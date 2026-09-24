درگا پوجا سے پہلے ملازمین کے لیے بڑا تحفہ، یکمشت ملے گا آٹھ سال کا مہنگائی بھتہ
شوبھیندو ادھیکاری حکومت نے سرکاری ملازمین کو سال 2008 سے 2015 تک کا مہنگائی بھتہ یکمشت دینے کا اعلان کیا ہے۔
Published : September 24, 2026 at 10:53 AM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کے ریاستی سیکرٹریٹ 'نبنا' نے سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ طویل انتظار کے بعد، ریاستی حکومت نے سال 2008 سے 2015 کے درمیان کا بقایا مہنگائی بھتہ (ڈی اے) دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس سلسلے میں بدھ کے روز محکمہ خزانہ کی آڈٹ برانچ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ طے شدہ مدت کا بقایا ڈی اے ایک ہی قسط میں دیا جائے گا۔
نوٹیفکیشن میں کیا کہا گیا ہے؟
نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ یکم اپریل سال 2008 سے 31 دسمبر 2015 تک کی مدت کا بقایا ڈی اے، جو 100 فیصد نیوٹرلائزیشن یا آل انڈیا کنزیومر پرائس انڈیکس کی بنیاد پر جوڑا گیا ہے، ایک ہی قسط میں دیا جائے گا۔
اس سے قبل مارچ سال 2026 میں جاری کردہ دو نوٹیفکیشنز میں یکم جنوری 2016 سے 31 دسمبر 2019 تک کی مدت کے بقایا ڈی اے کی ادائیگی کے بارے میں جانکاری دی گئی تھی۔ بقایا ڈی اے کی یہ نئی ادائیگی ان پچھلے نوٹیفکیشنز کے مطابق ہی کی جائے گی۔
پیسے کیسے ملیں گے؟
ملازمین کی کیٹیگری کے حساب سے الگ الگ قوانین بنائے گئے ہیں۔ نوٹیفکیشن کے مطابق، گروپ 'اے'، گروپ 'بی' اور گروپ 'سی' کے سرکاری ملازمین کا بقایا ڈی اے براہِ راست ان کے جنرل پروویڈنٹ فنڈ (جی پی ایف) اکاؤنٹ میں جمع کیا جائے گا۔ اس کے برعکس، گروپ 'ڈی' کے ملازمین کا بقایا ڈی اے براہِ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں نقد دیا جائے گا۔
تاہم، ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچنے والے ملازمین کے لیے قوانین میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ 'جس ملازم کا فائنل جنرل پروویڈنٹ فنڈ (جی پی ایف) سیٹلمنٹ باقی ہے یعنی ان کی ریٹائرمنٹ میں تین مہینے یا اس سے کم وقت بچا ہے، ان کا بقایا ڈی اے براہِ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کیا جائے گا۔ اسے کسی بھی صورت میں جنرل پروویڈنٹ فنڈ اکاؤنٹ میں کریڈٹ نہیں کیا جائے گا۔'
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محکمہ خزانہ نے جنرل پروویڈنٹ فنڈ اکاؤنٹ میں جمع بقایا رقم نکالنے کے لیے ایک خاص ٹائم لائن طے کی ہے۔ ہدایت میں کہا گیا ہے کہ بقایا مہنگائی بھتہ کی رقم 31 مارچ سال 2028 سے پہلے ایڈوانس یا فائنل سیٹلمنٹ کے طور پر نہیں نکالی جا سکتی۔
تاہم، یہ قانون اس تاریخ سے پہلے کسی ملازم کی ریٹائرمنٹ، موت یا استعفے کی صورت میں لاگو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ، جنرل پروویڈنٹ فنڈ نکالنے سے متعلق موجودہ پابندیوں میں تبدیلی کی گئی ہے اور انہیں 31 مارچ سال 2028 تک بڑھا دیا گیا ہے۔
سرکاری ہدایت میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی ملازم کو کلرک یا کیلکولیشن کی غلطی کی وجہ سے ان کے حق سے زیادہ رقم مل جاتی ہے، تو قوانین کے مطابق وہ زائد رقم ان سے واپس لی جائے گی یا ایڈجسٹ کی جائے گی۔
رقم کی تقسیم کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم پورٹل میں ضروری تکنیکی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ ریاستی سیکرٹریٹ نے کہا کہ اس معاملے کے بارے میں تفصیلی گائیڈ لائنز الگ سے جاری کی جائیں گی۔
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