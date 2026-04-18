امریکہ نے مزید ایک مہینے کے لیے روسی تیل خریدنے کی چھوٹ دے دی

امریکی محکمہ خزانہ نے جمعہ کو جاری کیے گئے ایک حکمنامے میں روسی تیل پر پابندیوں سے چھوٹ میں توسیع کا اعلان کیا۔

علامتی تصویر (IANS)
By PTI

Published : April 18, 2026 at 11:08 AM IST

واشنگٹن: امریکہ نے روس سے پیٹرولیم مصنوعات خریدنے کی اجازت دینے کے لیے پابندیوں سے چھوٹ میں مزید ایک ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ حالانکہ چند دن قبل ہی اس نے خصوصی رعایت کی تجدید کے امکان کو مسترد کر دیا تھا۔

امریکی محکمہ خزانہ نے جمعہ کو دیر گئے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں روسی تیل پر پابندیوں سے چھوٹ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس حکمنامے کے مطابق 17 اپریل سے 16 مئی تک دنیا کے ممالک کو روسی تیل خریدنے کی اجازت ہوگی۔ محکمہ خزانہ نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد بین الاقوامی منڈیوں میں پیدا ہونے والی تیل کی قلت کو دور کرنا ہے۔

اس سے قبل، امریکہ نے بھارت کو پانچ مارچ سے ایک ماہ کے لیے روسی تیل خریدنے پر پابندیوں سے چھوٹ دی تھی۔ جمعہ کو جاری حکم کے مطابق امریکہ کی طرف سے جاری کردہ عام لائسنس ایران، شمالی کوریا، کیوبا، یا یوکرین کے کچھ حصوں میں کسی بھی شخص، ادارے یا مشترکہ منصوبے سے متعلق کسی بھی لین دین کی اجازت نہیں دیتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: امریکہ نے ایرانی تیل پر پابندیوں میں مزید چھوٹ دینے سے انکار کر دیا

قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل بدھ کے روز ٹریژری سکریٹری سکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ واشنگٹن روسی تیل اور دوسری ایرانی تیل کے لیے چھوٹ کی تجدید نہیں کرے گا۔

پابندیوں کی پچھلی چھوٹ کی وجہ سے 140 ملین بیرل روسی تیل پہلے ہی عالمی منڈیوں کو دستیاب ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے ساتھ امریکی جنگ کے پس منظر میں قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔

مزید پڑھیں: مغربی ایشیا میں تناؤ میں کمی کا اثر۔۔عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں دو فیصد تک کی گراوٹ

مہنگائی کا دوہرا حملہ! آپ کے کچن کے بجٹ کو بدل سکتی ہے جنگ اور کم بارش

عام آدمی کی جیب پر بوجھ! پٹرول کے بعد اب صابن، سوڈا اور تیل ہوگا مہنگا، یہاں جانیں کیا ہیں وجوہات

