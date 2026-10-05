امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل پر وزیرِ خزانہ سیتا رمن کا بڑا بیان، بولیں: اب مزید جھکنا دونوں ممالک کے لیے ناممکن
میونخ میں وزیرِ خزانہ سیتا رمن نے کہا، بھارت امریکہ تجارتی مذاکرات اب جمود کا شکار ہیں، جبکہ بھارت یوروپی یونین معاہدہ تاریخی قدم ہے۔
Published : October 5, 2026 at 5:21 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیرِ خزانہ نرملا سیتا رمن نے پیر کے روز عالمی تجارتی فورم پر بھارت کے اسٹریٹجک موقف کے حوالے سے انتہائی اہم بیانات دیے ہیں۔ 'میونخ لیڈرز میٹنگ 2026' سے خطاب کرتے ہوئے وزیرِ خزانہ نے واضح کیا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری دوطرفہ تجارتی مذاکرات فی الحال ایک 'جمود کے مرحلے' (پلیٹو) پر پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مجوزہ عبوری تجارتی معاہدے (Interim Trade Agreement) کے سلسلے میں کافی گہری اور سخت بات چیت ہوئی ہے، لیکن اب ایک ایسا موڑ آ گیا ہے جہاں سے آگے کسی بھی فریق کے لیے مزید رعایتیں دینا یا لینا بے حد مشکل ہوگا۔
بھارت کے حق میں تجارتی توازن اور امریکہ کے خدشات
وزیرِ خزانہ سیتا رمن نے تجارتی اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ دوطرفہ تجارتی توازن (Trade Balance) بھارت کے حق میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن مسلسل اپنے تجارتی خسارے (Trade Deficit) کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی موقف پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کی یہ سخت پوزیشن ان خدشات کو ظاہر کرتی ہے، جو اسے لگتا ہے کہ گزشتہ برسوں میں بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کے باعث مجموعی نقصان کی شکل میں سامنے آئی ہیں۔
قابلِ ذکر ہے کہ دونوں ممالک فروری 2026 میں طے پانے والے ایک عبوری تجارتی معاہدے کے فریم ورک کے تحت مذاکرات کر رہے ہیں۔ دونوں فریقین کا مقصد ایک بڑے اور وسیع دوطرفہ تجارتی معاہدے پر بات چیت جاری رکھتے ہوئے اس عبوری معاہدے کو حتمی شکل دینا ہے۔ اس تعطل کے باوجود، وزیرِ خزانہ نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک ابھی بھی یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا آگے کے مذاکرات کے لیے کوئی گنجائش باقی ہے یا نہیں۔
بھارت-یوپی یونین (EU) معاہدہ: 'مدر آف آل ڈیلز'
امریکہ کے ساتھ رکی ہوئی بات چیت کے برعکس، وزیرِ خزانہ نے یوروپی یونین کے ساتھ بھارت کے پیش رفت کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے یوروپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لیین کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے اس معاہدے کو "تمام سودوں کی ماں" (Mother of all deals) قرار دیا۔
یہ تاریخی تجارتی معاہدہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑی تبدیلی لائے گا
عالمی اثرات: یہ معاہدہ تقریباً 2 ارب کی آبادی والے ممالک کی معیشتوں اور عالمی جی ڈی پی (GDP) کے تقریباً 25 فیصد حصے پر محیط ہے۔
ٹیرف لائنوں میں بڑی چھوٹ: بھارت نے اس معاہدے کے تحت اپنی 92.5 فیصد ٹیرف لائنیں (تجارتی مالیت کا تقریباً 97 فیصد) کھول دی ہیں۔ دوسری طرف، یوروپی یونین نے اپنی 97 فیصد ٹیرف لائنیں (تجارتی مالیت کا تقریباً 99 فیصد) بھارت کے لیے کھول دی ہیں۔
بھارت کے عزم کا دارومدار دونوں معیشتوں کی باہمی ضروریات
نرملا سیتا رمن نے صاف کیا کہ مارکیٹ تک رسائی (Market Access) کے حوالے سے بھارت کے عزم کا دارومدار دونوں معیشتوں کی باہمی ضروریات پر ہے۔ حکومت نے پوری احتیاط برتی ہے تاکہ اس بڑے معاہدے سے بھارت کی ملکی مسابقت (Domestic Competitiveness) پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔