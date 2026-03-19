ہوائی کرایوں میں زبردست اضافہ، ایئر انڈیا اور انڈیگو نے بڑھائے 16,000 روپے تک دام
وزارت پیٹرولیم کی یقین دہانیوں کے باوجود ایئر لائنز عالمی قیمت کے دباؤ کے سبب 'فیول سرچارج' لگا کر ٹکٹوں کی قیمتیں بڑھا رہی ہیں۔
Published : March 19, 2026 at 12:09 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور تیل کی عالمی منڈی میں مچی اتھل پتھل کا اب براہ راست اثر عام مسافروں کی جیبوں پر پڑ رہا ہے۔ بھارت کی سرکردہ ایئر لائنز ایئر انڈیا، انڈیگو، اور آکاسا ایئر نے ایوی ایشن ٹربائن فیول (ATF) کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور آپریشنل اخراجات میں اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے 'فیول سرچارج' کو پھر سے نافذ کر دیا ہے۔ ہوابازی کے ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوائی کرایوں میں 20 فیصد تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔
ایندھن کی لاگت اور جنگ کا دوہرا اثر
ہوا بازی کے شعبے کے لیے ایندھن سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے، جو کل آپریشنل اخراجات کا تقریباً 25% سے 40% تک ہوتا ہے۔ اس وقت ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ نے تیل کی سپلائی چین کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ خاص طور پر آبنائے ہرمز کے قریب آئل ٹینکرز پر حملوں نے خام تیل کی قیمتوں کو انتہائی غیر مستحکم کر دیا ہے۔
مزید برآں، سکیورٹی وجوہات کی بنا پر، ایئر لائنز کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کی فضائی حدود کو استعمال کرنے سے گریز کریں۔ ان روٹ ڈائیورشنز نے پرواز کے فاصلوں میں اضافہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایندھن کی کھپت، عملے سے متعلق اخراجات، اور تکنیکی سٹاپ اوور سے وابستہ اخراجات میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔
اہم ایئر لائنز کا نیا سرچارج ڈھانچہ
ملک کی سب سے بڑی ایئر لائنز نے مارچ کے وسط سے اپنے متعلقہ سرچارج لاگو کر دیے ہیں۔
ایئر انڈیا: ایئر انڈیا نے گھریلو ٹکٹوں پر 399 روپے کا سرچارج لگایا ہے۔ بین الاقوامی راستوں پر، یہ اضافہ اور بھی زیادہ ہے، جس میں مغربی ایشیا کی پروازوں کے لیے 10 ڈالر سے لے کر شمالی امریکہ کی پروازوں کے لیے 200 ڈالر (تقریباً 16,600 روپے) تک کی اضافی فیس دینی ہوتی ہے۔ انڈیگو نے سفر کی دوری کے لحاظ سے 425 روپے سے 2,300 روپے تک (یورپی اور لمبی دوری کے روٹس کے لیے) سرچارج لگایا ہے۔
آکاسا ایئر: ایئر لائن نے فاصلے کی بنیاد پر 199 روپے سے 1,300 روپے فی روٹ تک مسافروں پر ایک اضافی بوجھ ڈالا ہے۔
مسافروں پر اثرات
ہوا بازی کے ماہر سنجے لازار کے مطابق، ایئر لائنز کے پاس ان بڑھتے ہوئے اخراجات کو جذب کرنے کی گنجائش بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ "لاگت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ روٹس کی طوالت اور پرواز کے دورانیے میں اضافہ، اور انشورنس پریمیم میں اضافے کی وجہ سے، اصل ہوائی کرایوں میں 20 فیصد تک اضافہ ہونے کا امکان ہے۔"
کیا مستقبل میں قیمتیں گریں گی؟
ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ایک عالمی رجحان ہے۔ بین الاقوامی کیریئرز جیسے کیتھے پیسفک اور تھائی ایئرویز بھی اپنے فیول سرچارجز میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بنیادی تشویش یہ ہے کہ ایک بار قیمتیں بڑھنے کے بعد، ایئر لائنز اکثر ہوائی کرایوں کو کم کرنے میں ناکام رہتی ہیں یہاں تک کہ بعد میں ایندھن کی قیمتیں گرنے کے بعد بھی وہ کرائے اس تناسب سے کم نہیں کرتیں۔
فی الحال، سفر کرنے والے مسافروں کے پاس ان مہنگی قیمتوں کو ادا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تاہم، مستقبل قریب میں سیاحت کے شعبے میں نمایاں گراوٹ کا خدشہ ہے۔
مزید پڑھیں:
خام تیل کی قیمتوں میں اچھال: عالمی شرح نمو 2026 میں 0.4 فیصد گرنے کا خدشہ، ماہر اقتصادیات کی وارننگ
روس بن گیا نجات دہندہ! جنگ کے دوران بھارت نے تیل کی درآمد میں پچاس فیصد کر دیا اضافہ
خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی، ستیاسی ڈالر سے نیچے گرا، کیا پٹرول اور ڈیزل کی گریں گی قیمتیں؟
ایران جنگ-ایندھن کی قلت: ایئر انڈیا نے کرایوں میں اضافہ کر دیا، گھریلو پروازوں کے ٹکٹوں پر فیول سرچارج لگایا جائے گا