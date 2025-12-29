یکم جنوری 2026 سے تنخواہوں میں ہوگا اضافہ؟ آٹھویں پے کمیشن کے بقایا جات پر بڑا اپڈیٹ
8ویں پے کمیشن کے نفاذ کے بعد مرکزی حکومت کو ڈیڑھ یا دو سال کے بقایا جات ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔
حیدرآباد: مرکزی حکومت نے آٹھویں پے کمیشن کی تشکیل کو منظوری دے دی ہے۔ یہ جانکاری 28 اکتوبر کو مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد جاری کردہ ایک پریس نوٹ میں دی گئی۔کمیشن کی سربراہی سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج جسٹس رنجنا دیسائی کریں گی۔ اگرچہ نظرثانی شدہ تنخواہوں اور پنشن پر عمل درآمد میں ابھی کچھ وقت باقی ہے تاہم بقایا جات کا حساب کتاب یکم جنوری 2026 سے شروع ہونے کی امید ہے۔
پے کمیشن 10 سالہ روایت کے مطابق لاگو ہوتے ہیں
حکومت نے ایک پریس نوٹ میں کہا کہ روایت کے مطابق ہر پے کمیشن پچھلے کمیشن کے نفاذ کے 10 سال بعد موثر ہو جاتا ہے۔ چونکہ یکم جنوری 2016 کو ساتواں پے کمیشن نافذ ہوا تھا، اس لیے آٹھویں پے کمیشن کی سفارشات یکم جنوری 2026 سے لاگو ہونے کی امید ہے۔
سرکاری نوٹ میں کیا کہا گیا ہے
کابینہ کی میٹنگ کے بعد جاری کردہ ایک سرکاری نوٹ میں کہا گیا ہے، "عام طور پر، پے کمیشن کی سفارشات کو ہر دس سال بعد لاگو کیا جاتا ہے۔ اس طرز عمل کے مطابق، آٹھویں سنٹرل پے کمیشن کی سفارشات کے یکم جنوری 2026 سے لاگو ہونے کی امید ہے۔"
ساتویں پے کمیشن میں بھی بقایا جات ادا کیے گئے تھے
ایسی ہی صورت حال ایک دہائی قبل پیش آئی تھی۔ ساتویں پے کمیشن کی سفارشات کو یکم جولائی 2016 سے لاگو کیا گیا تھا، لیکن ملازمین اور پنشنرز کو جنوری سے جون 2016 کی مدت کے بقایا جات دیے گئے تھے۔
اس بار بقایا جات زیادہ ہونے کا امکان
اس بار بقایا جات زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ 8ویں پے کمیشن کے 2027 سے پہلے اپنی رپورٹ پیش کرنے کا امکان نہیں ہے۔ مرکزی حکومت نے کمیشن کو اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 18 ماہ کا وقت دیا ہے۔ کمیشن باضابطہ طور پر تین نومبر 2025 کو تشکیل دیا گیا تھا اور اس کی آخری تاریخ دو مئی 2027 متوقع ہے۔
ڈیرھ سے دو سال کے بقایا جات ممکن
اگر کمیشن کی سفارشات کو 2027 کے بعد نافذ کیا جاتا ہے اور مؤثر تاریخ یکم جنوری 2026 ہے تو ملازمین اور پنشنرز کو ڈیڑھ سے دو سال کے بقایا جات مل سکتے ہیں۔ تاہم حکومت نے ابھی تک بقایا جات کی ادائیگی کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔
حکومت کی پوزیشن ابھی تک واضح نہیں
حکومت نے ایک پریس نوٹ میں کہا ہے کہ نظرثانی شدہ تنخواہ پر سابقہ اثر کے ساتھ عمل درآمد "عام طور پر متوقع" ہے، لیکن بقایا جات کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ این ڈی ٹی وی پرافٹ سے بات کرتے ہوئے، نیشنل کونسل-جوائنٹ کنسلٹیٹو مشینری (NC-JCM) کے سکریٹری شیو گوپال مشرا نے کہا کہ اگرچہ اس عمل میں وقت لگ سکتا ہے، تنخواہ میں اضافے کی مؤثر تاریخ یکم جنوری 2026 ہونی چاہیے۔
انہوں نے کہا، "اس عمل میں وقت لگے گا۔ کمیشن بنے گا، اسٹیک ہولڈرز سے بات کرے گا، اور پھر سفارشات کرے گا۔ پھر حکومت اسے منظور کرے گی۔ لیکن تاخیر کے باوجود تنخواہوں میں اضافے کی موثر تاریخ یکم جنوری 2026 ہونی چاہیے۔"
کتنے ملازمین اور پنشنرز مستفید ہوں گے؟
آٹھویں پے کمیشن سے تقریباً 50 لاکھ مرکزی حکومت کے ملازمین اور تقریباً 6.9 ملین پنشنرز کو فائدہ پہنچے گا۔ اس سے ان کی تنخواہوں اور پنشن میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔
حکومت پر ممکنہ مالی بوجھ
ساتویں پے کمیشن نے مالی سال 2016-17 میں حکومت پر تقریباً 1.02 لاکھ کروڑ روپے کا بوجھ ڈالا۔ کوٹک انسٹیٹیوشنل ایکوئٹیز کی جولائی 2025 کی رپورٹ کے مطابق، 8ویں پے کمیشن پر حکومت کو 2.4 سے 3.2 لاکھ کروڑ روپے کے درمیان لاگت آ سکتی ہے۔ اس کا اثر بنیادی طور پر مالی سال 2027-28 میں محسوس کیا جائے گا۔
مجموعی طور پر آٹھواں پے کمیشن مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کے لیے ایک بڑی راحت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ نئے پے اور پنشن کے منصوبوں پر عمل درآمد میں تاخیر ہو سکتی ہے، یکم جنوری 2026 سے بقایا جات جمع ہونے کا امکان اسے انتہائی اہم بناتا ہے۔
