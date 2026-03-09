گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کیا پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی؟
ایران جنگ کی وجہ سے اشیائے ضروریہ کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کیا پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی؟
Published : March 9, 2026 at 9:57 PM IST
نئی دہلی: اگر ایران جنگ کی وجہ سے گھریلو سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو کیا پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی؟ ایک سرکاری اہلکار نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کرنے کے باوجود فی الحال پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے پیر کو واضح طور پر کہی۔
حکام نے بتایا کہ حکومت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت توانائی کی ضروریات کی فراہمی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کے مطابق اس وقت نہ تو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ممکن ہے اور نہ ہی حکومت کے پاس ایسی کوئی تجویز ہے۔ انہوں نے ان خبروں کی بھی تردید کی کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں قیمتوں میں اضافے کے لیے حکومت سے اجازت طلب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قیمتوں میں اضافہ تیل کمپنیاں برداشت کریں گی۔
مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے جس سے عالمی توانائی کی سپلائی کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے گھریلو ایل پی جی سلنڈر ری فل کی بکنگ کے لیے کم از کم انتظار کی مدت 21 دن سے بڑھا کر 25 دن کر دی گئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ایک اوسط خاندان ایک سال میں سات سے آٹھ 14.2 کلوگرام ایل پی جی سلنڈر استعمال کرتا ہے اور عام طور پر اسے چھ ہفتوں سے کم کے وقفے سے دوبارہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔
ذرائع کے مطابق ذخیرہ اندوزی اور مارکیٹ میں جان بوجھ کر قلت پیدا کرنے سے روکنے کے لیے سلنڈر ری فل کی بکنگ کی مدت میں توسیع کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پٹرولیم کمپنیوں کے پاس ایل پی جی کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔
وزیر خزانہ نے کیا کہا؟
وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے سے افراط زر پر کوئی خاص اثر پڑنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ ملک میں افراط زر پہلے ہی اپنی کم ترین سطح کے قریب ہے۔
لوک سبھا میں ایک تحریری سوال کے جواب میں، سیتا رمن نے کہا کہ عالمی خام تیل اور ہندوستانی ٹوکری دونوں (ہندوستانی ریفائنریوں کے ذریعہ خریدے گئے خام تیل کی بین الاقوامی قیمتوں کا وزنی اوسط) کی قیمتیں پچھلے سال سے مسلسل گر رہی ہیں۔ 28 فروری 2026 کو مغربی ایشیا میں تنازع شروع ہونے کے بعد سے ان میں تیزی آئی ہے۔
وزیر خزانہ نے کہا، "فروری کے آخر سے 2 مارچ 2026 تک، خام تیل (ہندوستانی ٹوکری) کی قیمت US$69.01 فی بیرل سے US$80.16 فی بیرل تک بڑھ گئی۔ چونکہ ہندوستان میں افراط زر اپنی کم ترین سطح کے قریب ہے، اس لیے اس وقت افراط زر پر اس کا اثر اہم نہیں سمجھا جاتا ہے۔"
وہ اس سوال کا جواب دے رہی تھیں کہ آیا حکومت نے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ملک میں مہنگائی پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔
28 فروری کو امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر فوجی حملے کے بعد سے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے جواب میں ایران نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ خطے میں امریکی اڈوں پر بھی حملے کیے ہیں۔
اس سوال کے جواب میں، وزیر نے کہا کہ ریزرو بینک آف انڈیا کی اکتوبر 2025 کی مانیٹری پالیسی رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر خام تیل کی قیمتیں بنیادی تخمینوں سے 10 فیصد زیادہ ہوتی ہیں اور اس کا گھریلو قیمتوں پر مکمل اثر پڑتا ہے تو افراط زر 0.3 فیصد بڑھ سکتا ہے۔
تاہم، مہنگائی پر خام تیل کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کا درمیانی مدتی اثر کئی عوامل پر منحصر ہے، بشمول شرح مبادلہ میں اتار چڑھاؤ، عالمی طلب اور رسد کے حالات، مانیٹری پالیسی کے فوائد کی صارفین تک ترسیل، افراط زر کی عمومی صورت حال، اور بالواسطہ اثر کی حد۔
کنزیومر پرائس انڈیکس پر مبنی اوسط خوردہ افراط زر 2025-26 (اپریل-جنوری) میں 1.8 فیصد تک گرنے کا امکان ہے، جو 2024-25 میں 4.6 فیصد اور 2023-24 میں 5.4 فیصد تھا۔