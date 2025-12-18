آٹھواں پے کمیشن کب نافذ ہوگا؟ پارلیمنٹ میں حکومت نے کمیشن کی ٹائم لائن سے متعلق سوالات کا جواب دیا،اہم جانکاری فراہم کی
مرکزی حکومت نے 8ویں تنخواہ کمیشن کو اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 18 ماہ کا وقت دیا ہے۔
Published : December 18, 2025 at 7:37 PM IST
نئی دہلی: مرکزی ملازمین ابھی بھی 8ویں پے کمیشن کے بارے میں وضاحت کے منتظر ہیں۔ تاہم، اب ایک وسیع خاکہ ابھر رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران حکومت نے ایک بار پھر کمیشن کی ٹائم لائن سے متعلق سوالات کا جواب دیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ یہ عمل آگے بڑھ رہا ہے، تاہم اس کے نفاذ کے بارے میں حتمی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ نومبر 2025 میں مرکزی حکومت نے 8ویں پے کمیشن کے لیے ٹرمز آف ریفرنس کو منظوری دی تھی اور کمیشن کو اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 18 ماہ کا وقت دیا تھا، جس سے تنخواہوں، الاؤنسز اور پنشن کا باقاعدہ جائزہ شروع کیا گیا تھا۔
وزیر نے پارلیمنٹ میں کیا کہا؟
پارلیمنٹ کے ارکان کو جواب دیتے ہوئے، وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری نے کہا کہ حکومت آٹھویں پے کمیشن کو لاگو کرنے کی تاریخ مقررہ وقت پر طے کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ سفارشات منظور ہونے کے بعد مناسب فنڈنگ کا بندوبست کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ ملازمین کے لیے کوئی مخصوص تاریخ فراہم نہیں کرتا، لیکن یہ یقینی بناتا ہے کہ کمیشن کی سفارشات کو بجٹ کی منصوبہ بندی میں شامل کر لیا جائے گا جب وہ فیصلے کے مرحلے تک پہنچ جائیں گے۔
بڑھی ہوئی تنخواہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کب جمع ہوگی؟
کاغذ پر، 8 ویں پے کمیشن سے 1 جنوری 2026 سے تنخواہ میں تبدیلیوں کو لاگو کرنے کی امید ہے، لیکن حقیقت میں، ملازمین کو بڑھتی ہوئی تنخواہ کے لیے زیادہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ عام طور پر، مؤثر تاریخ اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں تنخواہ میں پہلے اضافے کے درمیان تاخیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، 7ویں تنخواہ کمیشن، جو جنوری 2016 میں نافذ ہوا، اس سال کے جون میں ہی کابینہ کی منظوری حاصل کی، اور ملازمین کو بقایا جات ملے۔
غور طلب ہے کہ حکومت نے 8ویں پے کمیشن کو اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 18 ماہ کا وقت دیا ہے، جس کے بعد کابینہ کی منظوری، قواعد کا نوٹیفکیشن، اور محکمہ کی طرف سے دوبارہ گنتی ہوگی، جس سے تنخواہ میں اضافے کی مدت میں توسیع ہوسکتی ہے۔
تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟
یہ بات قابل غور ہے کہ چھٹے پے کمیشن نے تقریباً 40 فیصد کا اوسط تنخواہ میں اضافہ فراہم کیا ہے، جب کہ ساتویں پے کمیشن نے تنخواہ میں 23-25 فیصد کا اضافہ فراہم کیا ہے۔ دریں اثنا، 8ویں پے کمیشن کے ابتدائی تخمینوں میں 20-35 فیصد اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ تاہم، اصل کہانی تب سامنے آئے گی جب کمیشن اپنی رپورٹ پیش کرے گا اور اس کی سفارشات مرکزی بجٹ اور کابینہ کے فیصلوں میں ظاہر ہوں گی۔ تاہم بڑھی ہوئی تنخواہوں پر عمل درآمد میں چند سال لگ سکتے ہیں۔