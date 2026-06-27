امریکہ نے بھارتی کمپنی سمیت آٹھ اداروں و افراد پر پابندیاں عائد کر دیں، سوڈان میں خانہ جنگی بھڑکانے کا الزام
بھارتی کمپنی اور اسکے سی ای او سمیت آٹھ افراد پر سوڈان میں دھماکہ خیز مواد اور جنگجو سپلائی کرنے کا الزام ہے۔
Published : June 27, 2026 at 11:55 AM IST
واشنگٹن: امریکہ نے سوڈان میں جاری تباہ کن خانہ جنگی کو بھڑکانے کے الزام میں ایک بھارتی شہری اور اس کی کمپنی سمیت آٹھ افراد اور اداروں پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے یہ بڑی کارروائی کی ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ ان افراد نے سوڈانی فوج اور جنگجوؤں کو ہتھیار، گولہ بارود اور غیر ملکی جنگجو فراہم کیے، جس سے وہاں کے بحران میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا۔
بھارتی کمپنی اور اہلکاروں پر الزامات
اس کارروائی کے تحت امریکہ نے دھماکہ خیز مواد بنانے والی ایک ہندوستانی کمپنی اور اس کے سی ای او کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ امریکی حکومت کے مطابق اس کمپنی نے ایک سوڈانی کمپنی کو بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد اور گولہ بارود فراہم کیا۔ الزامات کے مطابق یہ مواد سوڈانی فوج نے خانہ جنگی میں استعمال کیا۔
اسی کے ساتھ دوسرے ممالک کی کمپنیوں کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئیں۔ امریکہ نے سوڈان اور مصر کی ان کمپنیوں پر بھی پابندی لگا دی ہے جو جنگ میں مختلف دھڑوں کی مدد کر رہی ہیں۔
عسکری سازوسامان کی فراہمی
دیگر کمپنیوں کے ساتھ سوڈانی انجینئرنگ کمپنی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کمپنی پر جنگ کے دوران مختلف ممالک سے فوجی یونیفارم اور دیگر ضروری آلات درآمد کرنے کا الزام ہے۔
غیر ملکی جنگجوؤں کی بھرتی کا الزام
امریکہ نے ایک بین الاقوامی بھرتی نیٹ ورک سے وابستہ اہلکاروں کو بھی بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ الزام ہے کہ یہ نیٹ ورک کولمبیا جیسے ممالک کے سابق فوجیوں کو سوڈان کی نیم فوجی دستوں کے لیے لڑنے کے لیے رشوت دیتا ہوا پایا گیا۔
پابندیوں کے ممکنہ اثرات
ان پابندیوں کے بعد، امریکہ میں تمام بلیک لسٹ افراد اور اداروں کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی امریکی شہری یا بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ان کے ساتھ کاروبار یا رقم کا لین دین نہیں کر سکے گا۔ تاہم امریکی حکام نے واضح کیا ہے کہ ان پابندیوں کا اطلاق سوڈانی شہریوں کے لیے انسانی امداد، جیسے ادویات اور خوراک کی فراہمی پر نہیں ہوگا۔
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