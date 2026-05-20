کیا ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ آپ کی آن لائن کریانہ اور کھانے کی ڈیلیوری اثرانداز ہوگا؟
ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں Swiggy اور Eternal جیسی کمپنیوں کے لیے ڈیلیوری کے اخراجات میں اضافہ کر سکتی ہیں۔
Published : May 20, 2026 at 11:51 AM IST
نئی دہلی: ملک بھر میں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے، فوڈ ڈیلیوری اور کوئک کامرس پلیٹ فارمز- جیسے 'ایٹرنل' اور 'سویگی' کو مستقبل قریب میں بڑھتی ہوئی لاگت کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایلارا کیپٹل کی ایک رپورٹ کے مطابق، عالمی سطح پر جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے حال ہی میں ایندھن کی قیمت میں تقریباً چار روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً چار فیصد اضافہ ہوا ہے۔
فی آرڈر کی لاگت پر براہ راست اثر
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا براہ راست اثر ڈیلیوری کے کاروباری ماڈل پر پڑتا ہے۔ اس سے ڈیلیوری پارٹنرز کی خالص آمدنی کم ہوجائے گی، ممکنہ طور پر انہیں کمپنیوں سے زیادہ ادائیگیوں کا مطالبہ کرنا پڑ سکتا ہے۔
ایلارا کیپیٹل کے اندازوں کے مطابق:
کوئک کامرس: فی آرڈر ڈیلیوری کی اوسط قیمت 35 روپے اور 50 روپے کے درمیان ہے۔
فوڈ ڈیلیوری: فی آرڈر ڈیلیوری کی اوسط قیمت 55 روپے اور 60 روپے کے درمیان ہے۔
فرض کریں کہ ایندھن کی کل ڈیلیوری لاگت کا 20 فیصد ہے، فی آرڈر ایندھن کا خرچ 9 اور 10 روپے کے درمیان ہے۔ موجودہ 4 فیصد قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر، کمپنیاں 0.44 روپے فی آرڈر کی اضافی لاگت اٹھا سکتی ہیں۔
بدترین صورت حال میں کیا ہوگا؟
رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایندھن کی قیمتیں مزید بڑھیں یعنی موجودہ 4 روپے سے بڑھ کر 10 روپے فی لیٹر ہوتی ہے تو آنے والے مہینوں میں، اضافی قیمت فی آرڈر 1 اور 1.2 روپے کے درمیان بڑھ سکتی ہے۔ ایسی صورت حال میں، اگر کمپنیاں اس بڑھتے ہوئے اخراجات کا بوجھ صارفین پر نہیں ڈالتی ہیں، تو مالی سال 2027 میں سویگی کے ایڈجسٹ شدہ ایبیٹا پر 10–12 فیصد اور زوماٹو کے ایبیٹا پر 4–5 فیصد کا بڑا اثر دکھائی دے سکتا ہے۔
کس کو ہوگا زیادہ نقصان؟
ایلارا کیپیٹل کے مطابق، اس صورت حال کا سب سے زیادہ اثر سویگی پر پڑے گا، کیونکہ کمپنی اب بھی کوئک کامرس سیگمنٹ میں منافع (بریک ایون) تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اس کے برعکس، ایٹرنل ایک مضبوط پوزیشن میں ہے۔ ایٹرنل ایک بڑے کاروباری پیمانے، مضبوط اشتہاری آمدنی، اور پریمیم طبقہ پر مشتمل ایک کسٹمر بیس پر فخر کرتا ہے، جو قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے کم حساس ہوتے ہیں۔
تخمینوں کے مطابق، مالی سال 2027 میں، ایٹرنل سالانہ 2.7 بلین آرڈرز، اور سویگی 1.4 بلین آرڈرز سنبھال سکتیں ہیں۔ اس اضافی مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے، کمپنیاں ڈیلیوری چارجز میں اضافہ کر سکتی ہیں یا اپنے ڈیلیوری پارٹنرز کی کمائی میں کمی کر سکتی ہیں۔
