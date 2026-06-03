کیا مزید مہنگی ہو جائیں گی ای ایم آئی یا قسطیں ہو جائیں گی کم؟ آر بی آئی کی جنرل میٹنگ آج سے شروع

کیا مزید مہنگی ہو جائیں گی ای ایم آئی یا قسطیں ہو جائیں گی کم؟ آر بی آئی کی جنرل میٹنگ آج سے شروع
ریزرو بینک آف انڈیا کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج سے شروع ہو گیا جو تین دنوں تک جاری رہے گا۔
Published : June 3, 2026 at 12:44 PM IST
ممبئی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کی مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) کی تین روزہ میٹنگ آج، بدھ، 3 جون، 2026 کو شروع ہوئی۔ ملک بھر کے بازار اور عوام اس میٹنگ کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، جو جاری عالمی تناؤ اور اتار چڑھاؤ کے درمیان ہو رہی ہے۔ آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا جمعہ 5 جون 2026 کو اس میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں کا اعلان کریں گے۔
شرح سود میں تبدیلی کا امکان نہیں
اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ مرکزی بینک اس بار اپنی اہم شرح سود (ریپو ریٹ) میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہوم لون، کار لون، یا پرسنل لون کے لیے ای ایم آئی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ عالمی سطح پر، مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کی وجہ سے، بین الاقوامی منڈیاں انتہائی اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں، اور آر بی آئی جلد بازی میں کوئی کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔
مہنگائی اور خام تیل کی قیمتوں کا خوف
اگرچہ شرح سود میں ریلیف کا امکان نہیں ہے، ماہرین کا خیال ہے کہ آر بی آئی کا موقف اس بار کافی سخت ہو سکتا ہے۔ اس کی کئی بنیادی وجوہات ہیں۔
خام تیل: جاری عالمی تناؤ کی وجہ سے خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ اگر آر بی آئی نئی قیمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے پرانے حسابات (85 ڈالر فی بیرل سے) بڑھاتا ہے، تو قومی افراط زر کی پیشن گوئی 4.6 فیصد سے بڑھ کر 5 فیصد کے قریب ہو سکتی ہے۔
کمزور مانسون کا خطرہ: اس سال بارش (مون سون) معمول سے کم رہنے کی توقع ہے۔ مزید برآں، ایندھن کی قیمتوں (پٹرول اور ڈیزل) میں حالیہ اضافے سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا خطرہ ہے۔
ہول سیل مہنگائی کا اثر: ہول سیل مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی دھیرے دھیرے ریٹیل مارکیٹ کو متاثر کر سکتی ہے، جس سے عام آدمی کی جیب پر مزید بوجھ پڑ سکتا ہے۔
اقتصادی ترقی
مختلف ریٹنگ ایجنسیوں اور بینکوں نے آنے والے عرصے کے لیے ملک کی اقتصادی ترقی کی شرح کے لیے اپنے تخمینے جاری کیے ہیں۔
کیئر ایج ریٹنگز: اس کے مطابق اگر خام تیل کی قیمتیں 90 ڈالر کے آس پاس رہیں تو ملک کی شرح نمو 6.7 فیصد ہو سکتی ہے۔ تاہم، اگر تناؤ بڑھتا ہے، تو یہ 6 فیصد تک گر سکتا ہے۔
ایس بی آئی ریسرچ: اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ریسرچ ڈیپارٹمنٹ نے اس سال (FY27) کی شرح نمو 6.6 فیصد رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔
مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی کا اس سال کے آخر یعنی 2026 کی آخری سہ ماہی (اکتوبر تا دسمبر) سے پہلے شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔