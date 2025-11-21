امریکہ نے ہندوستانی کمپنیوں اور افراد پر پابندی عائد کردی، ایرانی پٹرولیم اور مصنوعات کی کر رہے تھے تجارت
ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ ٹی آر6 پیٹرو ہندوستان میں مقیم پیٹرولیم مصنوعات کا تاجر ہے اور کئی کمپنیوں سے ایرانی بٹومین درآمد کیا ہے۔
Published : November 21, 2025 at 2:53 PM IST
واشنگٹن: ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کو پیٹرولیم اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں ملوث ہندوستانی کمپنیوں اور افراد پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی تہران کے علاقائی دہشت گرد پراکسیوں اور ہتھیاروں کے نظام کی خریداری کی حمایت کرتی ہے جو امریکہ کے لیے "براہ راست خطرہ" ہے۔
اسٹیٹ اور ٹریژری کے محکموں نے تیل کی غیر قانونی فروخت کے ذریعے ایرانی حکومت کی "بدنام سرگرمیوں" کی مالی معاونت کے لیے ذمہ دار ایک شپنگ نیٹ ورک کی منظوری دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ایئر لائن اور اس سے منسلک کمپنیوں کو جو ایران کی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کو ہتھیار اور رسد فراہم کرتی ہیں۔
محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول خصوصی طور پر نامزد شہریوں کی فہرست میں شامل افراد میں ہندوستانی شہری زائر حسین اقبال حسین سعید، ذوالفقار حسین رضوی سعید، مہاراشٹر کے آر این شپ مینجمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور پونے کے TR6 پیٹرو انڈیا ایل ایل پی شامل ہیں۔
انتظامیہ نے کہا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایران کو پیٹرولیم اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں ملوث متعدد ممالک کے 17 اداروں، افراد اور جہازوں کو نامزد کر رہا ہے، جن میں بھارت، پناما اور سیشلز شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں۔
محکمہ خزانہ 41 اداروں، افراد، بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کو بھی نامزد کر رہا ہے، جو ایران کی پٹرولیم اور پیٹرو کیمیکل برآمدات کے خلاف اپنی کوششیں تیز کر رہا ہے اور ایران کی مذموم سرگرمیوں کی حمایت کرنے والے مالیاتی سلسلے اور تجارتی اداروں میں خلل ڈال رہا ہے۔
محکمہ خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ تیل کی اس تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ایران کے علاقائی دہشت گرد پراکسیوں کی حمایت اور ایسے ہتھیاروں کے نظام کی خریداری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو امریکی افواج اور امریکی اتحادیوں کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ ٹی آر6 پیٹرو، بھارت میں مقیم پیٹرولیم مصنوعات کے تاجر، نے اکتوبر 2024 اور جون 2025 کے درمیان متعدد کمپنیوں سے 8 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کی ایرانی نژاد بٹومین درآمد کیں۔
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اسے ایران سے پیٹرولیم یا پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری، حصول، فروخت، ٹرانسپورٹ یا مارکیٹنگ کے لیے جان بوجھ کر ایک بڑے لین دین میں ملوث ہونے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ایرانی حکومت اپنی عدم استحکام کی سرگرمیوں کو فنڈ دینے کے لیے مشرق وسطیٰ میں تنازعات کو ہوا دے رہی ہے۔ یہ رویہ ایران کو جوہری حملوں کی مالی معاونت، دہشت گرد گروپوں کی حمایت، اور عالمی خوشحالی اور اقتصادی ترقی کے لیے ضروری آبی گزرگاہوں میں تجارت اور جہاز رانی کی آزادی میں خلل ڈالنے کی اجازت دیتا ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حمل میں ملوث بحری خدمات فراہم کرنے والوں، ڈارک فلیٹ آپریٹرز اور پیٹرولیم مصنوعات کے تاجروں کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔
مزید پڑھیں: راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2025: سری کانت بولا بینائی کے بغیر تو پیدا ہوئے لیکن ایک مقصد کے ساتھ
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ امریکہ قومی سلامتی کے صدارتی میمورنڈم 2 (NSPM-2) کی حمایت میں کارروائی جاری رکھے گا، جو ایرانی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ہدایت کرتا ہے کہ وہ اپنی غیر مستحکم سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ضروری وسائل تک رسائی سے انکار کرے۔
اس میں کہا گیا ہے، "امریکہ فنڈنگ کے ان غیر قانونی ذرائع کو روکنے کے لیے پرعزم ہے جو ایران کی مذموم سرگرمیوں کے تمام پہلوؤں کی مالی معاونت کرتے ہیں۔ جب تک ایران اپنی آمدنی کو امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کے خلاف حملوں، دنیا بھر میں دہشت گردی کی حمایت، اور دیگر غیر مستحکم کرنے والی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے استعمال کرتا رہے گا، ہم حکومت کو جوابدہ ٹھہرانے کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کریں گے۔
یہ کارروائی انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت کی جا رہی ہے جو ایران کے پیٹرولیم اور پیٹرو کیمیکل سیکٹر کو نشانہ بناتے ہیں۔