگائی الاؤنس میں اضافے کے حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے، تاہم دستیاب اعداد و شمار اور ماہرین کے اندازے ملازمین کے لیے مثبت اشارے دکھا رہے ہیں۔ بجٹ کے بعد توقع ہے کہ حکومت اس کو باضابطہ طور پر منظوری دے گی، جس سے لاکھوں مرکزی ملازمین اور پنشنرز کو براہ راست فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
