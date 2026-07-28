یکم اگست سے بدل جائے گا تتکال ٹکٹ بکنگ کا یہ رول، یہاں جانیں ٹوکن کے نئے اوقات
ویسٹ سنٹرل ریلوے نے تتکال ٹکٹ بکنگ کے لیے ٹوکن کے اوقات میں ترمیم کی ہے اور دو ترجیحی زمرے متعارف کرائے ہیں۔
Published : July 28, 2026 at 2:48 PM IST
نئی دہلی: ویسٹ سنٹرل ریلوے (ڈبلیو سی آر) نے تتکال بکنگ کے عمل کے لیے نئے ٹوکن اصولوں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے، جو یکم اگست سے موثر ہے۔
اطلاعات کے مطابق، ریلوے حکام نے بتایا کہ ٹوکن کی تقسیم کے شیڈول کو تتکال بکنگ کے آغاز کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا ہے تاکہ مسافروں کے لیے اس عمل کو آسان بنایا جا سکے۔ اس نئے نظام سے مسافروں کو ریلوے کے ریزرویشن کاؤنٹر پر دو بار جانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔
ٹوکن کے نئے اوقات
حکام کے مطابق ویسٹ سینٹرل ریلوے زون میں نئے اوقات کار کے تحت اے سی کلاسز کے ٹوکن صبح 8:30 بجے سے صبح 9:00 بجے تک تقسیم کیے جائیں گے، جب کہ نان اے سی کلاسز کے لیے صبح 9:00 بجے سے صبح 9:30 بجے تک تقسیم کیے جائیں گے۔
فی الحال، اے سی کوچوں کے لیے تتکال ٹکٹ بک کرنے والے مسافر صبح 9:00 اور 9:25 بجے کے درمیان ٹوکن وصول کرتے ہیں، جبکہ سلیپر کلاس کے لیے تتکال ٹکٹ بک کرنے والے صبح 9:30 اور 9:55 بجے کے درمیان ٹوکن وصول کرتے ہیں۔
ریلوے حکام نے مزید بتایا کہ ہر ریزرویشن کاؤنٹر پر اے سی کلاسز کے لیے 10 ٹوکن اور نان اے سی کلاسز کے لیے 15 ٹوکن جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، "مقامی ضروریات اور مسافروں کے رش کی بنیاد پر ٹوکن کی تعداد میں اضافہ یا کمی کی جا سکتی ہے۔ تمام ٹوکن ہولڈرز کے لیے بکنگ مکمل ہونے کے بعد، تتکال کی کوئی بھی باقی نشستیں پہلے آئیں، پہلے پائیں کی بنیاد پر دوسرے مسافروں کو مختص کر دی جائیں گی۔"
ٹوکنز کے لیے ترجیحی زمرے
عہدیداروں نے بتایا کہ زونل ریلوے نے تتکال ٹوکن کی تقسیم کے لیے دو ترجیحی زمرے - A اور B - متعارف کرائے ہیں۔ زمرہ A کے تحت اپنے یا اپنے خاندان کے افراد کے لیے ٹکٹ بک کروانے والے مسافروں کو ترجیح دی جائے گی۔ زمرہ بی میں دیگر تمام مسافر شامل ہیں جنہیں زمرہ A کے تحت تمام بکنگ مکمل ہونے کے بعد ہی ٹکٹ بک کرنے کا موقع دیا جائے گا۔
زمرہ A کے تحت اپنے یا خاندان کے کسی فرد کے لیے ٹکٹ بک کروانے والے مسافروں کے پاس اپنا درست تصویری شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ جس خاندان کے رکن کا ٹکٹ بک کرنا ہے اس کا ایک درست شناختی کارڈ بھی ساتھ رکھنا ضروری ہوگا۔
اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ جاری کردہ ٹوکن دوسروں کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹکٹ صرف اس شخص کو جاری کیا جائے گا جس کے نام پر ٹوکن جاری کیا گیا تھا۔ مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر ریزرویشن سنٹر پہنچ جائیں اور ایک درست تصویری شناختی کارڈ ساتھ رکھیں۔
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