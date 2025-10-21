دیوالی کے بعد کیا سونے۔چاندی کی قیمتیں کم ہونگی؟ ریکارڈ ہائی پر پہنچنے کے بعد کیا سونا ہوگا کریش؟
گزشتہ دس مہینوں میں سونے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا اور قیمتیں ریکارڈ ہائی پر پہنچ گئیں۔
Published : October 21, 2025 at 5:58 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 6:24 PM IST
ممبئی: اس بار دیوالی پر سونے کی قیمتوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ دھنتیرس اور دیوالی کے دوران سونا اور چاندی خریدنا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے سال کے اس وقت سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ اس سال دھنتیرس پر سونا اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
20 اکتوبر کو ملک بھر میں زیادہ تر مقامات پر دیوالی منائی گئی، حالانکہ کچھ شہروں میں آج بھی دیوالی منائیجا رہی ہے۔ اس طرح سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اب بھی اضافہ جاری ہے۔ 21 اکتوبر کو ملک بھر میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔
پچھلے 10 مہینوں میں سونے کی رفتار میں اضافہ کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ سونا، جو دسمبر 2024 تک 78,000- 80,000 میں بک رہا تھا، آج 130,000 روپئے تک پہنچ گیا ہے۔ سونے کی قیمت نے ملک بھر میں جھٹکا لگا دیا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف کی جنگ، جغرافیائی سیاسی کشیدگی، اور اسٹاک مارکیٹ میں جاری فروخت نے سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ اندازہ لگایا گیا تھا کہ سونے کی قیمت 150,000 سے تجاوز کر جائے گی۔ جہاں ہر کوئی اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ سونا کب سستا ہو گا، وہیں چاندی کی قیمتوں میں کمی کے بارے میں بھی پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔
اس دوران لوگوں کے ذہنوں میں سب سے بڑا سوال یہ آ رہا ہے کہ یہاں سے سونے اور چاندی کی قیمتیں کہاں جائیں گی۔ حالانکہ دیوالی گزرنے کے بعد ہی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گرواٹ درج کی گئی ہے۔سرمایہ کاروں نے منافع بک کیا جب دونوں دھاتیں پچھلے سیشن میں ریکارڈ اونچائی پر پہنچ گئیں، یہاں تک کہ ہندوستان بھر میں دھنتیرس کے دوران زیورات کی فروخت میں 35-40 فیصد اضافہ ہوا۔
سلور ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز (ای ٹی ایفس) نے ایک سال میں تقریباً 65-70 فیصد کا متاثر کن منافع فراہم کیا تھا،اس میں بھی کمی دیکھی گئی کیونکہ بہتر سپلائی اور محفوظ پناہ گاہوں کی طلب میں کمی کے بعد عالمی قیمتیں گر گئیں۔
کچھ ماہرین کا مشورہ ہے کہ خریدنے سے پہلے سونے کی قیمتوں میں قدرے کمی کا انتظار کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ قیمتوں کے معمول پر آنے کا انتظار کرنا مناسب ہے۔ چاندی میں 85 فیصد اور سونے میں 70 فیصد سے زیادہ اضافے کے بعد، سونے کے لیے 1,18,000- 1,20,000 کی سطح اور 1,40,000 چاندی کی خریداری کے لیے اچھی سطحیں ہیں۔ وہیں دوسری جانب کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ فی الحال سونے کی قیمتیں کم ہونے والی نہیں ہیں۔ مستقبل میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
چاندی کی قیمت کیا ہے؟
چاندی کی بات کریں تو 20 اکتوبر کی شام 1 کلو چاندی کی قیمت 163,050 روپے تھی۔ اس سے پہلے 17 اکتوبر کی شام کو چاندی کی قیمت 169,230 روپے فی کلو گرام ریکارڈ کی گئی تھی۔