ہندوستان کے نئے لیبر کوڈ کے تحت بونس کے اصول کیا ہیں؟ چاہیے فائدہ، تو آپ کا جاننا ہے ضروری

نئے ضابطہ برائے اجرت 2019 سے پہلے، اجرت بہت زیادہ بٹی ہوئی تھی۔ ریاستوں ومرکز کے زیر انتظام علاقوں میں نمایاں طور پر مختلف تھی۔

ہندوستان کے نئے لیبر کوڈ کے تحت بونس کے اصول کیا ہیں؟ (Getty Images علامتی تصویر)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 5:18 PM IST

نئی دہلی: بھارتی حکومت نے پرانے لیبر قوانین کو تبدیل کرتے ہوئے چار نئے لیبر کوڈز نافذ کر دیے ہیں۔ نئے لیبر کوڈز 29 پیچیدہ قوانین کو چار آسان کوڈز میں یکجا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کام کرنے والی آبادی پر حکمرانی کرنے والے قوانین کی ایک بڑی اصلاح ہے۔

چار نئے لیبر کوڈز میں ویج کوڈ 2019، انڈسٹریل ریلیشنز کوڈ 2020، سوشل سیکیورٹی کوڈ 2020، اور پیشہ ورانہ سیفٹی، ہیلتھ اینڈ ورکنگ کنڈیشنز کوڈ 2020 شامل ہیں۔ نئے لیبر کوڈز کا مقصد قانونی فریم ورک کو جدید بنانا، سماجی تحفظ کی کوریج کو وسیع کرنا اور تمام ورک فورس کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔

ہندوستان میں کم از کم اجرت (ریاست وار)

نئے ضابطہ برائے اجرت 2019 سے پہلے، کم از کم اجرت بہت زیادہ بکھری ہوئی تھی اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں نمایاں طور پر مختلف تھی۔ یہ اجرت متعلقہ ریاست یا مرکزی حکومت نے مخصوص 'شیڈولڈ ایمپلائمنٹ' (کم از کم اجرت ایکٹ، 1948 کے تحت درج صنعت/نوکری) کی بنیاد پر مقرر کی تھی۔

پرانے نظام کے تحت، ایک ہی کام کرنے والے کارکن ریاست اور یہاں تک کہ درج مخصوص ملازمت کے لحاظ سے بہت مختلف کم از کم اجرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی ریاستی حکومتیں پہلے یہ شرحیں زندگی کی لاگت، جغرافیائی رقبہ، اور کام کی نوعیت (غیر ہنر مند، نیم ہنر مند، ہنر مند) جیسے عوامل کی بنیاد پر طے کرتی تھیں۔

پرانے قوانین کے تحت، ایک ریاست میں غیر زرعی مزدور کی کم از کم اجرت ₹350 یومیہ ہو سکتی ہے، جب کہ دوسری ریاست میں زیادہ لاگت والے میٹرو ایریا میں، اسی زمرے کی مزدوری روزانہ ₹600 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس پیچ ورک کے نظام نے اہم علاقائی تغیرات پیدا کیے اور غیر منظم افرادی قوت کے ایک بڑے حصے کو کم از کم اجرت کے تحفظ کے جال سے مکمل طور پر خارج کر دیا۔

