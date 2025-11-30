واٹس ایپ اور ٹیلی گرام سمیت کئی میسجنگ ایپس اب ایک فعال سم کے بغیر کام نہیں کریں گے، مرکزی حکومت کا نیا حکم
مرکزی حکومت نے ایک نیا اصول لاگو کیا ہے، جس کے تحت میسجنگ ایپس اب صرف فعال سم والے ڈیوائسزپر ہی کام کر سکیں گے۔
Published : November 30, 2025 at 3:29 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے مقبول میسجنگ ایپس کے استعمال کے طریقے میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن ڈیپارٹمنٹ (DoT) نے واٹس ایپ، ٹیلی گرام، سگنل، اسنیپ چیٹ، شیئر چیٹ، جیو چیٹ، آراتائی (Arattai) میسنجر اور جوش جیسی خدمات کے لیے نئی شرائط کو لاگو کیا ہے۔ یہ ایپس اب صرف اس صورت میں کام کریں گی جب صارف کے ڈیوائس میں ایک فعال سم کارڈ ہو۔
حکومت کا کہنا ہے کہ یہ احکامات فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ کمپنیوں کو ان قوانین کو 90 دنوں کے اندر لاگو کرنا ہوگا اور 120 دنوں کے اندر محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن کو تعمیل کی رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔ ٹیلی کمیونیکیشن سائبر سیکیورٹی (ترمیمی) رولز 2025 کے تحت جاری کردہ یہ حکم پہلی بار ایپ پر مبنی ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کو سخت ریگولیٹری فریم ورک کے تحت لاتا ہے۔
نیا نظام 90 دن کے اندر لاگو کر دیا جائے گا
ٹیلی کمیونیکیشن ڈیپارٹمنٹ نے واضح کیا کہ ہدایت کے 90 دنوں کے اندر، تمام ایپس کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ایپ صرف ایکٹو سم کارڈ کے ساتھ استعمال کی جاسکتی ہے جس کا موبائل نمبر صارف کی شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر ایپ کا استعمال ناممکن ہو جائے گا۔
ویب صارفین کے لیے سخت قوانین
نئے قوانین کے تحت ایپ کے ویب ورژن کو ہر چھ گھنٹے بعد ازخود لاگ آؤٹ کرنا ہوگا۔ دوبارہ لاگ ان کرنے کے لیے، صارف کو کیو آر کوڈ کے ذریعے ڈیوائس کو دوبارہ لنک کرنا ہوگا۔
یہ قدم سائبر فراڈ کو روکنے کے لیے اہم
ٹیلی کمیونیکیشن ڈیپارٹمنٹ نے خبردار کیا کہ سم کارڈ کے بغیر ایپس چلانے کی صلاحیت کا غلط استعمال بیرون ملک سے سائبر کرائمز میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس سے ٹیلی کام سیکورٹی انفراسٹرکچر متاثر ہوتا ہے۔ محکمہ نے کہا کہ یہ ہدایات ٹیلی کام شناخت کنندگان کے غلط استعمال کو روکنے اور ٹیلی کام ماحولیاتی نظام کی سالمیت اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔
قواعد پر عمل درآمد کی ضرورت
سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا (COAI) نے پہلے اشارہ دیا تھا کہ سم کارڈ سے آزادانہ طور پر کام کرنے والی ایپس کو سیکیورٹی خطرہ لاحق ہے۔ سائبر کریمنل، خاص طور پر جو بیرون ملک سے کام کرتے ہیں، سم کے غیر فعال یا تبدیل ہونے کے بعد بھی ان ایپس کے ذریعے دھوکہ دہی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔
سی او اے آئی کے مطابق، لازمی سم بائنڈنگ سے صارف، فون نمبر اور ڈیوائس کے درمیان ایک قابل اعتماد ربط پیدا کرے گی، اسپام کالز، دھوکہ دہی والی کالز، اور مالی فراڈ کو روکے گی۔
اس نئے اصول کے نفاذ سے صارفین کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ ہو گا، لیکن اس سے ان لوگوں کو بھی کچھ تکلیف ہو سکتی ہے جو ایک سے زیادہ ڈیوائسز پر ایک ہی نمبر استعمال کرتے تھے۔
