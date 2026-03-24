کیا ہماچل میں پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہوگا؟ اسمبلی سے پاس بل کی تفصیلات پر ایک نظر
پیٹرول اور ڈیزل پر اضافی سیس لگانے کیلئے اسمبلی میں ترمیمی بل پیش کیا گیا۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہےکہ اس سے مہنگائی بڑھ جائے گی۔
Published : March 24, 2026 at 11:52 AM IST
شملہ: ہماچل حکومت نے پیر کو اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس (ترمیمی) بل، 2026 منظور کیا۔ اس بل کے تحت ہماچل حکومت پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر سیس عائد کرے گی۔ بل کے مطابق پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی پہلی فروخت پر خصوصی سیس عائد کیا جائے گا۔
حکومت نے اس سیس کی زیادہ سے زیادہ حد پانچ روپے فی لیٹر مقرر کی ہے۔ حکومت کے مطابق اس سیس سے جمع ہونے والی پوری رقم یتیم اور بیوہ فلاحی فنڈ میں جمع کرائی جائے گی۔ اس کا استعمال براہ راست ضرورت مندوں کی مدد اور فلاحی اسکیموں کو بڑھانے کے لیے کیا جائے گا۔
اپوزیشن نے اس بل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ اپوزیشن نے دلیل دی کہ ہماچل میں پٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس پہلے ہی زیادہ ہیں۔ اس لیے نیا سیس لگانے سے عوام پر مالی دباؤ مزید بڑھے گا۔ اپوزیشن لیڈروں نے الزام لگایا کہ حکومت نے ان کے تحفظات کو نظر انداز کیا اور اس بل کو جلد بازی میں منظور کیا۔
اپوزیشن کا موقف
بل کی منظوری سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے بی جے پی لیڈر رندھیر شرما نے کہا کہ سیس ہماچل میں پڑوسی ریاستوں کے مقابلے میں پٹرول اور ڈیزل کو مہنگا کر دے گا۔ پیٹرول پر 17.50 روپے اور ڈیزل پر 13.09 روپے کا ویٹ (VAT) لگایا جاتا ہے۔ لہٰذا، پانچ روپے سیس سے پٹرول کی قیمت تقریباً 100 روپے اور ڈیزل 90 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ بل پر بحث کے دوران ایم ایل اے ستپال سنگھ ستی نے کہا کہ سیس کا اثر پٹرول پمپوں پر بھی پڑے گا۔ حکومت بیواؤں کے نام پر پیسہ اکٹھا کر رہی ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیس سے سیمنٹ اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔
کیا پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی؟
سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا بھی صورت حال کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے ہماچل میں پٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہو جائے گا۔ اس سے عوام میں تشویش پیدا ہوئی ہے کہ اس سے مہنگائی بڑھے گی۔ در اصل یہ سیس ڈیلرز سے وصول کیا جائے گا، عوام سے نہیں۔ بل کے تیسرے پیراگراف میں موجود سیکشن 6-A کی دفعات میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سیس ڈیلر سے لیا جائے گا، یعنی یتیم اور بیوہ سیس کے نام پر پٹرول پمپ کے مالکان سے اضافی ٹیکس لیا جائے گا۔ یہ سیس پانچ روپے تک لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ پانچ روپے فی لیٹر سے زیادہ نہیں ہو گا۔ اس سے صارفین کے متاثر ہونے کا امکان کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صارفین پر کوئی سیس نہیں لگایا گیا ہے اور نہ ہی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔
پیسہ کہاں خرچ ہوگا؟
بل میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ سیس حکومت خرچ نہیں کرے گی۔ یہ رقم یتیم اور بیوہ ویلفیئر فنڈ میں جائے گی۔ اسے بیواؤں اور یتیموں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسمبلی میں پیش کیے گئے بل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریاست پہلے ہی یتیموں اور بیواؤں کے لیے کئی اسکیمیں چلاتی ہے، لیکن ان کے لیے مستقل فنڈنگ کی کمی تھی۔ اس ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد معاشرے کے کمزور طبقوں کو معاشی طور پر بااختیار بنانا ہے تاکہ انہیں مسلسل مدد مل سکے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کا صارفین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
مزید پڑھیں:
