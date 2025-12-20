کیا پرانی پنشن اسکیم واپس آئے گی؟ پارلیمنٹ میں پوچھا گیا سوال
مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے یونیفائیڈ پنشن اسکیم (UPS) متعارف کرائی گئی تھی، جسے وہ یکم اپریل 2025 سے منتخب کر سکتے ہیں۔
Published : December 20, 2025 at 12:37 PM IST
نئی دہلی: ملازمین کا ایک بڑا طبقہ مرکزی حکومت اور ریاستوں پر پرانی پنشن اسکیم (او پی ایس) کو بحال کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ راجستھان، چھتیس گڑھ اور پنجاب سمیت کئی ریاستوں نے OPS کو بحال کیا ہے، لیکن کیا مرکزی حکومت نیشنل پنشن سسٹم (NPS) اور یونیفائیڈ پنشن سسٹم (NPS) کو ملک بھر میں OPS سے بدلنے پر غور کر رہی ہے؟ یہ سوال حال ہی میں پارلیمنٹ میں وزارت خزانہ سے پوچھا گیا۔
وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری نے ممبران پارلیمنٹ انٹو انٹونی، امرا رام، اتکرش ورما مادھور اور عمران مسعود کے ایک سوال کے جواب میں کہا، ’’نیشنل پنشن سسٹم (این پی ایس) یا پی ایس یو پی ایس کے تحت آنے والے مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے پرانی پنشن اسکیم (او پی ایس) کو بحال کرنے کی حکومت کے پاس کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔
OPS ہندوستان کی سب سے قدیم پنشن اسکیم
OPS ہندوستان کی سب سے قدیم پنشن اسکیم ہے۔ یہ ایک متعین بینیفٹ اسکیم ہے جس میں پنشن سلیبس پر ہر پے کمیشن پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ مرکزی حکومت نے یکم جنوری 2004 کو او پی ایس کو ختم کر دیا، اور نیشنل پنشن سسٹم متعارف کرایا، جو ایک متعین کنٹریبیوشن اسکیم ہے۔
یونیفائیڈ پنشن اسکیم
مرکزی حکومت نے مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے یونیفائیڈ پنشن اسکیم (UPS) متعارف کرائی، جس کا وہ 1 اپریل 2025 سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ OPS اور NPS کے عناصر کو یکجا کرتا ہے، جس سے ملازمین کو 10 سال کی سروس مکمل ہونے پر کم از کم ₹10,000 کی ضمانت شدہ پنشن فراہم کی جاتی ہے۔ مرکزی حکومت نے NPS کے سبسکرائبرز کو NPS سے UPS اور NPS میں واپس جانے کا اختیار بھی فراہم کیا ہے، جس کی آخری تاریخ 30 نومبر 2025 ہے۔
کیا NPS فنڈز ان ریاستوں کو واپس کیے جائیں گے جہاں حکومتوں نے OPS کو بحال کیا ہے؟
ممبران پارلیمنٹ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا کئی ریاستی حکومتوں نے اپنے ملازمین کے لیے OPS لاگو کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ اگر ان ریاستوں نے او پی ایس لاگو کیا ہے تو مرکز کے پاس جمع کی گئی رقوم کو ریاستی حکومتوں کو واپس کرنے کا کیا عمل ہوگا۔
اس پر، چودھری نے کہا کہ پنشن فنڈ ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2013، نیشنل پنشن سسٹم (PFRDA) 2015 کے تحت اخراج اور واپسی کے ضوابط، اور دیگر متعلقہ ضوابط کے مطابق، سبسکرائبرز کے جمع شدہ کارپس کو واپس کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، جس میں ملازمین کی جمع کردہ رقم کی واپسی شامل ہے، جس میں حکومتی شراکت، این پی ایس میں حصہ ڈالنے اور واپسی، ریاستی حکومت کو.
او پی ایس کو دوبارہ شروع کرنے والی ریاستوں کی فہرست بناتے ہوئے چودھری نے کہا کہ راجستھان، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، پنجاب اور ہماچل پردیش کی ریاستی حکومتوں نے اپنے ریاستی سرکاری ملازمین کے لیے پرانی پنشن اسکیم (او پی ایس) کو دوبارہ شروع کرنے کے اپنے فیصلے سے پی ایف آر ڈی اے کو مطلع کیا ہے۔
کیا UPS میں کوئی خرابی ہے؟
UPS کے بارے میں اپنے سوالات میں، چاروں ممبران پارلیمنٹ نے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ UPS کے صارفین کی تنخواہوں سے ان کی ملازمت کے دوران کٹوتی کی گئی رقم ریٹائرمنٹ کے بعد واپس نہیں کی جائے گی۔ ارکان پارلیمنٹ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا یو پی ایس میں کوئی خرابی پائی گئی؟
چودھری نے جواب دیا کہ UPS کی ادائیگی شروع ہونے کے بعد ان کی سروس کے دوران ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کی گئی رقم کی واپسی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔
چودھری نے قواعد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، "تاہم، UPS کے سبسکرائبر یا قانونی طور پر شادی شدہ شریک حیات، جیسا کہ معاملہ ہو، کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ انفرادی کارپس یا بینچ مارک کارپس کے 60 فیصد سے زیادہ رقم نکال سکتا ہے، جو بھی کم ہو، UPS کے ٹیگ شدہ PRAN میں دستیاب ہے، اس طرح UPS کی ادائیگی کے قابل ادائیگی میں کمی کی تاریخ کے ساتھ۔ بنیادی قواعد 56(j) کے تحت ریٹائرمنٹ یا رضاکارانہ ریٹائرمنٹ یا ریٹائرمنٹ۔"
چودھری نے کہا کہ UPS کی کچھ خصوصیات یہ ہیں
• 25 سال کی کم از کم کوالیفائنگ سروس کے لیے ریٹائرمنٹ سے پہلے پچھلے 12 مہینوں میں نکالی گئی اوسط بنیادی تنخواہ کے 50 فیصد پر یقینی ادائیگی۔ یہ ادائیگی کم از کم 10 سال سے مشروط ہے۔ ادائیگی 10 سال تک کی خدمت کے مختصر ادوار کے لیے متناسب ہوگی۔
• قانونی طور پر شادی شدہ شریک حیات کو ملازم کی موت سے فوراً پہلے ملنے والی ادائیگی کے 60% پر خاندانی ادائیگی کی ضمانت دی جاتی ہے۔
• کم از کم 10 سال کی کوالیفائنگ سروس کے بعد ریٹائرمنٹ پر ماہانہ ₹10,000 کی کم از کم ادائیگی۔
• تنخواہ پر مہنگائی کا اشاریہ، خاندان کی ادائیگی، اور کم از کم ادائیگی، اور مہنگائی میں ریلیف، کام کرنے والے ملازمین کے معاملے میں صنعتی کارکنوں کے لیے آل انڈیا کنزیومر پرائس انڈیکس (AICPI-IW) پر مبنی ہوگا۔
• ریٹائرمنٹ پر یکمشت ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہر چھ ماہ کی مکمل سروس کے لیے ریٹائرمنٹ کی تاریخ پر ماہانہ تنخواہ (بنیادی تنخواہ + DA) کے 1/10 ویں کی گریجویٹی۔ اس ادائیگی سے ادائیگی کم نہیں ہوگی۔
پارلیمنٹ میں ایک اور سوال کے جواب میں چودھری نے کہا کہ 30 نومبر 2025 تک، صرف 1,22,123 ملازمین نے، جن میں نئے شامل ہونے والے، موجودہ ملازمین اور پہلے ریٹائرڈ ملازمین شامل ہیں، نے UPS کا انتخاب کیا ہے۔